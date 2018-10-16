"Чи-Сан-Чи" - баклажаны по-китайски с картошкой и перцем (地三鲜)

"Чи-Сан-Чи" - очень популярное китайское овощное горячее блюдо.

В Китае оно больше известно как "Ди-Сань-Сянь", что в переводе означает "Три земные свежести". Название такое не спроста, а из-за того, что блюдо готовится из трех видов овощей - баклажана, картофеля и перца.

Блюдо весьма простое, как по составу, так и по приготовлению. На вкус мне очень даже понравилось, нежные овощи с хрустящей корочкой в сладко-солоноватом соусе. Думаю это прекрасное осеннее блюдо мало кого оставит равнодушным! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

1 крупный баклажан

2 средние картофелины

1 сладкий перец (зеленый или красный)

2 зубчика чеснока

3-4 стебля зеленого лука (белая часть)

1/2 стакана куриного бульона

3-4 ст.л. соевого соуса

1 ч.л. кукурузного крахмала

1 ст.л. сахара

соль по вкусу

растительное масло для жарки

Приготовление:

Баклажан нарезать средними кусочками (кубиками, брусочками, ломтиками). Сложить в миску, посыпать солью, перемешать и оставить на 20 минут. Затем промыть и немного отжать.



Картофель очистить, нарезать такими же кусочками как и баклажаны, только немного меньшего размера, так как баклажаны при жарке немного уменьшатся.



Перец очистить от семян и нарезать средними кусочками (примерно как картофель).

В воке, или глубокой сковороде хорошо разогреть достаточное количество масла, выложить картофель и обжарить до готовности. Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.В сковороду выложить баклажаны и так же обжарить на сильном огне до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.Далее в сковороду выложить перец и обжарить в течение 2-х минут. Так же выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.Из сковороды слить масло, оставив примерно 1 ст.л., выложить зеленый лук, нарезанный колечками и чеснок, нарезанный мелкими кубиками.Обжарить 1-2 минуты на среднем огне помешивая. Затем влить куриный бульон, соевый соус и добавить сахар. Прогреть минутку и выложить обжаренные овощи. Перемешать, дать закипеть и влить крахмал разведенный в 2 ст.л. холодной воды.

Помешивая довести соус до загустения. Если нужно досолить по вкусу.



Готовое блюдо разложить по тарелкам и подать к столу горячим.



Приятного вам аппетита!!!