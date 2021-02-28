Уверена, что здесь есть любители соленой рыбки. Я, например, обожаю разнообразные закуски, хотя и не откажусь от классической селедки с луком. А для тех, кому подобное блюдо кажется скучным, я подготовила кое-что поинтереснее. Закусочный рулет из сельди порадует ваши вкусовые рецепторы и взор.

В оригинальном рецепте начинка полностью состояла из масла. Я решила слегка разбавить его нежным сливочным сыром с нейтральным вкусом. По-моему, получилось даже аппетитнее. Попробуйте оба варианта и выберите тот, что ближе вам. Ведь без экспериментов на кухне мы бы лишились стольких необычных блюд.

Ингредиенты

Сельдь 2 шт. Сливочное масло 100 г Сливочный сыр 100 г Укроп 2 ст. л. Зеленый лук 2 ст. л. Соль по вкусу

Приготовление

Разберите две большие селедки на филе, очистите от кожи и костей. Помойте филе и обсушите с помощью бумажных полотенец. Измельчите укроп и лук. Смешайте сливочное масло, сыр и зелень. Если сельдь не соленая, добавьте в начинку соль по вкусу. Аккуратно разрежьте каждое филе вдоль. У вас должно получиться по два более тонких кусочка. Используйте хорошо заточенный нож. Застелите рабочую поверхность пищевой пленкой. Выложите внахлест филе так, чтобы получился сплошной пласт прямоугольной формы. Прижмите руками для лучшего соединения частей. Смажьте селедку сливочной начинкой и сверните в плотный рулет. Замотайте в пленку и спрячьте в холодильник на 3–4 часа.

Когда начинка застынет, нарежьте селедочный рулет порционными кусочками и подавайте на стол. Он может стать как отдельной закуской, так и дополнением к бутерброду. Поверьте, это очень вкусно!