Пирог с сыром, цукини и кукурузой

В самом разгаре сезон кукурузы и цукини. И если вы уже успели приготовить их традиционными способами, то советуем попробовать сделать с ними этот пирог с тремя видами сыра и тимьяном. Неожиданно и очень вкусно!
Летний пирог с овощами и сыром на основе из измельчённого крекера.
Ингредиенты
Печенье (крекер кусочки)2 стакана
Кукуруза2 початка
Цукини (или кабачок)2 шт.
Лук (репчатый)1 шт.
Чеснок2 зубчика
Базилик (свежий)¼ стакана
Сыр (бри тёртый)½ стакана
Сыр (чеддер тёртый)½ стакана
Сыр (пармезан тёртый)¼ стакана
Яйца3 шт.
Масло (сливочное)8 ст. л.
Масло (оливковое)2 ст. л.
Тимьян2 ст. л.
Кунжут2 ст. л.
- Смешайте в блендере крекеры, кунжут и сливочное масло.
- Застелите круглую форму для пирога бумагой для выпечки и равномерно выложите внутрь основу из крекеров.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут до золотистого цвета.
- В это время нарежьте лук на мелкие кубики, цукини — на тонкие кружочки и срежьте зёрна кукурузы с початка.
- Смешайте овощи с оливковым маслом, чесноком, тимьяном и базиликом.
- Выложите овощную смесь в запечённую основу, залейте взбитыми яйцами и посыпьте тёртым сыром.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 35—40 минут.
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