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Креветки, жаренные с чесноком

Креветки, жаренные с чесноком

У этих морепродуктов необычайно яркий аромат чеснока и паприки. Подать их можно как основное блюдо или в качестве закуски на ломтиках румяного хлеба.

Креветки, жаренные с чесноком

Приготовление

  1. Креветок посолите, посыпьте паприкой и перемешайте, чтобы покрыть специями равномерно.

  2. Чеснок нарежьте тонкими ломтиками.

  3. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 2 минуты обжарьте чеснок, чтобы он стал золотистым.

  4. Добавьте креветок в ту же сковороду и увеличьте огонь. Обжаривайте всё вместе ещё 2 минуты.

  5. Влейте в сковороду вино и добавьте щепотку сахара. После закипания жидкости готовьте, помешивая, ещё несколько минут.

  6. Готовых креветок снимите с огня и посыпьте зеленью.

 

 

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