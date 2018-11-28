Сказать, что мясной пирог со сливами представляет собой настоящий праздник вкуса, совсем не будет преувеличением! Это действительно очень вкусно: насыщенный мясной и кисловатый сливовый вкус прекрасно сочетаются.
На наших глазах произойдет маленькое кулинарное чудо — непосредственно в процессе приготовления «получится» грузинский соус ткемали, которым и заправится пирог из слоеного теста. Сливы с чесноком и специями делают пирог очень сочным и неповторимым по вкусу.
Время приготовления — 1 час, рецепт рассчитан на 3 порции.
Ингредиенты:
- тесто слоеное — 600 грамм,
- баранина (или жирная говядина) — 350 грамм,
- лук — 3 штуки,
- зелень сельдерея — 1/2 пучка,
- петрушка — 1/2 пучка,
- чеснок — 5 зубков,
- паприка молотая — 1 ч.ложка
- перец чёрный молотый — 1/2 ч.ложки,
- соль — по вкусу
- хмели-сунели — 1 ст.ложка
Как готовить мясной пирог со сливами
Баранину нарежьте маленькими кубиками, обсыпьте кусочки мяса чесноком и паприкой, хмели-сунели и солью.
Подготовьте лук и зелень: лук нарежьте кубиками, добавьте к луку нарезанную петрушку и сельдерей.
Теперь отправьте лук и зелень к мясу. Перемешайте.
Слоёное тесто раскатайте толщиной 1 см.
Сверху выложите подготовленный фарш, отступая от края, с учётом, что пирог будет сворачиваться конвертом.
Удалите из сливы косточки и выложите ее на мясо.
Сливу поперчите, посыпьте паприкой.
Заверните два края и слепите их между собой.
Закройте оставшиеся два края пирога.
Переверните мясной пирог со сливой разрезом вниз.
Смажьте его растительным маслом и посыпьте семечками.
Запекать будем 40 минут при температуре 180-200 градусов.
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