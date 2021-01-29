Салат "Крабик" с яблоком

📝Ингредиенты:

🛒400 гр крабового мяса

🛒1 большое кисло-сладкое яблоко

🛒1 большой огурец

🛒3 яйца

🛒150 гр кукурузы

майонез по вкусу

📝Процесс:

1. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и мелко нарезать.

2. Огурец очистить от кожуры и нарезать мелким кубиком.

3. Крабовое мясо руками разделить на волокна.

4. Яблоко очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке.

5. В большой чаше смешать крабовое мясо, яблоко, яйца, огурец и кукурузу.

6. Заправить салат майонезом.

Приятного аппетита!