Салат из томатов и арахиса

Достаточно простой, но в тоже время весьма интересный салатик! Арахис дает сою изюминку и придает обычному салату новый вкус. Очень хорош к мясным блюдам! А также отличный вариант разнообразить свое постное меню))) Советую попробовать!
Ингредиенты:
- 4 средних помидора
- 80-100 гр. арахиса, поджаренного и очищенного
- 1 небольшая репчатая луковица
- соль, красный острый молотый перец по вкусу
- растительное масло для заправки (у меня оливковое)
Приготовление:
Арахис порубить ножом, но не очень мелко.
Помидоры нарезать небольшими дольками. Лук нарезать четвертькольцами.
В салатнике смешать помидоры, арахис и лук. Посолить, посыпать красным перцем, заправить маслом, перемешать и дать постоять пару минут.
Все, можно подавать салатик к столу!!!
P.S.: порция получается большая, если готовите на двоих, то уменьшайте количество ингредиентов в два раза)))
Приятного вам аппетита!!!
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