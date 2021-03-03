воскресенье, 3 февраля 2019 г.
Капустные оладьи с сыром
Делюсь очередным рецептиком из разряда "быстро, просто, экономно и вкусно"! Оладий получается много, они достаточно сытные, при жарки не впитывают много масла, вкусны и в горячем, и в холодном виде. Вместо сыра добавки могут быть любые, по вашему вкусу. Капусту можно отварить заранее, тогда приготовление займет еще меньше времени))) Попробуйте, буду рада если вам понравится!!!
Ингредиенты:
- 1 кг. белокочанной капусты
- 150 гр. твердого сыра
- 5 шт. яиц
- 5 ст.л. с горкой муки
- соль, перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Капусту нашинковать, не мелко но и не крупно, и отварить в подсоленой воде до полуготовности. Откинуть капусту на сито и дать хорошо стечь воде.
Яйца взбить венчиком до однородности, добавить муку, соль, перец по вкусу и хорошо перемешать. Выложить в эту смесь капусту и натертый сыр, перемешать.
В сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить тесто и жарить под крышкой с двух сторон до румяности.
Подавать рекомендую оладьи тепленькими со сметаной, или с любым соусом по вкусу.
У меня был соус из кефира+чеснок+соль+перец)))
Приятного вам аппетита!!!
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