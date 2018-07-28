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Пирог с сыром, цукини и кукурузой

В самом разгаре сезон кукурузы и цукини. И если вы уже успели приготовить их традиционными способами, то советуем попробовать сделать с ними этот пирог с тремя видами сыра и тимьяном. Неожиданно и очень вкусно!

Летний пирог с овощами и сыром на основе из измельчённого крекера.

Изображение рецепта Пирог с сыром, цукини и кукурузой

Ингредиенты

Печенье (крекер кусочки)2 стакана

Кукуруза2 початка

Цукини (или кабачок)2 шт.

Лук (репчатый)1 шт.

Чеснок2 зубчика

Базилик (свежий)¼ стакана

Сыр (бри тёртый)½ стакана

Сыр (чеддер тёртый)½ стакана

Сыр (пармезан тёртый)¼ стакана

Яйца3 шт.

Масло (сливочное)8 ст. л.

Масло (оливковое)2 ст. л.

Тимьян2 ст. л.

Кунжут2 ст. л.

  1. Смешайте в блендере крекеры, кунжут и сливочное масло.
  2. Застелите круглую форму для пирога бумагой для выпечки и равномерно выложите внутрь основу из крекеров.
  3. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут до золотистого цвета.
  4. В это время нарежьте лук на мелкие кубики, цукини — на тонкие кружочки и срежьте зёрна кукурузы с початка.
  5. Смешайте овощи с оливковым маслом, чесноком, тимьяном и базиликом.
  6. Выложите овощную смесь в запечённую основу, залейте взбитыми яйцами и посыпьте тёртым сыром.
  7. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 35—40 минут.
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