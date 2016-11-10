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Возмутительно вкусный рулет-5 минутка. Рецепт попросят друзья и близкие!

Рулет «5-минутка»

Ингредиенты:

  • -1 банка сгущенки
  • -1 яйцо
  • -1 стакан муки
  • -0,5 ч..л. соды

Возмутительно вкусный рулет-5 минутка. Рецепт попросят друзья и близкие!

Приготовление:

Всё перемешать. Тесто вылить на прямоугольный противень, застеленный бумагой для выпечки, разровнять. Выпекать 5-7 минут в разогретой духовке.
Начинка — любой крем, джем, в данном случае — шоколадно-ореховая паста «Нутелла».
P.S. Ещё один момент: если есть у вас минут 10 в запасе (пока чайник греется и на стол накрываете) — заверните горячий рулетик в фольгу, чтобы он медленнее остывал, тогда он будет более мягкий и сочный….

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быстроНапиткирулетдесертыВыпечкавкуснокулинария
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