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5 потрясающе простых и вкусных блюд из курицы

Каждому частенько приходится ломать голову над тем, что же приготовить быстро и вкусно. Лучший кандидат на основу простого и аппетитного ужина - это курица. Мы собрали 5 рецептов самых бесхитростных, но удивительно вкусных блюд из курицы.

Курица в горчичном соусе

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Ингредиенты:

  • сливочное масло — 30 г
  • оливковое масло — 10 г
  • голень курицы — 6 шт.
  • грибы — 150 г
  • чеснок — 3 зубчика
  • горчица — 2 ст. л.
  • сливки 20 % — 80 мл
  • тимьян

Приготовление:

  1. На хорошо прогретой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем оливковое.
  2. Курицу обтираем бумажным полотенцем, чтобы корочка была вкуснее. Кладем в сковороду и обжариваем до появления золотистой корочки.
  3. Режем крупно шампиньоны. Обжариваем грибы в той же сковороде. Добавляем три зубчика чеснока.
  4. Наливаем  полстакана воды и добавляем пару ложек горчицы.
  5. Доводим до кипения и добавляем сливки. Готовим соус минут 10–15, чтобы он слегка загустел. На этом этапе добавляем перец и соль.
  6. Переливаем соус в  форму, ожидая запекания. Аккуратно укладываем голени красивой корочкой вверх. Ставим в духовку, разогретую до 180 °С, и готовим минут 15–20.
  7. Достаем курицу из духовки, посыпаем листиками тимьяна.

Запеканка из курицы с сыром

5 потрясающе простых и вкусных блюд из курицы

Ингредиенты:

  • куриное филе - 300 г
  • мука - 50 г
  • яйца - 2 шт.
  • молоко - 150 мл
  • твердый сыр - 50 г
  • итальянские травы
  • соль

Приготовление:

  1. Мелко нарезаем подготовленное куриное филе.
  2. Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и специи. Заливаем курицу полученной массой.
  3. Добавляем тертый сыр. Перемешиваем и выкладываем массу в форму для выпечки.
  4. Выпекаем запеканку в разогретой до 200 °С духовке около 35–40 минут.

Курица в сырном соусе

5 потрясающе простых и вкусных блюд из курицы

Ингредиенты:

  • куриное филе - 1 шт.
  • твердый сыр - 120 г
  • лук - 1 шт. 
  • чеснок - 1 зубчик
  • лимон - несколько долек
  • оливковое масло - 2 ст. л.
  • мука - 1 ст. л.
  • базилик
  • соль, перец - по вкусу

Приготовление:

  1. Смазываем куриное филе оливковым маслом и натираем его солью и перцем.
  2. Нагреваем сковороду и жарим куриные грудки в оливковом масле на среднем огне, пока не образуется корочка. Перекладываем курицу на тарелку и откладываем в сторону.
  3. На оставшемся в сковороде масле обжариваем измельченный лук, чеснок и базилик в течение 2 минут.
  4. Сыр смешиваем с травами, добавляем сок половины лимона, и снятую с него цедру, взбиваем все венчиком до получения однородной массы. Разбавляем водой или бульоном. Варим соус в течение 5–10 минут, пока он не загустеет.
  5. Кладем курицу в соус и готовим еще 2–3 минуты.

Рубленые котлеты

5 потрясающе простых и вкусных блюд из курицы

Ингредиенты:

  • куриное филе - 1 шт.
  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 1 ст. л.
  • майонез - 1 ст. л.
  • чеснок - 2 зубчика
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Мелко рубим куриное мясо.
  2. В миске смешиваем нарубленное филе, яйцо, муку, майонез и измельченный чеснок. Добавляем соль и перец.
  3. Обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон.

​Отбивная из курицы

5 потрясающе простых и вкусных блюд из курицы

Ингредиенты:

  • куриное филе - 1 шт.
  • куриное яйцо - 2 шт.
  • панировочные сухари
  • несколько долек лимона
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Отбиваем куриное филе молотком. Натираем солью, перцем, сбрызгиваем лимонным соком.
  2. Взбиваем яйца вилкой. Обмакиваем отбивную в получившейся смеси, потом обваливаем в панировочных сухарях и выкладываем на разогретую сковородку.
  3.  Обжариваем отбивную с двух сторон.

 

 

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