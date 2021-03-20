Нежные тефтельки: 6 лучших рецептов

Если решили побаловать семью вкусными тефтелями, попробуйте один из этих рецептов.
1. С подливкой
Вам понадобятся:
- фарш говяжий – 1/2 кг;
- лук – 1 шт;
- яйца – 1 шт;
- вода – пол ст;
- сухари для панировки – 2 ст л;
- укроп в сухом виду по вкусу.
Для подливы:
- грибы – 150-200 гр;
- чеснок – 2 з;
- мука – 2 ст л;
- вода – 1,5 ст;
- соль, масло опционно.
Сметану соединяем с сухарями, вводим воду и остальные компоненты тефтелей. Перемешиваем, отбиваем, формируем шарики. Обжариваем для корочки, не до готовности. Кладем в форму, запекаем 15 минут при 200 С. Выдавливаем чеснок, жарим, убираем его из масла и кладем грибы, лук, масло от тефтелей и муку. Вливаем воду, присаливаем, тушим до густоты.
2. С рисом
Вам понадобятся:
- фарш любой – 1/2 кг;
- рис – 1/2 ст;
- лук – 1 шт;
- перец, соль по вкусу.
Для заливки:
сметана – 1 ст;
паста томатная – 1 ст л
соль, вода – опционно.
Режем лук, рис отвариваем не до готовности. Соединяем все компоненты для тефтелей. Делаем колобки, смазываем сметаной сковородку и кладем туда. Все компоненты заливки соединяем, воды понадобится около стакана. Заливаем колобки, тушим полчаса.
3. В томатном соусе
Вам понадобятся;
- фарш – 0.5 кг;
- творог – 150 гр;
- яйца – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- чеснок – 2 з;
- хлеб – 2,5 ломтя;
- молоко – 2 ст л;
- горчица – 1 ч л;
- зелень, соль, приправы – по вкусу.
Для соуса:
- томат – 2 шт;
- лук – 2 шт;
- перец сладкий – 2 шт;
- морковка – 1 шт;
- кетчуп, томатная паста – по 2,5 ст л;
- сахар, крахмал – по 1 ст л;
- соль, зелень, перец, чеснок – по вкусу;
- бульон (вода) – 1,5 ст.
Измельченные лук, чеснок, моченый хлеб, яйца, творог, горчицу, порубленную зелень соединяем с фаршем, вводим молоко и перемешиваем. Приправляем и создаем колобки, обваливаем в муке.
Все компоненты для соуса измельчаем мелко. На масле жарим лук, морковь, перец, томаты. Вводим пасту, кетчуп, сахар, соль, тушим 5 минут. Разводим крахмал в бульоне или воде, вливаем, добавляем зелень, чеснок. Тушим 10 минут. Кладем в соус тефтели и тушим четверть часа.
4. В сметанном соусе
Вам понадобятся:
- фарш – 1/2 кг;
- белые сухари – 150 гр;
- лук – 2 шт;
- яйца – 2 шт;
- соль, перец по вкусу.
Для соуса:
- сметана – 1 ст;
- мука – 1 ст л;
- мясной бульон или вода – 1/2 ст;
- соль по вкусу.
Вымачиваем сухари, отжимаем, соединяем с фаршем, вводим лук(сырой или жареный), яйца, соль, перец. Вымешиваем, взбиваем фарш, формируем колобки. Жарим не до готовности, кладем в казан.
Все компоненты для соуса перемешиваем вместе и заливаем тефтели, тушим 7 минут.
5. В духовке
Вам понадобятся:
- фарш – 1/2 кг;
- сыр – 200 гр;
- яйца – 1 шт;
- лук – 1 шт;
- перец, соль по вкусу.
Для соуса:
- томаты – 4 шт;
- сахар – 1 ч л;
- перец, соль по вкусу.
Лук режем, сыр трем, соединяем с фаршем, добавляем приправы по вкусу, перемешиваем.
Томаты без кожицы натираем, солим, сахарим и тушим 10 минут. Тефтели кладем в томатный соус, запекаем 30 минут при 200 С
6. В мультиварке
Вам понадобятся:
- фарш – 0.5 кг;
- соль, перец по вкусу;
- яйца – 1 шт;
- рис отварной -0.5 ст;
- лук – 1 шт.
Для соуса:
- вода – 400 мл;
- специи, соль по вкусу;
- сметана, томатная паста, майонез, мука – по 2 ст л.
Лук режем, соединяем со всем продуктами для тефтелей, создаем шарики.
Все компоненты соуса соединяем, перемешиваем, заливаем тефтели в мультиварке. Тушим час на соответствующем режиме.
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