Соус Болоньезе: базовый, универсальный и самый лучший рецепт

Мне бы хотелось начать статью с рецептом знаменитого Болоньезе с чего-то вроде «во время моей поездки в Италию…». И рассказать, как я вольготно путешествовала по ней сколько-то там месяцев. Не думая о работе. Но ха-ха! Не ела я в Италии Болоньезе, а была там всего три дня!

Да и на классику я замахиваться не собираюсь: в этой статье не будет ни одного слова «классический». Кроме этого вот. Расскажу так, как это вижу я.

Как я когда-то читала у кого-то о Болоньезе, от обычного фарша, протушенного в томатном соусе, Болоньезе отделяют часы – этот соус не стоит готовить впопыхах.

Рекомендация лично от меня: готовьте сразу много. Так вы не просто потратите несколько часов на тушение (по сути то, пассивная готовка), а сделаете запас на несколько обедов вперед. Употребите в течение нескольких дней или заморозьте — выбор за вами.

Стоит ли перечислять возможные вариации блюд с Болоньезе?.. Уверена, в вашей голове уже сейчас есть пара-тройка задумок. Так что вперед, готовим!

Соус Болоньезе с фаршем (рецепт)

Ингредиенты

1,5 кг фарша у меня была смесь из 500 г баранины и 1 кг нежирной свинины

4 черешка сельдерея

2 луковицы

1 морковь

6 зубчиков чеснока

1 ст. л. растительного масла

400 г томатного сока

200 г красного сухого вина

соль и перец по вкусу

Приготовление

В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте на среднем огне нарезанный кубиками лук, нарезанный маленькими кубиками сельдерей (каждый стебель разрежьте напополам вдоль, иииии поехали рубить) и морковь. Готовьте до мягкости овощей.

Готовьте до мягкости овощей. Добавьте в сковороду фарш и чеснок, пропущенный через пресс. Помешивайте, чтобы разбивать образующиеся комочки фарша.

Когда увидите, что кусочки фарша начали покрываться румянцем, вливайте вино. Дайте выпариться.

Влейте в соус томатный сок и тушите под крышкой в течение 4 часов, время от времени подливая воду.

Приправьте Болоньезе солью и перцем в самом конце, чтобы не пересолить.

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