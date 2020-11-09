Довольно интересный рецепт яичницы, в которой главным наполнителем является соленый огурец. Причем именно соленый, а не маринованный.

Также интересен вариант приготовления яичных желтков, который я принял на вооружение и теперь достаточно часто использую даже при приготовлении обычной яичницы-глазуньи.

Сама яичница с соленым огурцом мне понравилась, семейству тоже. Часто я ее не готовлю, все же домашние больше любят омлеты с каким-либо мясным наполнителем — ветчиной, беконом или колбасой, но время от времени все же эта яичница появляется на моем столе.

Для яичницы с соленым огурцом понадобится

На одну порцию

Яйцо. 3 шт.

Соленый огурец. 1 крупный или 2 небольших.

Сыр. 50-70 гр.

Зеленый лук. 2 пера.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим яичницу с соленым огурцом.

Сыр и соленый огурец натираем на крупной терке. Зеленый лук нарезаем тонкими колечками.

Яйца разбиваем в миску, отделяя желтки от белков.

В белки добавляем натертые огурцы, сыр и нарезанный зеленый лук, оставив немного лука для украшения готового блюда. Перчим по вкусу.

Соль тут не понадобится — ее достаточно будет от огурцов и сыра.

Вилкой взбиваем белки со всеми наполнителями.

Разогреваем в небольшой сковороде немного сливочного масла и вливаем в сковородку яичные белки с сыром и огурцом.

Слегка поджариваем белки на слабом огне, после чего аккуратно выкладываем сверху яичные желтки. Желтки немного солим.

Дожариваем яичницу с солеными огурцами до любимой степени прожарки. Мне больше всего нравится, когда белки полностью схватились.

Выкладываем готовую яичницу на тарелку и сразу подаем на стол, посыпав нарезанным зеленым луком.

На вкус получается весьма интересно. Огурцы остаются слегка хрустящими, сыр плавится и придает вязкость и сытность, а зеленый лук дает дополнительный вкус.

Мне такая яичница с сыром и соленым огурцом понравилась, наверное, не меньше, чем испанская тортилья или итальянская фриттата.