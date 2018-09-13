Сегодня у меня для вас очень вкусный яблочный пирог! Это очень простой и старый рецепт. По этому рецепту пекла еще моя мама, но мама тесто делала на сметане, а я делаю на мацони, так как, так получается не очень жирно))) Вы можете легко заменить мацони сметаной, простоквашей или греческим йогуртом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Тесто
сливочное масло 50 г
яйца куриные 1 шт.
сахар ½ стакана
сахар ванильный 10 г
мацони 100 г
сметана 1 ст. л.
сода ½ ч. л.
соль 1 щепотка
разрыхлитель ½ ч. л.
мука 2 ½ стакана
Начинка
яблоки антоновка 1 кг
сахар ¼ стакана
корица по вкусу
Яблоки очистить и нарезать. В сковороду с толстым дном положить яблоки, добавить сахар, корицу и немного воды. Перемешать и тушить до мягкости яблок. Затем снять с огня и остудить.
В миске взбить масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйцо и еще раз взбить. Отдельно смешать мацони, сметану, соду и дать постоять 1–2 минут. Затем добавить эту смесь к масляной массе и еще раз взбить. Муку просеять с солью и разрыхлителем. Начать постепенно добавлять муку.
Замесить нежное тесто. Готовое тесто завернуть в пленку и отправить в холодильник на 40–60 минут. Духовку нагреть до 180°C. Тесто разделить на одну большую и одну маленькую части.
Большую часть теста раскатать и распределить по форме D=26, сверху выложить начинку и разровнять. Затем раскатать остальное тесто, вырезать полоски и украсить верх пирога. Выпекать пирог 30–35 минут. Готовый пирог слегка остудить и посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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