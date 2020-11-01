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Пельмени с зеленью

Когда вам хочется попробовать любимое блюдо в новой вариации - этот рецепт вам поможет. Вкусные и всеми любимые пельмени с начинкой из зелени не оставят никого равнодушным!

Пельмени с зеленью

Ингредиенты

  • Мука - 3 стакана
  • Вода - 1 стакан
  • Зелень - 5 пучков
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Способ приготовления

  1. Замесить тесто и поставить на 35 минут в прохладное место.
  2. Зелень порубить, посолить, поперчить и перемешать.
  3. Сформовать пельмени и варить их на паровой бане до готовности.

Как и с чем подавать

При подаче пельмени полить сметаной.

Приятного аппетита!

 

 

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