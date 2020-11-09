Рулет из лаваша с курицей и пекинской капустой

Начинка получается восхитительно нежной: птица в ней отлично сочетается с плавленым сыром, яйцами и сочной капустой.
Время приготовления
Общее
1 ч. 30 мин.
Активное
(требуется ваше участие)
10 мин.
Ингредиенты
Филе куриной грудки 350–400 г
Яйца 4 штуки
Плавленый сыр 150 г
Небольшая пекинская капуста 1 штука
Чеснок 2 зубчика
Соль по вкусу
Перец чёрный молотый по вкусу
Майонез по вкусу
Лаваш 2 штуки
Приготовление
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1․
Куриное филе отварите за 20–25 минут. Остудите и нарежьте тонкими ломтиками.
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2․
Яйца сварите вкрутую за 10 минут, остудите и натрите на крупной тёрке.
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3․
Сыр натрите на мелкой тёрке. Капусту нашинкуйте. Чеснок пропустите через пресс.
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4․
Сложите капусту с яйцами, сыром и чесноком в миску. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.
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5․
Ровным слоем распределите смесь по лавашам, а сверху разложите курицу.
Курицу можно измельчить и тоже смешать с остальными ингредиентами.
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6․
Сверните каждый лаваш в плотный рулет. Оставьте в холодильнике на 30–60 минут, а перед подачей к столу порежьте порционными кусочками.
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