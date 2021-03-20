Нежные тефтельки: 6 лучших рецептов

Если решили побаловать семью вкусными тефтелями, попробуйте один из этих рецептов.

1. С подливкой

Вам понадобятся:

фарш говяжий – 1/2 кг;

лук – 1 шт;

яйца – 1 шт;

вода – пол ст;

сухари для панировки – 2 ст л;

укроп в сухом виду по вкусу.

Для подливы:

грибы – 150-200 гр;

чеснок – 2 з;

мука – 2 ст л;

вода – 1,5 ст;

соль, масло опционно.

Сметану соединяем с сухарями, вводим воду и остальные компоненты тефтелей. Перемешиваем, отбиваем, формируем шарики. Обжариваем для корочки, не до готовности. Кладем в форму, запекаем 15 минут при 200 С. Выдавливаем чеснок, жарим, убираем его из масла и кладем грибы, лук, масло от тефтелей и муку. Вливаем воду, присаливаем, тушим до густоты.

2. С рисом

Вам понадобятся:

фарш любой – 1/2 кг;

рис – 1/2 ст;

лук – 1 шт;

перец, соль по вкусу.

Для заливки:

сметана – 1 ст;

паста томатная – 1 ст л

соль, вода – опционно.

Режем лук, рис отвариваем не до готовности. Соединяем все компоненты для тефтелей. Делаем колобки, смазываем сметаной сковородку и кладем туда. Все компоненты заливки соединяем, воды понадобится около стакана. Заливаем колобки, тушим полчаса.

3. В томатном соусе

Вам понадобятся;

фарш – 0.5 кг;

творог – 150 гр;

яйца – 1 шт;

лук – 1 шт;

чеснок – 2 з;

хлеб – 2,5 ломтя;

молоко – 2 ст л;

горчица – 1 ч л;

зелень, соль, приправы – по вкусу.

Для соуса:

томат – 2 шт;

лук – 2 шт;

перец сладкий – 2 шт;

морковка – 1 шт;

кетчуп, томатная паста – по 2,5 ст л;

сахар, крахмал – по 1 ст л;

соль, зелень, перец, чеснок – по вкусу;

бульон (вода) – 1,5 ст.

Измельченные лук, чеснок, моченый хлеб, яйца, творог, горчицу, порубленную зелень соединяем с фаршем, вводим молоко и перемешиваем. Приправляем и создаем колобки, обваливаем в муке.

Все компоненты для соуса измельчаем мелко. На масле жарим лук, морковь, перец, томаты. Вводим пасту, кетчуп, сахар, соль, тушим 5 минут. Разводим крахмал в бульоне или воде, вливаем, добавляем зелень, чеснок. Тушим 10 минут. Кладем в соус тефтели и тушим четверть часа.

4. В сметанном соусе

Вам понадобятся:

фарш – 1/2 кг;

белые сухари – 150 гр;

лук – 2 шт;

яйца – 2 шт;

соль, перец по вкусу.

Для соуса:

сметана – 1 ст;

мука – 1 ст л;

мясной бульон или вода – 1/2 ст;

соль по вкусу.

Вымачиваем сухари, отжимаем, соединяем с фаршем, вводим лук(сырой или жареный), яйца, соль, перец. Вымешиваем, взбиваем фарш, формируем колобки. Жарим не до готовности, кладем в казан.

Все компоненты для соуса перемешиваем вместе и заливаем тефтели, тушим 7 минут.

5. В духовке

Вам понадобятся:

фарш – 1/2 кг;

сыр – 200 гр;

яйца – 1 шт;

лук – 1 шт;

перец, соль по вкусу.

Для соуса:

томаты – 4 шт;

сахар – 1 ч л;

перец, соль по вкусу.

Лук режем, сыр трем, соединяем с фаршем, добавляем приправы по вкусу, перемешиваем.

Томаты без кожицы натираем, солим, сахарим и тушим 10 минут. Тефтели кладем в томатный соус, запекаем 30 минут при 200 С

6. В мультиварке

Вам понадобятся:

фарш – 0.5 кг;

соль, перец по вкусу;

яйца – 1 шт;

рис отварной -0.5 ст;

лук – 1 шт.

Для соуса:

вода – 400 мл;

специи, соль по вкусу;

сметана, томатная паста, майонез, мука – по 2 ст л.

Лук режем, соединяем со всем продуктами для тефтелей, создаем шарики.

Все компоненты соуса соединяем, перемешиваем, заливаем тефтели в мультиварке. Тушим час на соответствующем режиме.