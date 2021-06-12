Креветки, жаренные с чесноком

У этих морепродуктов необычайно яркий аромат чеснока и паприки. Подать их можно как основное блюдо или в качестве закуски на ломтиках румяного хлеба.
Приготовление
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Креветок посолите, посыпьте паприкой и перемешайте, чтобы покрыть специями равномерно.
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Чеснок нарежьте тонкими ломтиками.
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В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 2 минуты обжарьте чеснок, чтобы он стал золотистым.
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Добавьте креветок в ту же сковороду и увеличьте огонь. Обжаривайте всё вместе ещё 2 минуты.
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Влейте в сковороду вино и добавьте щепотку сахара. После закипания жидкости готовьте, помешивая, ещё несколько минут.
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Готовых креветок снимите с огня и посыпьте зеленью.
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