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Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой

Рецепт: Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой

Предлагаю попробовать вкусный, полезный коктейль с хурмой на кефире.

Ингредиенты для «Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой»:

  • Молоко — 50 мл
  • Кефир — 50 мл
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Джем абрикосовый — 3 ст. л.
  • Хурма (средние) — 2 шт
  • Вода — 25 мл
  • Миндаль — 25 г

Время приготовления: 

Рецепт «Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой»:

Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой

Миндаль зальем кипящей водой на 10 минут и затем очистим от кожуры. Поместим очищенные орехи в кофемолку и измельчим.

Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой

Измельченный миндаль залить водой и пробить в блендере.

Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой

Добавить в чашу блендера с пробитым миндалем 3 столовых ложки абрикосового джема и порезанную на кусочки хурму, молоко, кефир и сахар. Все пробить.

Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой

Разлить по бокалам и охладить.
Приятного аппетитна!

Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой 
Кефирный абрикосовый коктейль с хурмой
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напиткикоктейлькулинария
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