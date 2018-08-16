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Итальянский куриный салат на хлебе

 

куриный итальянский салат рецепт

Секрет этого блюда лишь в двух ингредиентах - хорошей курице гриль (одной её части) и отличном соусе винегрет.

Этот куриный салат для тех, кто ненавидит майонез, хотя даже если вы считаете, что майонез — это восхитительно, это хорошая альтернатива ему. У блюда есть хруст, цвет и острый винегрет с дижонской горчицей. Кроме того, этот салат с подачей на хлебе действительно хорош с добавлением кусочков обжаренного бекона.

И, конечно, никто не говорит, что вы должны делать подачу куриного итальянского салата только в виде бутербродов.
Подавайте его как самостоятельное блюдо, если хотите.

Ингредиенты

Для куриного салата:

  • 3 небольшие или 2 средние куриные грудки от копченой курицы.
  • Оливковое масло
  • Поваренная соль
  • Свежемолотый черный перец
  • 2 средних стебля измельченного сельдерея
  • 1 тонко нарезанный жареный красный сладкий перец
  • 50 граммов нарезанного поджаренного миндаля
  • Половина луковицы тонко нарезанного красного лука
  • Горсть нарезанных свежих листьев петрушки
  • 12 ломтиков белого хлеба
  • 12 ломтиков поджаренного бекона

Для соуса винегрет:

  • 2 столовые ложки красного виноградного уксуса;
  • 1 чайная ложка Дижонской горчицы;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 1/2 чайной ложки поваренной соли;
  • Свежий молотый перец;
  • 1/4 чашки оливкового масла.

Готовим

Делаем куриный салат:

Возьмите курицу гриль и отделите её грудинку от костей и кожу. Мелко нарежьте. У вас должно быть около 300 граммов измельченной курицы. Поместите в большую миску курицу, добавьте сельдерей, красный перец, миндаль, лук и петрушку.

Делаем соус винегрет:

Поместите уксус, сахар, горчицу, соль и перец в маленькую миску и взбивайте. В то время как взбиваете непрерывно, добавляйте потихоньку оливковое масло до однородной массы. Полейте винегретом куриный салат и размещайте.

Делаем бутерброды:

Положите 6 ломтиков хлеба на рабочую поверхность. Уложите куриный итальянский салат на хлеб и разровняйте. Наверх каждого сэндвича положите по 2 небольших ломтика жаренного бекона, закройте бутерброды оставшимися кусочками хлеба.

Итальянский куриный салат на хлебе

Хранение:

куриный итальянский салат можно хранить в воздухонепроницаемом контейнере в холодильнике до 4 дней.

Готовьте на радость себе и любимым!

Источник

салатыкулинария
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