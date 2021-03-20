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Нежные тефтельки: 6 лучших рецептов

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Если решили побаловать семью вкусными тефтелями, попробуйте один из этих рецептов.

1. С подливкой

Вам понадобятся:

  • фарш говяжий – 1/2 кг;
  • лук – 1 шт;
  • яйца – 1 шт;
  • вода – пол ст;
  • сухари для панировки – 2 ст л;
  • укроп в сухом виду по вкусу.

Для подливы:

  • грибы – 150-200 гр;
  • чеснок – 2 з;
  • мука – 2 ст л;
  • вода – 1,5 ст;
  • соль, масло опционно.

Сметану соединяем с сухарями, вводим воду и остальные компоненты тефтелей. Перемешиваем, отбиваем, формируем шарики. Обжариваем для корочки, не до готовности. Кладем в форму, запекаем 15 минут при 200 С. Выдавливаем чеснок, жарим, убираем его из масла и кладем грибы, лук, масло от тефтелей и муку. Вливаем воду, присаливаем, тушим до густоты.

2. С рисом

Нежные тефтельки: 6 лучших рецептов

Вам понадобятся:

  • фарш любой – 1/2 кг;
  • рис – 1/2 ст;
  • лук – 1 шт;
  • перец, соль по вкусу.

Для заливки:

сметана – 1 ст;

паста томатная – 1 ст л

соль, вода – опционно.

Режем лук, рис отвариваем не до готовности. Соединяем все компоненты для тефтелей. Делаем колобки, смазываем сметаной сковородку и кладем туда. Все компоненты заливки соединяем, воды понадобится около стакана. Заливаем колобки, тушим полчаса.

3. В томатном соусе

Вам понадобятся;

  • фарш – 0.5 кг;
  • творог – 150 гр;
  • яйца – 1 шт;
  • лук – 1 шт;
  • чеснок – 2 з;
  • хлеб – 2,5 ломтя;
  • молоко – 2 ст л;
  • горчица – 1 ч л;
  • зелень, соль, приправы – по вкусу.

Для соуса:

  • томат – 2 шт;
  • лук – 2 шт;
  • перец сладкий – 2 шт;
  • морковка – 1 шт;
  • кетчуп, томатная паста – по 2,5 ст л;
  • сахар, крахмал – по 1 ст л;
  • соль, зелень, перец, чеснок – по вкусу;
  • бульон (вода) – 1,5 ст.

Измельченные лук, чеснок, моченый хлеб, яйца, творог, горчицу, порубленную зелень соединяем с фаршем, вводим молоко и перемешиваем. Приправляем и создаем колобки, обваливаем в муке.

Все компоненты для соуса измельчаем мелко. На масле жарим лук, морковь, перец, томаты. Вводим пасту, кетчуп, сахар, соль, тушим 5 минут. Разводим крахмал в бульоне или воде, вливаем, добавляем зелень, чеснок. Тушим 10 минут. Кладем в соус тефтели и тушим четверть часа.

4. В сметанном соусе

Нежные тефтельки: 6 лучших рецептов

Вам понадобятся:

  • фарш – 1/2 кг;
  • белые сухари – 150 гр;
  • лук – 2 шт;
  • яйца – 2 шт;
  • соль, перец по вкусу.

Для соуса:

  • сметана – 1 ст;
  • мука – 1 ст л;
  • мясной бульон или вода – 1/2  ст;
  • соль по вкусу.

Вымачиваем сухари, отжимаем, соединяем с фаршем, вводим лук(сырой или жареный), яйца, соль, перец. Вымешиваем, взбиваем фарш, формируем колобки. Жарим не до готовности, кладем в казан.

Все компоненты для соуса перемешиваем вместе и заливаем тефтели, тушим 7 минут.

5. В духовке

Вам понадобятся:

  • фарш – 1/2 кг;
  • сыр – 200 гр;
  • яйца – 1 шт;
  • лук – 1 шт;
  • перец, соль по вкусу.

Для соуса:

  • томаты – 4 шт;
  • сахар – 1 ч л;
  • перец, соль по вкусу.

Лук режем, сыр трем, соединяем с фаршем, добавляем приправы по вкусу, перемешиваем.

Томаты без кожицы натираем, солим, сахарим и тушим 10 минут. Тефтели кладем в томатный соус, запекаем 30 минут при 200 С

6. В мультиварке

Нежные тефтельки: 6 лучших рецептов

Вам понадобятся:

  • фарш – 0.5 кг;
  • соль, перец по вкусу;
  • яйца – 1 шт;
  • рис отварной -0.5 ст;
  • лук – 1 шт.

Для соуса:

  • вода – 400 мл;
  • специи, соль по вкусу;
  • сметана, томатная паста, майонез, мука – по 2 ст л. 

Лук режем, соединяем со всем продуктами для тефтелей, создаем шарики.

Все компоненты соуса соединяем, перемешиваем, заливаем тефтели в мультиварке. Тушим час на соответствующем режиме.

 

 

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