Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Похрустеть в компании друзей или во время просмотра любимого сериала можно не только магазинными закусками. Легко и просто приготовить вкусняшки в домашних условиях. 7 классных идей мы как раз подготовили для вас.

1. Байтсы

Нежнейшая курочка в хрустящей панировке придется по душе не только взрослым, но и детям.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 кг;

Мука – 2 стакана;

Яйцо – 1-2 шт.;

Молоко – 1/2 стакана;

Соль и специи – по вкусу;

Растительное масло – для фритюра.

В среднюю миску вбейте яйцо, влейте молоко и всыпьте четверть муки, добавьте соль и специи по вкусу. Куриное филе вымойте, обсушите и нарежьте кубиками. Выложите в полученную смесь и оставьте на полчасика в холодильнике.

Затем обваляйте каждый кусочек курочки в муке (удобно выкладывать партиями в полиэтиленовый пакет курицу и муку и встряхивать) и выложите в разогретое масло. Жарьте на среднем огне до румяной корочки. Аккуратно достаньте байтсы шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте к столу с любимым соусом.

2. Нежная рыбка

Для приготовления этой закуски подойдет любая рыба, которая вам по душе. Рыбка хороша и в теплом виде, и в холодном.

Понадобится:

Рыба – 500 г;

Сметана – 2 ст. л.;

л.; Молоко – 4 ст. л.;

Мука – 2 ст. л.;

Сыр – 50 г;

Яйцо – 1 шт.;

Соль и специи – по вкусу;

Растительное масло – для жарки.

Для приготовления кляра взбейте в миске сметану с яйцом и молоком. Добавьте тертый сыр, муку, соль и специи по вкусу. Нарежьте рыбу порционными кусочками и выложите в кляр. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выложите в масло рыбу и жарьте на среднем огне до румяной корочки со всех сторон.

3. Куриные крылышки

Невероятно аппетитные и хрустящие крылышки станут отличной идеей для закуски к пиву, например. Подавать к столу их можно с соусом Баффало или любым другим по вкусу.

Ингредиенты:

Куриные крылышки – 1/2 кг;

Кукурузный крахмал – 3/4 стакана;

Мука – 1/4 стакана;

Вода – 2/3 стакана (примерно);

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Соль и специи – по вкусу;

Растительное масло – для жарки во фритюре.

Вымойте и обсушите крылышки. Всыпьте пару ложек крахмала, перемешайте и переложите на решетку, чтобы крахмал впитался. Для приготовления кляра соедините просеянную муку с оставшимся крахмалом, солью и специями. Добавьте воду и перемешайте до однородности. Выложите крылышки в кляр, а после на сковороду с разогретым маслом. Жарьте до румяной корочки на среднем огне. Перед подачей полейте соусом.

4. Луковые кольца

Если вы хотите попробовать самые вкусные луковые кольца, обязательно приготовьте этот потрясающий сырный кляр.

Нам понадобится:

Луковица – 2-3 шт.;

Сыр – 100 г;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 2 ст. л.;

Вода – 2-3 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу;

Растительное масло – для жарки.

Очистите луковицу, нарежьте средними кольцами и разделите на отдельные колечки. Для приготовления кляра взбейте яйцо с водой, солью и специями. Добавьте тертый сыр и муку, перемешайте до однородности. Окунайте каждое колечко лука в кляр и выкладывайте на сковороду с разогретым маслом. Жарьте до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте к столу с любимым соусом.

5. Хрустящая цветная капуста

Разнообразить традиционные закуски можно аппетитной цветной капустой или брокколи. Кстати, это неплохой вариант накормить овощами детей.

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1 шт.;

Сыр – 100 г;

Мука – 1/2 стакана;

Яйцо – 1 шт.;

Соль и специи – по вкусу;

Растительное масло – для жарки.

Для начала разделите цветную капусту на соцветия и отправьте на пару минут в кипящую подсоленную воду. Остудите и обсушите. В глубокой мисочке взбейте яйцо с солью и специями. Добавьте тертый сыр и муку, перемешайте до однородности. Выложите капусту в кляр, а затем отправьте на сковороду с разогретым маслом. Жарьте до румяной корочки со всех сторон на сильном огне.

6. Сыр в пивном кляре

Жареный сыр можно приготовить не только в хрустящей панировке, но и нежном кляре на пиве. Если еще не пробовали, обязательно стоит!

Ингредиенты:

Сыр – 300 г;

Пиво – 1/2 стакана;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 1/2 стакана;

Соль и специи – по вкусу;

Растительное масло – для жарки.

Сыр нарежьте средними брусочками и обваляйте со всех сторон в муке. В глубокой миске взбейте яйцо с пивом, солью и перцем. Добавьте оставшуюся от панировки муку и перемешайте до однородности. Окуните каждый ломтик сыра в кляр и выложите на разогретую сковороду с маслом. Жарьте на сильном огне с двух сторон до румяности.

7. Кольца кальмаров

Еще одна традиционная закуска, которую обычно делают с хрустящей корочкой из панировочных сухарей. Но в кляре кальмары получаются ничем не хуже!

Нам понадобится:

Тушка кальмара – 3 шт.;

Яйцо – 1 шт.;

Сметана – 50 г;

Молоко – 50 г;

Пиво – 50 г;

Мука – 1/2 стакана (примерно);

Растительное масло – для жарки;

Соль и специи – по вкусу.

Кальмары опустите в кипяток на минуту, остудите и очистите. Нарежьте колечками. Отложите пару ложек муки и обваляйте в ней кольца кальмара со всех сторон. Для приготовления кляра соедините яйцо, сметану, молоко и пиво, добавьте соль, специи и муку. Тщательно перемешайте до однородности. На сковороде разогрейте растительное масло. Кальмары выложите в кляр, а после – на сковороду. Жарьте до румяной корочки с двух сторон.

Овощи, сыр, курица и морепродукты – в кляре можно приготовить множество вкусных и разнообразных закусок. Пробуйте обязательно!