Сказать, что мясной пирог со сливами представляет собой настоящий праздник вкуса, совсем не будет преувеличением! Это действительно очень вкусно: насыщенный мясной и кисловатый сливовый вкус прекрасно сочетаются.

На наших глазах произойдет маленькое кулинарное чудо — непосредственно в процессе приготовления «получится» грузинский соус ткемали, которым и заправится пирог из слоеного теста. Сливы с чесноком и специями делают пирог очень сочным и неповторимым по вкусу.

Время приготовления — 1 час, рецепт рассчитан на 3 порции.

Ингредиенты:

тесто слоеное — 600 грамм,

баранина (или жирная говядина) — 350 грамм,

лук — 3 штуки,

зелень сельдерея — 1/2 пучка,

петрушка — 1/2 пучка,

чеснок — 5 зубков,

паприка молотая — 1 ч.ложка

перец чёрный молотый — 1/2 ч.ложки,

соль — по вкусу

хмели-сунели — 1 ст.ложка

Как готовить мясной пирог со сливами

Баранину нарежьте маленькими кубиками, обсыпьте кусочки мяса чесноком и паприкой, хмели-сунели и солью.

Подготовьте лук и зелень: лук нарежьте кубиками, добавьте к луку нарезанную петрушку и сельдерей.

Теперь отправьте лук и зелень к мясу. Перемешайте.

Слоёное тесто раскатайте толщиной 1 см.

Сверху выложите подготовленный фарш, отступая от края, с учётом, что пирог будет сворачиваться конвертом.

Удалите из сливы косточки и выложите ее на мясо.

Сливу поперчите, посыпьте паприкой.

Заверните два края и слепите их между собой.

Закройте оставшиеся два края пирога.

Переверните мясной пирог со сливой разрезом вниз.

Смажьте его растительным маслом и посыпьте семечками.

Запекать будем 40 минут при температуре 180-200 градусов.