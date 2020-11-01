Рецепт запечённого сала "В рассоле"

Предлагаем вам рецепт маринованного сала и запечённого в духовке.

Обязательно нужно иметь такой рецепт в своей записной книжке.

Для засолки необходимо

свиное сало — 1 кг;

чёрный молотый перец — 1 ч.л;

соль поваренная — 1,5 ч.л;

чеснок очищенный — 5 зубчиков.

Способ приготовления

Всё приведённые выше ингредиенты перемешиваем между собой, вливаем немного воды, смешиваем до получения однородной массы. Само сало разрезаем на кусочки, размер которых примерно составляем 10 см на 10 см. Далее каждый кусочек сала намазываем маринадом. Маринованное сало в рассоле заворачиваем в фольгу и убираем на одни сутки в холодильник. Потом достаём и в этой же фольге укладываем на противень. Ставим его запекаться в прогретую до 180 градусов духовку на целый час. Во время запекания сало даст соки, фольгу раскрывать не следует, чтобы сок не испарялся. После приготовления сало можно употреблять в пищу как в холодном, так и в горячем виде.

Желаем вам приятного аппетита!