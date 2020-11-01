Пельмени с зеленью

Когда вам хочется попробовать любимое блюдо в новой вариации - этот рецепт вам поможет. Вкусные и всеми любимые пельмени с начинкой из зелени не оставят никого равнодушным!
Ингредиенты
- Мука - 3 стакана
- Вода - 1 стакан
- Зелень - 5 пучков
- Соль - по вкусу
- Перец - по вкусу
Способ приготовления
- Замесить тесто и поставить на 35 минут в прохладное место.
- Зелень порубить, посолить, поперчить и перемешать.
- Сформовать пельмени и варить их на паровой бане до готовности.
Как и с чем подавать
При подаче пельмени полить сметаной.
Приятного аппетита!
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