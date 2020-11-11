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Салат из томатов и арахиса

Салат из томатов и арахиса

Достаточно простой, но в тоже время весьма интересный салатик! Арахис дает сою изюминку и придает обычному салату новый вкус. Очень хорош к мясным блюдам! А также отличный вариант разнообразить свое постное меню))) Советую попробовать!

Ингредиенты: 

  • 4 средних помидора
  • 80-100 гр. арахиса, поджаренного и очищенного
  • 1 небольшая репчатая луковица
  • соль, красный острый молотый перец по вкусу
  • растительное масло для заправки (у меня оливковое)

Приготовление: 

Арахис порубить ножом, но не очень мелко.

Помидоры нарезать небольшими дольками. Лук нарезать четвертькольцами. 

В салатнике смешать помидоры, арахис и лук. Посолить, посыпать красным перцем, заправить маслом, перемешать и дать постоять пару минут. 

Все, можно подавать салатик к столу!!! 

P.S.: порция получается большая, если готовите на двоих, то уменьшайте количество ингредиентов в два раза)))

Приятного вам аппетита!!!

Салат из томатов и арахиса

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