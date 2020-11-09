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Рулет из лаваша с курицей и пекинской капустой

Рулет из лаваша с курицей и пекинской капустой

Начинка получается восхитительно нежной: птица в ней отлично сочетается с плавленым сыром, яйцами и сочной капустой.

Время приготовления

Общее

1 ч. 30 мин.

Активное

(требуется ваше участие)

10 мин.

Ингредиенты

Филе куриной грудки 350–400 г

Яйца 4 штуки

Плавленый сыр 150 г

Небольшая пекинская капуста 1 штука

Чеснок 2 зубчика

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Майонез по вкусу

Лаваш 2 штуки

Приготовление

  1. 1․

    Куриное филе отварите за 20–25 минут. Остудите и нарежьте тонкими ломтиками.

  2. 2․

    Яйца сварите вкрутую за 10 минут, остудите и натрите на крупной тёрке.

  3. 3․

    Сыр натрите на мелкой тёрке. Капусту нашинкуйте. Чеснок пропустите через пресс.

  4. 4․

    Сложите капусту с яйцами, сыром и чесноком в миску. Посолите, поперчите и заправьте майонезом.

  5. 5․

    Ровным слоем распределите смесь по лавашам, а сверху разложите курицу.

    Курицу можно измельчить и тоже смешать с остальными ингредиентами.

  6. 6․

    Сверните каждый лаваш в плотный рулет. Оставьте в холодильнике на 30–60 минут, а перед подачей к столу порежьте порционными кусочками.

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