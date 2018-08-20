Деревенский вкусный супчик



Этот супчик делают в белорусских деревнях и он очень, очень вкусный.

Продукты (2 порции):

капуста кислая - 4 ст. ложки

сало копчёное с прожилками - 50 г

луковицы - 1 шт.



сливки или сметана - 3 ст. ложки

картофель (клубень) - 1 шт.

Морковка - по желанию

Зелень - по желанию

соль - по вкусу

перец чёрный молотый - по вкусу

вода - 4 стакана

Сало нарежьте кубиками, лук измельчите, тушите в кастрюле всё 5-7 минут. Влейте воду, добавьте хорошо отжатую кислую капусту, картофель, посолите, поперчите, закройте кастрюлю крышкой и варите суп на среднем огне до готовности. Перед подачей на стол заправьте суп сливками или сметаной.

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