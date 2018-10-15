Предлагаю попробовать вкусный, полезный коктейль с хурмой на кефире.
Ингредиенты для «Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой»:
- Молоко — 50 мл
- Кефир — 50 мл
- Сахар — 1 ч. л.
- Джем абрикосовый — 3 ст. л.
- Хурма (средние) — 2 шт
- Вода — 25 мл
- Миндаль — 25 г
Время приготовления:
Рецепт «Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой»:
Миндаль зальем кипящей водой на 10 минут и затем очистим от кожуры. Поместим очищенные орехи в кофемолку и измельчим.
Добавить в чашу блендера с пробитым миндалем 3 столовых ложки абрикосового джема и порезанную на кусочки хурму, молоко, кефир и сахар. Все пробить.
Свежие комментарии