Хумус и постная шаурма

- Наверное, большинство из нас грешит своей любовью к уличной еде. Вот я, например, честно признаюсь - я люблю шаурму! И раз или два в год, положив свою совесть в самый глубокий карман, иду и покупаю эту отраву. Потом совесть выползает из того, самого дальнего и глубокого кармана, берёт к себе в подруги жажду, и начинают они на пару, бессердечные, меня мучить. И так каждый раз. Думала, хоть в пост избежать искушения! - так нет же, на свою голову фалафель в лаваше попробовала!
Так. Надо разобраться. И, если не удаётся избавиться от этой пагубной привычки, то стоит хотя бы перевести её в безопасное для здоровья русло.
Что мне импонирует в шаурме/шаверме (привет, Питер!)? Всё просто: если отбросить всем очевидный риск подхватить желудочно-кишечное заболевание, то шаурма - очень удачный формат полноценного приёма пищи. В тонкий слой хлеба завёрнуто основное блюдо, будь-то мясо, рыба, фалафель, жареный сыр или картофель, достаточно большое количество зелени/овощей в качестве гарнира и вкусный соус, который даёт ощущение того, что ты не питаешься всухомятку.
И тут очень интересная история получается - именно соус задаёт тон всему блюду. Он может придать ему нотки средиземноморской кухни юга Европы или Магриба, может напомнить о нежно любимых мною израильской и кавказской кухнях, а может в мыслях отправить меня в юго-восточную Азию, где я только ещё мечтаю побывать. Всё просто!
Вот, к примеру, как можно сделать себе лёгкий перекус в итальянском стиле? Завернуть в лепёшку моцареллу с ломтиками помидор, базиликом, рукколой и листьями салата, сбрызнув лимонным соком и оливковым маслом, ароматизированным орегано и чесноком. Или, например, чуть по-севернее - несколько ломтиков малосольного лосося на листьях салата приправить лёгким домашним майонезом и завернуть в лепёшку. Или так - любимый вариант! - салатный микс заправить хумусом, выложить на него палочки хрустящего жареного картофеля, завернуть, обжарить на гриле..... мммм....
Начнём с хумуса. Лёгкий способ приготовить хумус.
- 250 г нута
- 4 ст. л. с горкой кунжута
- сок 1/2 лимона
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. зиры (кумина)
- 50-100 мл оливкового масла первого отжима
- соль, черный молотый перец, паприка
Горох промыть и замочить на ночь в большом количестве воды.
Отварить до готовности, снимая образующуюся пену.
Остудить. Воду, в которой варился горох нужно оставить - она нам пригодится для того, чтобы развести хумус до нужной консистенции.
Отваренный горох необходимо перемолоть, превратить его в пюре.
Тут нужно отметить следующий момент. Можно, конечно, просто перемолоть отваренный горох, не очистив его предварительно от внешних, очень плотных пленок. В этом случае мы получим крупинчатую консистенцию пюре, так как эти плёнки не перемалываются полностью. Такой вариант допустим, но когда у вас есть чудо-машина для протирки томатов (помните, я советовалась, какую модель купить?) - вопрос чистки нута от плёнок отпадает сам по себе как неактуальный: за 10-15 минут мы получаем шикарное, однородное нутовое пюре! А все шкурки отправляются в мусор))) Так что ещё один вариант применения протирочной машинки - приготовление хумуса! Теперь я её люблю ещё больше)
От полученного нутового пюре 1/4 часть пеложить в стакан погружного блендера, высыпать туда же кунжут, долить немного воды, в которой варился горох и измельчить. Можно предварительно измельчить кунжут в кофемолке, но у меня достаточно мощный блендер, он справился с этой задачей на 4 с плюсом.
Когда кунжут измельчён до подходящей консистенции, в стакан влить лимонный сок и оливковое масло и, не снимая насадку "нога", на высокой скорости взбивать несколько минут. Масса светлеет и становится похожей на крем.
Этот крем нужно вернуть к остальному пюре и теперь уже всю массу пробить блендером на высокой скорости. При необходимости добавить воду, оставшуюся от варки нута, соль, измельченный в ступке кумин, чеснок и черный перец. Ещё раз пробить блендером.
Если планируется использовать хумус как заправку для салата или как соус для нашей постной шаурмы, то его лучше сделать более жидким, чем в классическом варианте.
Теперь переходим непосредственно к героине нашего поста - постной шаурме.
Для приготовления двух порций нам понадобится:
- 2 лепёшки тонкого лаваша
- 100 г салатного микса
- 2 средних картофелины
- 2 небольших солёных огурца
- 1/2 синего салатного лука
- лимон
- хумус
Картофель очистить и порезать брусочками, обсушить, слегка посолить и обжарить на среднем огне до готовности.
Лук нарезать очень тонко полукольцами, сбрызнуть лимонным соком.
Огурцы нарезать тонкими ломтиками.
Собрать нашу шаурму:
разложить лепёшку на столе продольно,
чуть ниже центра выложить продольно две столовые ложки хумуса, поверх хумуса - салат, сбрызнуть димонным соком, далее - слоями: ломтики огурца, картофель, лук, опять две столовые ложки хумуса.
Свернуть шаурму и с двух сторон обжарить на сковороде - гриль без масла.
И есть. С удовольствием))
Хумус и постная шаурма
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