Рулет из лаваша с курицей и пекинской капустой

Начинка получается восхитительно нежной: птица в ней отлично сочетается с плавленым сыром, яйцами и сочной капустой.

Общее

1 ч. 30 мин.

Активное

(требуется ваше участие)

10 мин.

Филе куриной грудки 350–400 г

Яйца 4 штуки

Плавленый сыр 150 г

Небольшая пекинская капуста 1 штука

Чеснок 2 зубчика

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Майонез по вкусу

Лаваш 2 штуки

1․ Куриное филе отварите за 20–25 минут. Остудите и нарежьте тонкими ломтиками.

2․ Яйца сварите вкрутую за 10 минут, остудите и натрите на крупной тёрке.

3․ Сыр натрите на мелкой тёрке. Капусту нашинкуйте. Чеснок пропустите через пресс.

4․ Сложите капусту с яйцами, сыром и чесноком в миску. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

5․ Ровным слоем распределите смесь по лавашам, а сверху разложите курицу. Курицу можно измельчить и тоже смешать с остальными ингредиентами.