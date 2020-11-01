Пельмени с зеленью

Когда вам хочется попробовать любимое блюдо в новой вариации - этот рецепт вам поможет. Вкусные и всеми любимые пельмени с начинкой из зелени не оставят никого равнодушным!

Ингредиенты

Мука - 3 стакана

Вода - 1 стакан

Зелень - 5 пучков

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Способ приготовления

Замесить тесто и поставить на 35 минут в прохладное место. Зелень порубить, посолить, поперчить и перемешать. Сформовать пельмени и варить их на паровой бане до готовности.

Как и с чем подавать

При подаче пельмени полить сметаной.

Приятного аппетита!