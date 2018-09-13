Сегодня у меня для вас очень вкусный яблочный пирог! Это очень простой и старый рецепт. По этому рецепту пекла еще моя мама, но мама тесто делала на сметане, а я делаю на мацони, так как, так получается не очень жирно))) Вы можете легко заменить мацони сметаной, простоквашей или греческим йогуртом.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тесто

сливочное масло 50 г

яйца куриные 1 шт.

сахар ½ стакана

сахар ванильный 10 г

мацони 100 г

сметана 1 ст. л.

сода ½ ч. л.

соль 1 щепотка

разрыхлитель ½ ч. л.

мука 2 ½ стакана

Начинка

яблоки антоновка 1 кг

сахар ¼ стакана

корица по вкусу

Яблоки очистить и нарезать. В сковороду с толстым дном положить яблоки, добавить сахар, корицу и немного воды. Перемешать и тушить до мягкости яблок. Затем снять с огня и остудить.

В миске взбить масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавить яйцо и еще раз взбить. Отдельно смешать мацони, сметану, соду и дать постоять 1–2 минут. Затем добавить эту смесь к масляной массе и еще раз взбить. Муку просеять с солью и разрыхлителем. Начать постепенно добавлять муку.

Замесить нежное тесто. Готовое тесто завернуть в пленку и отправить в холодильник на 40–60 минут. Духовку нагреть до 180°C. Тесто разделить на одну большую и одну маленькую части.

Большую часть теста раскатать и распределить по форме D=26, сверху выложить начинку и разровнять. Затем раскатать остальное тесто, вырезать полоски и украсить верх пирога. Выпекать пирог 30–35 минут. Готовый пирог слегка остудить и посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!