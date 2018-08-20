Деревенский вкусный супчик

Этот супчик делают в белорусских деревнях и он очень, очень вкусный.
Продукты (2 порции):
капуста кислая - 4 ст. ложки
сало копчёное с прожилками - 50 г
луковицы - 1 шт.
сливки или сметана - 3 ст. ложки
картофель (клубень) - 1 шт.
Морковка - по желанию
Зелень - по желанию
соль - по вкусу
перец чёрный молотый - по вкусу
вода - 4 стакана
Сало нарежьте кубиками, лук измельчите, тушите в кастрюле всё 5-7 минут. Влейте воду, добавьте хорошо отжатую кислую капусту, картофель, посолите, поперчите, закройте кастрюлю крышкой и варите суп на среднем огне до готовности. Перед подачей на стол заправьте суп сливками или сметаной.
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