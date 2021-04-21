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Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Похрустеть в компании друзей или во время просмотра любимого сериала можно не только магазинными закусками. Легко и просто приготовить вкусняшки в домашних условиях. 7 классных идей мы как раз подготовили для вас.

1. Байтсы

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Нежнейшая курочка в хрустящей панировке придется по душе не только взрослым, но и детям.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 1 кг;
  • Мука – 2 стакана;
  • Яйцо – 1-2 шт.;
  • Молоко – 1/2 стакана;
  • Соль и специи – по вкусу;
  • Растительное масло – для фритюра.

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

В среднюю миску вбейте яйцо, влейте молоко и всыпьте четверть муки, добавьте соль и специи по вкусу. Куриное филе вымойте, обсушите и нарежьте кубиками. Выложите в полученную смесь и оставьте на полчасика в холодильнике.

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Затем обваляйте каждый кусочек курочки в муке (удобно выкладывать партиями в полиэтиленовый пакет курицу и муку и встряхивать) и выложите в разогретое масло. Жарьте на среднем огне до румяной корочки. Аккуратно достаньте байтсы шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте к столу с любимым соусом.

2. Нежная рыбка

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Для приготовления этой закуски подойдет любая рыба, которая вам по душе. Рыбка хороша и в теплом виде, и в холодном.

Понадобится:

  • Рыба – 500 г;
  • Сметана – 2 ст.
    л.;
  • Молоко – 4 ст. л.;
  • Мука – 2 ст. л.;
  • Сыр – 50 г;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Соль и специи – по вкусу;
  • Растительное масло – для жарки.

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Для приготовления кляра взбейте в миске сметану с яйцом и молоком. Добавьте тертый сыр, муку, соль и специи по вкусу. Нарежьте рыбу порционными кусочками и выложите в кляр. Разогрейте на сковороде растительное масло. Выложите в масло рыбу и жарьте на среднем огне до румяной корочки со всех сторон.

3. Куриные крылышки

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Невероятно аппетитные и хрустящие крылышки станут отличной идеей для закуски к пиву, например. Подавать к столу их можно с соусом Баффало или любым другим по вкусу.

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки – 1/2 кг;
  • Кукурузный крахмал – 3/4 стакана;
  • Мука – 1/4 стакана;
  • Вода – 2/3 стакана (примерно);
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • Соль и специи – по вкусу;
  • Растительное масло – для жарки во фритюре.

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Вымойте и обсушите крылышки. Всыпьте пару ложек крахмала, перемешайте и переложите на решетку, чтобы крахмал впитался. Для приготовления кляра соедините просеянную муку с оставшимся крахмалом, солью и специями. Добавьте воду и перемешайте до однородности. Выложите крылышки в кляр, а после на сковороду с разогретым маслом. Жарьте до румяной корочки на среднем огне. Перед подачей полейте соусом.

4. Луковые кольца

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Если вы хотите попробовать самые вкусные луковые кольца, обязательно приготовьте этот потрясающий сырный кляр.

Нам понадобится:

  • Луковица – 2-3 шт.;
  • Сыр – 100 г;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Мука – 2 ст. л.;
  • Вода – 2-3 ст. л.;
  • Соль и специи – по вкусу;
  • Растительное масло – для жарки.

Очистите луковицу, нарежьте средними кольцами и разделите на отдельные колечки. Для приготовления кляра взбейте яйцо с водой, солью и специями. Добавьте тертый сыр и муку, перемешайте до однородности. Окунайте каждое колечко лука в кляр и выкладывайте на сковороду с разогретым маслом. Жарьте до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте к столу с любимым соусом.

5. Хрустящая цветная капуста

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Разнообразить традиционные закуски можно аппетитной цветной капустой или брокколи. Кстати, это неплохой вариант накормить овощами детей.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1 шт.;
  • Сыр – 100 г;
  • Мука – 1/2 стакана;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Соль и специи – по вкусу;
  • Растительное масло – для жарки.

Для начала разделите цветную капусту на соцветия и отправьте на пару минут в кипящую подсоленную воду. Остудите и обсушите. В глубокой мисочке взбейте яйцо с солью и специями. Добавьте тертый сыр и муку, перемешайте до однородности. Выложите капусту в кляр, а затем отправьте на сковороду с разогретым маслом. Жарьте до румяной корочки со всех сторон на сильном огне.

6. Сыр в пивном кляре

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Жареный сыр можно приготовить не только в хрустящей панировке, но и нежном кляре на пиве. Если еще не пробовали, обязательно стоит!

Ингредиенты:

  • Сыр – 300 г;
  • Пиво – 1/2 стакана;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Мука – 1/2 стакана;
  • Соль и специи – по вкусу;
  • Растительное масло – для жарки.

Сыр нарежьте средними брусочками и обваляйте со всех сторон в муке. В глубокой миске взбейте яйцо с пивом, солью и перцем. Добавьте оставшуюся от панировки муку и перемешайте до однородности. Окуните каждый ломтик сыра в кляр и выложите на разогретую сковороду с маслом. Жарьте на сильном огне с двух сторон до румяности.

7. Кольца кальмаров

Хрустящая закуска: 7 блюд в кляре

Еще одна традиционная закуска, которую обычно делают с хрустящей корочкой из панировочных сухарей. Но в кляре кальмары получаются ничем не хуже!

Нам понадобится:

  • Тушка кальмара – 3 шт.;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Сметана – 50 г;
  • Молоко – 50 г;
  • Пиво – 50 г;
  • Мука – 1/2 стакана (примерно);
  • Растительное масло – для жарки;
  • Соль и специи – по вкусу.

Кальмары опустите в кипяток на минуту, остудите и очистите. Нарежьте колечками. Отложите пару ложек муки и обваляйте в ней кольца кальмара со всех сторон. Для приготовления кляра соедините яйцо, сметану, молоко и пиво, добавьте соль, специи и муку. Тщательно перемешайте до однородности. На сковороде разогрейте растительное масло. Кальмары выложите в кляр, а после – на сковороду. Жарьте до румяной корочки с двух сторон.

Овощи, сыр, курица и морепродукты – в кляре можно приготовить множество вкусных и разнообразных закусок. Пробуйте обязательно!

 

 

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