5 потрясающе простых и вкусных блюд из курицы

Каждому частенько приходится ломать голову над тем, что же приготовить быстро и вкусно. Лучший кандидат на основу простого и аппетитного ужина - это курица. Мы собрали 5 рецептов самых бесхитростных, но удивительно вкусных блюд из курицы.

Курица в горчичном соусе

Ингредиенты:

сливочное масло — 30 г

оливковое масло — 10 г

голень курицы — 6 шт.

грибы — 150 г

чеснок — 3 зубчика

горчица — 2 ст. л.

сливки 20 % — 80 мл

тимьян

Приготовление:

На хорошо прогретой сковороде растапливаем сливочное масло и добавляем оливковое. Курицу обтираем бумажным полотенцем, чтобы корочка была вкуснее. Кладем в сковороду и обжариваем до появления золотистой корочки. Режем крупно шампиньоны. Обжариваем грибы в той же сковороде. Добавляем три зубчика чеснока. Наливаем полстакана воды и добавляем пару ложек горчицы. Доводим до кипения и добавляем сливки. Готовим соус минут 10–15, чтобы он слегка загустел. На этом этапе добавляем перец и соль. Переливаем соус в форму, ожидая запекания. Аккуратно укладываем голени красивой корочкой вверх. Ставим в духовку, разогретую до 180 °С, и готовим минут 15–20. Достаем курицу из духовки, посыпаем листиками тимьяна.

Запеканка из курицы с сыром

Ингредиенты:

куриное филе - 300 г

мука - 50 г

яйца - 2 шт.

молоко - 150 мл

твердый сыр - 50 г

итальянские травы

соль

Приготовление:

Мелко нарезаем подготовленное куриное филе. Взбиваем яйца с солью и молоком, добавляем муку, разрыхлитель и специи. Заливаем курицу полученной массой. Добавляем тертый сыр. Перемешиваем и выкладываем массу в форму для выпечки. Выпекаем запеканку в разогретой до 200 °С духовке около 35–40 минут.

Курица в сырном соусе

Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт.

твердый сыр - 120 г

лук - 1 шт.

чеснок - 1 зубчик

лимон - несколько долек

оливковое масло - 2 ст. л.

мука - 1 ст. л.

базилик

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Смазываем куриное филе оливковым маслом и натираем его солью и перцем. Нагреваем сковороду и жарим куриные грудки в оливковом масле на среднем огне, пока не образуется корочка. Перекладываем курицу на тарелку и откладываем в сторону. На оставшемся в сковороде масле обжариваем измельченный лук, чеснок и базилик в течение 2 минут. Сыр смешиваем с травами, добавляем сок половины лимона, и снятую с него цедру, взбиваем все венчиком до получения однородной массы. Разбавляем водой или бульоном. Варим соус в течение 5–10 минут, пока он не загустеет. Кладем курицу в соус и готовим еще 2–3 минуты.

Рубленые котлеты

Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт.

яйцо - 1 шт.

мука - 1 ст. л.

майонез - 1 ст. л.

чеснок - 2 зубчика

соль, перец

Приготовление:

Мелко рубим куриное мясо. В миске смешиваем нарубленное филе, яйцо, муку, майонез и измельченный чеснок. Добавляем соль и перец. Обжариваем на разогретой сковороде с двух сторон.

​Отбивная из курицы

Ингредиенты:

куриное филе - 1 шт.

куриное яйцо - 2 шт.

панировочные сухари

несколько долек лимона

соль, перец

Приготовление: