Куриные колбаски в духовке с грибами – блюдо простое, но вкусное и красивое, поэтому подходит не только для повседневного меню. С подобающим гарниром и соусом эту колбасу можно подать на праздничный стол или к воскресному семейному обеду. Мне нравится этот рецепт своей простотой – всегда приятно улучить полчаса свободного времени, пока блюдо «сидит» в духовке. На сборку продуктов и разогрев духового шкафа уходит не более 10 минут. Затем остаётся ждать и принюхиваться к обалденным ароматам, которые жаркое распространяет по всей кухне.

Куриные колбаски в духовке с грибами

Салат из свежих овощей отлично подойдет к колбаскам с грибами, его можно порубить прямо перед подачей. Добавьте к этому буханку свежего хлеба с хрустящей корочкой и кружку холодного пенного пива – и жизнь хороша!

Время приготовления: 40 минут

40 минут Количество порций: 3

Ингредиенты для куриных колбасок с грибами

6 куриных колбасок;

2 головки репчатого лука;

1 стакан лисичек;

2 стручка перца чили;

1 ст.л. сушеной моркови;

2 ч.л. копченой паприки;

соль, масло, перец.

Способ приготовления куриных колбасок в духовке с грибами

Репчатый лук нарезаем толстыми кольцами. Противень с высоким бортиком или форму для запекания смазываем маслом для жарки.

Выкладываем нарезанный лук на дно формы

Выкладываем нарезанный лук на дно формы. Лучок послужит своеобразной подушкой, которая не позволит пригореть колбаскам. Не жалейте лук, чем больше, тем вкуснее!

На лук кладём колбаски в один ряд. Разрезать их не нужно, это можно сделать, когда они будут готовы.

На лук кладём колбаски в один ряд

Свежие лисички замачиваем на несколько минут в холодной воде, чтобы отмок мусор. Затем промываем грибы в дуршлаге. Мелкие лисички оставляем целыми, крупные разрезаем на 2-4 части. Добавляем грибы в формы к остальным ингредиентам.

Один стручок чили нарезаем колечками, второй разрезаем вдоль пополам. Если острая еда вам не подходит, то этот шаг рецепта нужно пропустить.

Посыпаем куриные колбаски с грибами сушеной морковью и копченой паприкой, солим по вкусу. Сушеные овощи (перец, морковь, пастернак) хорошо сочетаются с запеченными мясом и птицей – кусочки сушеных овощей впитывают выделяющийся сок и разбухают.

Добавляем грибы

Один стручок чили нарезаем колечками, второй разрезаем вдоль пополам

Посыпаем блюдо сушеной морковью и копченой паприкой, солим по вкусу

Форму плотно укрываем несколькими слоями фольги. Разогреваем духовой шкаф до температуры 170 градусов по Цельсию.

Укрываем несколькими слоями фольги

Ставим форму с куриные колбасками в раскалённую духовку, готовим 35 минут. Можно за 10 минут до готовности снять фольгу и подрумянить блюдо под грилем.

При запекании под фольгой всегда выделяется много сока и жир. Хороший повар никогда не упустит возможность приготовить на основе этих ингредиентов шикарный соус.

Для соуса нужно поджарить на сковороде столовую ложку пшеничной муки до золотистого цвета. Затем влить подливу из противня и добавить пару столовых ложек сметаны или сливок. Довести до кипения, уварить на слабом огне 5 минут.

Готовим 35 минут

На стол куриные колбаски с грибами подаём горячими. На гарнир можно сделать салат из свежих овощей или картофельное пюре.

На стол куриные колбаски с грибами подаём горячими

Приятного аппетита! Кстати, куриные колбаски можно готовить с замороженными лисичками или с шампиньонами.