Итальянский куриный салат на хлебе

Секрет этого блюда лишь в двух ингредиентах - хорошей курице гриль (одной её части) и отличном соусе винегрет.
Этот куриный салат для тех, кто ненавидит майонез, хотя даже если вы считаете, что майонез — это восхитительно, это хорошая альтернатива ему. У блюда есть хруст, цвет и острый винегрет с дижонской горчицей. Кроме того, этот салат с подачей на хлебе действительно хорош с добавлением кусочков обжаренного бекона.
И, конечно, никто не говорит, что вы должны делать подачу куриного итальянского салата только в виде бутербродов.
Подавайте его как самостоятельное блюдо, если хотите.
Ингредиенты
Для куриного салата:
- 3 небольшие или 2 средние куриные грудки от копченой курицы.
- Оливковое масло
- Поваренная соль
- Свежемолотый черный перец
- 2 средних стебля измельченного сельдерея
- 1 тонко нарезанный жареный красный сладкий перец
- 50 граммов нарезанного поджаренного миндаля
- Половина луковицы тонко нарезанного красного лука
- Горсть нарезанных свежих листьев петрушки
- 12 ломтиков белого хлеба
- 12 ломтиков поджаренного бекона
Для соуса винегрет:
- 2 столовые ложки красного виноградного уксуса;
- 1 чайная ложка Дижонской горчицы;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1/2 чайной ложки поваренной соли;
- Свежий молотый перец;
- 1/4 чашки оливкового масла.
Готовим
Делаем куриный салат:
Возьмите курицу гриль и отделите её грудинку от костей и кожу. Мелко нарежьте. У вас должно быть около 300 граммов измельченной курицы. Поместите в большую миску курицу, добавьте сельдерей, красный перец, миндаль, лук и петрушку.
Делаем соус винегрет:
Поместите уксус, сахар, горчицу, соль и перец в маленькую миску и взбивайте. В то время как взбиваете непрерывно, добавляйте потихоньку оливковое масло до однородной массы. Полейте винегретом куриный салат и размещайте.
Делаем бутерброды:
Положите 6 ломтиков хлеба на рабочую поверхность. Уложите куриный итальянский салат на хлеб и разровняйте. Наверх каждого сэндвича положите по 2 небольших ломтика жаренного бекона, закройте бутерброды оставшимися кусочками хлеба.
Хранение:
куриный итальянский салат можно хранить в воздухонепроницаемом контейнере в холодильнике до 4 дней.
Готовьте на радость себе и любимым!
Источник
Свежие комментарии