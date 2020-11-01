Рецепт запечённого сала "В рассоле"

Предлагаем вам рецепт маринованного сала и запечённого в духовке.
Обязательно нужно иметь такой рецепт в своей записной книжке.
Для засолки необходимо
- свиное сало — 1 кг;
- чёрный молотый перец — 1 ч.л;
- соль поваренная — 1,5 ч.л;
- чеснок очищенный — 5 зубчиков.
Способ приготовления
- Всё приведённые выше ингредиенты перемешиваем между собой, вливаем немного воды, смешиваем до получения однородной массы.
- Само сало разрезаем на кусочки, размер которых примерно составляем 10 см на 10 см.
- Далее каждый кусочек сала намазываем маринадом.
- Маринованное сало в рассоле заворачиваем в фольгу и убираем на одни сутки в холодильник.
- Потом достаём и в этой же фольге укладываем на противень.
- Ставим его запекаться в прогретую до 180 градусов духовку на целый час.
- Во время запекания сало даст соки, фольгу раскрывать не следует, чтобы сок не испарялся.
- После приготовления сало можно употреблять в пищу как в холодном, так и в горячем виде.
Желаем вам приятного аппетита!
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