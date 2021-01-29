Салат "Крабик" с яблоком

📝Ингредиенты:
🛒400 гр крабового мяса
🛒1 большое кисло-сладкое яблоко
🛒1 большой огурец
🛒3 яйца
🛒150 гр кукурузы
майонез по вкусу
📝Процесс:
1. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и мелко нарезать.
2. Огурец очистить от кожуры и нарезать мелким кубиком.
3. Крабовое мясо руками разделить на волокна.
4. Яблоко очистить от кожуры и натереть на крупной тёрке.
5. В большой чаше смешать крабовое мясо, яблоко, яйца, огурец и кукурузу.
6. Заправить салат майонезом.
Приятного аппетита!
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