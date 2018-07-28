Пирог с сыром, цукини и кукурузой

В самом разгаре сезон кукурузы и цукини. И если вы уже успели приготовить их традиционными способами, то советуем попробовать сделать с ними этот пирог с тремя видами сыра и тимьяном. Неожиданно и очень вкусно!

Летний пирог с овощами и сыром на основе из измельчённого крекера.

Ингредиенты

Печенье (крекер кусочки)2 стакана

Кукуруза2 початка

Цукини (или кабачок)2 шт.

Лук (репчатый)1 шт.

Чеснок2 зубчика

Базилик (свежий)¼ стакана

Сыр (бри тёртый)½ стакана

Сыр (чеддер тёртый)½ стакана

Сыр (пармезан тёртый)¼ стакана

Яйца3 шт.

Масло (сливочное)8 ст. л.

Масло (оливковое)2 ст. л.

Тимьян2 ст. л.

Кунжут2 ст. л.