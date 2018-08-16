Итальянский куриный салат на хлебе





Секрет этого блюда лишь в двух ингредиентах - хорошей курице гриль (одной её части) и отличном соусе винегрет.



Этот куриный салат для тех, кто ненавидит майонез, хотя даже если вы считаете, что майонез — это восхитительно, это хорошая альтернатива ему. У блюда есть хруст, цвет и острый винегрет с дижонской горчицей. Кроме того, этот салат с подачей на хлебе действительно хорош с добавлением кусочков обжаренного бекона.



И, конечно, никто не говорит, что вы должны делать подачу куриного итальянского салата только в виде бутербродов.

Подавайте его как самостоятельное блюдо, если хотите.

Ингредиенты

Для куриного салата:

3 небольшие или 2 средние куриные грудки от копченой курицы.

Оливковое масло

Поваренная соль

Свежемолотый черный перец

2 средних стебля измельченного сельдерея

1 тонко нарезанный жареный красный сладкий перец

50 граммов нарезанного поджаренного миндаля

Половина луковицы тонко нарезанного красного лука

Горсть нарезанных свежих листьев петрушки

12 ломтиков белого хлеба

12 ломтиков поджаренного бекона

Для соуса винегрет:

2 столовые ложки красного виноградного уксуса;

1 чайная ложка Дижонской горчицы;

1 чайная ложка сахара;

1/2 чайной ложки поваренной соли;

Свежий молотый перец;

1/4 чашки оливкового масла.

Готовим

Делаем куриный салат:

Возьмите курицу гриль и отделите её грудинку от костей и кожу. Мелко нарежьте. У вас должно быть около 300 граммов измельченной курицы. Поместите в большую миску курицу, добавьте сельдерей, красный перец, миндаль, лук и петрушку.

Делаем соус винегрет:

Поместите уксус, сахар, горчицу, соль и перец в маленькую миску и взбивайте. В то время как взбиваете непрерывно, добавляйте потихоньку оливковое масло до однородной массы. Полейте винегретом куриный салат и размещайте.

Делаем бутерброды:

Положите 6 ломтиков хлеба на рабочую поверхность. Уложите куриный итальянский салат на хлеб и разровняйте. Наверх каждого сэндвича положите по 2 небольших ломтика жаренного бекона, закройте бутерброды оставшимися кусочками хлеба.





Хранение:

куриный итальянский салат можно хранить в воздухонепроницаемом контейнере в холодильнике до 4 дней.



Готовьте на радость себе и любимым!



Источник