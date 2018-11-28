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Мясной пирог со сливами

Мясной пирог со сливой

Сказать, что мясной пирог со сливами представляет собой настоящий праздник вкуса, совсем не будет преувеличением! Это действительно очень вкусно: насыщенный мясной и кисловатый сливовый вкус прекрасно сочетаются.

На наших глазах произойдет маленькое кулинарное чудо — непосредственно в процессе приготовления «получится» грузинский соус ткемали, которым и заправится пирог из слоеного теста. Сливы с чесноком и специями делают пирог очень сочным и неповторимым по вкусу.

Время приготовления — 1 час, рецепт рассчитан на 3 порции.

Ингредиенты:

  • тесто слоеное — 600 грамм,
  • баранина (или жирная говядина) — 350 грамм,
  • лук — 3 штуки,
  • зелень сельдерея — 1/2 пучка,
  • петрушка — 1/2 пучка,
  • чеснок — 5 зубков,
  • паприка молотая — 1 ч.ложка
  • перец чёрный молотый — 1/2 ч.ложки,
  • соль — по вкусу
  • хмели-сунели — 1 ст.ложка

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Как готовить мясной пирог со сливами

Баранину нарежьте маленькими кубиками, обсыпьте кусочки мяса чесноком и паприкой, хмели-сунели и солью.

 

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Подготовьте лук и зелень: лук нарежьте кубиками, добавьте к луку нарезанную петрушку и сельдерей.

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Теперь отправьте лук и зелень к мясу. Перемешайте.

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Слоёное тесто раскатайте толщиной 1 см.

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Сверху выложите подготовленный фарш, отступая от края, с учётом, что пирог будет сворачиваться конвертом.

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Удалите из сливы косточки и выложите ее на мясо.

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Сливу поперчите, посыпьте паприкой.

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Заверните два края и слепите их между собой.

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Закройте оставшиеся два края пирога.

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Переверните мясной пирог со сливой разрезом вниз.

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Смажьте его растительным маслом и посыпьте семечками.

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Запекать будем 40 минут при температуре 180-200 градусов.

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мясной пирогвыпечкакулинария
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