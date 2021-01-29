5 потрясающе простых и вкусных блюд из курицы

Каждому частенько приходится ломать голову над тем, что же приготовить быстро и вкусно. Лучший кандидат на основу простого и аппетитного ужина - это курица. Мы собрали 5 рецептов самых бесхитростных, но удивительно вкусных блюд из курицы.
Курица в горчичном соусе
Ингредиенты:
- сливочное масло — 30 г
- оливковое масло — 10 г
- голень курицы — 6 шт.
- грибы — 150 г
- чеснок — 3 зубчика
- горчица — 2 ст. л.
- сливки 20 % — 80 мл
- тимьян
Приготовление:
- На хорошо прогретой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем оливковое.
- Курицу обтираем бумажным полотенцем, чтобы корочка была вкуснее. Кладем в сковороду и обжариваем до появления золотистой корочки.
- Режем крупно шампиньоны. Обжариваем грибы в той же сковороде. Добавляем три зубчика чеснока.
- Наливаем полстакана воды и добавляем пару ложек горчицы.
- Доводим до кипения и добавляем сливки. Готовим соус минут 10–15, чтобы он слегка загустел. На этом этапе добавляем перец и соль.
- Переливаем соус в форму, ожидая запекания. Аккуратно укладываем голени красивой корочкой вверх. Ставим в духовку, разогретую до 180 °С, и готовим минут 15–20.
- Достаем курицу из духовки, посыпаем листиками тимьяна.
Запеканка из курицы с сыром
Ингредиенты:
- куриное филе - 300 г
- мука - 50 г
- яйца - 2 шт.
- молоко - 150 мл
- твердый сыр - 50 г
- итальянские травы
- соль
Приготовление:
- Мелко нарезаем подготовленное куриное филе.
- Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и специи. Заливаем курицу полученной массой.
- Добавляем тертый сыр. Перемешиваем и выкладываем массу в форму для выпечки.
- Выпекаем запеканку в разогретой до 200 °С духовке около 35–40 минут.
Курица в сырном соусе
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт.
- твердый сыр - 120 г
- лук - 1 шт.
- чеснок - 1 зубчик
- лимон - несколько долек
- оливковое масло - 2 ст. л.
- мука - 1 ст. л.
- базилик
- соль, перец - по вкусу
Приготовление:
- Смазываем куриное филе оливковым маслом и натираем его солью и перцем.
- Нагреваем сковороду и жарим куриные грудки в оливковом масле на среднем огне, пока не образуется корочка. Перекладываем курицу на тарелку и откладываем в сторону.
- На оставшемся в сковороде масле обжариваем измельченный лук, чеснок и базилик в течение 2 минут.
- Сыр смешиваем с травами, добавляем сок половины лимона, и снятую с него цедру, взбиваем все венчиком до получения однородной массы. Разбавляем водой или бульоном. Варим соус в течение 5–10 минут, пока он не загустеет.
- Кладем курицу в соус и готовим еще 2–3 минуты.
Рубленые котлеты
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт.
- яйцо - 1 шт.
- мука - 1 ст. л.
- майонез - 1 ст. л.
- чеснок - 2 зубчика
- соль, перец
Приготовление:
- Мелко рубим куриное мясо.
- В миске смешиваем нарубленное филе, яйцо, муку, майонез и измельченный чеснок. Добавляем соль и перец.
- Обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон.
Отбивная из курицы
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт.
- куриное яйцо - 2 шт.
- панировочные сухари
- несколько долек лимона
- соль, перец
Приготовление:
- Отбиваем куриное филе молотком. Натираем солью, перцем, сбрызгиваем лимонным соком.
- Взбиваем яйца вилкой. Обмакиваем отбивную в получившейся смеси, потом обваливаем в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую сковородку.
- Обжариваем отбивную с двух сторон.
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