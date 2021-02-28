Уверена, что здесь есть любители соленой рыбки. Я, например, обожаю разнообразные закуски, хотя и не откажусь от классической селедки с луком. А для тех, кому подобное блюдо кажется скучным, я подготовила кое-что поинтереснее. Закусочный рулет из сельди порадует ваши вкусовые рецепторы и взор.
В оригинальном рецепте начинка полностью состояла из масла. Я решила слегка разбавить его нежным сливочным сыром с нейтральным вкусом. По-моему, получилось даже аппетитнее. Попробуйте оба варианта и выберите тот, что ближе вам. Ведь без экспериментов на кухне мы бы лишились стольких необычных блюд.
Ингредиенты
|Сельдь
|2 шт.
|Сливочное масло
|100 г
|Сливочный сыр
|100 г
|Укроп
|2 ст. л.
|Зеленый лук
|2 ст. л.
|Соль
|по вкусу
Приготовление
- Разберите две большие селедки на филе, очистите от кожи и костей. Помойте филе и обсушите с помощью бумажных полотенец.
- Измельчите укроп и лук. Смешайте сливочное масло, сыр и зелень. Если сельдь не соленая, добавьте в начинку соль по вкусу.
- Аккуратно разрежьте каждое филе вдоль. У вас должно получиться по два более тонких кусочка. Используйте хорошо заточенный нож.
- Застелите рабочую поверхность пищевой пленкой. Выложите внахлест филе так, чтобы получился сплошной пласт прямоугольной формы. Прижмите руками для лучшего соединения частей.
- Смажьте селедку сливочной начинкой и сверните в плотный рулет. Замотайте в пленку и спрячьте в холодильник на 3–4 часа.
Когда начинка застынет, нарежьте селедочный рулет порционными кусочками и подавайте на стол. Он может стать как отдельной закуской, так и дополнением к бутерброду. Поверьте, это очень вкусно!
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