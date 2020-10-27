БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Соус Болоньезе: базовый, универсальный и самый лучший рецепт

304

Соус Болоньезе: базовый, универсальный и самый лучший рецепт

Мне бы хотелось начать статью с рецептом знаменитого Болоньезе с чего-то вроде «во время моей поездки в Италию…». И рассказать, как я вольготно путешествовала по ней сколько-то там месяцев. Не думая о работе. Но ха-ха! Не ела я в Италии Болоньезе, а была там всего три дня!

Да и на классику я замахиваться не собираюсь: в этой статье не будет ни одного слова «классический». Кроме этого вот. Расскажу так, как это вижу я.

Как я когда-то читала у кого-то о Болоньезе, от обычного фарша, протушенного в томатном соусе, Болоньезе отделяют часы – этот соус не стоит готовить впопыхах.

соус болоньезе с фаршем

Рекомендация лично от меня: готовьте сразу много. Так вы не просто потратите несколько часов на тушение (по сути то, пассивная готовка), а сделаете запас на несколько обедов вперед. Употребите в течение нескольких дней или заморозьте — выбор за вами.

Стоит ли перечислять возможные вариации блюд с Болоньезе?.. Уверена, в вашей голове уже сейчас есть пара-тройка задумок. Так что вперед, готовим!

Соус Болоньезе с фаршем (рецепт)

Ингредиенты

  • 1,5 кг фарша у меня была смесь из 500 г баранины и 1 кг нежирной свинины
  • 4 черешка сельдерея
  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 6 зубчиков чеснока
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 400 г томатного сока
  • 200 г красного сухого вина
  • соль и перец по вкусу

Приготовление

  • В сковороде разогрейте растительное масло и обжаривайте на среднем огне нарезанный кубиками лук, нарезанный маленькими кубиками сельдерей (каждый стебель разрежьте напополам вдоль, иииии поехали рубить) и морковь.

    Готовьте до мягкости овощей.

  • Добавьте в сковороду фарш и чеснок, пропущенный через пресс. Помешивайте, чтобы разбивать образующиеся комочки фарша.

  • Когда увидите, что кусочки фарша начали покрываться румянцем, вливайте вино. Дайте выпариться.

  • Влейте в соус томатный сок и тушите под крышкой в течение 4 часов, время от времени подливая воду.

  • Приправьте Болоньезе солью и перцем в самом конце, чтобы не пересолить.

Не забудь поделиться вкусненьким с друзьями!

Ссылка на первоисточник
соусыкухни мира
21
Обсудить

Картина дня

наверх