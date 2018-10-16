"Чи-Сан-Чи" - баклажаны по-китайски с картошкой и перцем (地三鲜)

"Чи-Сан-Чи" - очень популярное китайское овощное горячее блюдо.
В Китае оно больше известно как "Ди-Сань-Сянь", что в переводе означает "Три земные свежести". Название такое не спроста, а из-за того, что блюдо готовится из трех видов овощей - баклажана, картофеля и перца.
Блюдо весьма простое, как по составу, так и по приготовлению. На вкус мне очень даже понравилось, нежные овощи с хрустящей корочкой в сладко-солоноватом соусе. Думаю это прекрасное осеннее блюдо мало кого оставит равнодушным! Угощайтесь!!!
В Китае оно больше известно как "Ди-Сань-Сянь", что в переводе означает "Три земные свежести". Название такое не спроста, а из-за того, что блюдо готовится из трех видов овощей - баклажана, картофеля и перца.
Блюдо весьма простое, как по составу, так и по приготовлению. На вкус мне очень даже понравилось, нежные овощи с хрустящей корочкой в сладко-солоноватом соусе. Думаю это прекрасное осеннее блюдо мало кого оставит равнодушным! Угощайтесь!!!
Ингредиенты:
- 1 крупный баклажан
- 2 средние картофелины
- 1 сладкий перец (зеленый или красный)
- 2 зубчика чеснока
- 3-4 стебля зеленого лука (белая часть)
- 1/2 стакана куриного бульона
- 3-4 ст.л. соевого соуса
- 1 ч.л. кукурузного крахмала
- 1 ст.л. сахара
- соль по вкусу
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Баклажан нарезать средними кусочками (кубиками, брусочками, ломтиками). Сложить в миску, посыпать солью, перемешать и оставить на 20 минут. Затем промыть и немного отжать.
Картофель очистить, нарезать такими же кусочками как и баклажаны, только немного меньшего размера, так как баклажаны при жарке немного уменьшатся.
Перец очистить от семян и нарезать средними кусочками (примерно как картофель).
В воке, или глубокой сковороде хорошо разогреть достаточное количество масла, выложить картофель и обжарить до готовности. Затем выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
В сковороду выложить баклажаны и так же обжарить на сильном огне до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Далее в сковороду выложить перец и обжарить в течение 2-х минут. Так же выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Из сковороды слить масло, оставив примерно 1 ст.л., выложить зеленый лук, нарезанный колечками и чеснок, нарезанный мелкими кубиками.
Обжарить 1-2 минуты на среднем огне помешивая. Затем влить куриный бульон, соевый соус и добавить сахар. Прогреть минутку и выложить обжаренные овощи. Перемешать, дать закипеть и влить крахмал разведенный в 2 ст.л. холодной воды.
Помешивая довести соус до загустения. Если нужно досолить по вкусу.
Готовое блюдо разложить по тарелкам и подать к столу горячим.
Приятного вам аппетита!!!
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