Рулет из малосольного сала с зеленью и специями

Соленое или копченое сало — отличительная черта славянской или восточно-европейской кухонь. Китайцы, например, просто в ужас приходят от одного взгляда на него. Не смотря на свою, практически, всеядность, они не понимают таких вещей как соленая рыба или сало. В их понимании это все сырое. Ну, а мы полюбляем этот продукт, покупаем или готовим его часто у себя дома.

Сегодня вашему вниманию представляю рецепт рулета из сала с начинкой из зелени и специй. Для него нужно брать тонкое сало, можно с прослойками мяса. Толстое сало не свернется в красивый аккуратный рулет. Для его полного приготовления вам потребуется два дня.

Ингредиенты:

тонкое сало — 500гр;

крупная соль – 200гр;

сахар – 30гр;

молодой чеснок – 1 пучок;

укроп и петрушка;

смесь специй для сала — 1ст.л;

итальянские травы — 2ст.л;

паприка сухая — 2ст.л;

болгарский перец — 1шт;

острый перец — по вкусу.

Приготовление рулетов из сала

Сполосните сало холодной водой и хорошо просушите салфеткой. Крупную морскую соль смешайте с сахаром и пересыпьте смесью сало, сложите в контейнер. Положите сверху груз и уберите в холодильник. Сало будет просаливаться один день. Помните, что если в сале есть прослойки мяса, то важно не пересолить его. Через день достньте сало из холодильника, сполосните от соли и слегка просушите его бумажным полотенцем. Если в сале мясные прослойки, попробуйте на соль. Если вдруг вы почувствовали, что мясо чуть пересолено, можно замочить кусок на 1-2 часа в воде. Если у вас сало без мяса, то оно не вберет в себя лишнюю соль. Для зеленой и ароматной прослойки рулета из сала измельчите зелень и стебли молодого чеснока, петрушку и укроп. Смешайте эту массу с щепоткой соли и специями. В качестве сухих специй удобно использовать готовые подобранные правильно специи, они продаются в специализированных отделах магазинов или на рынке. Кусок сала разрежьте острым ножом как книжку, разложите на пищевой пленке. Можно слегка отбить сало молоточком. Сверху выложите зеленую начинку, к ней можно добавить полоски болгарского перца. Теперь плотно скрутите сало в рулет. Вместо зелени можно сделать прослойку из сухой молотой паприки. Поверхность рулета из сала хорошо присыпать сухими травами, например, смесью итальянских. Чтобы рулет держал форму, оберните его плотно пищевой пленкой и уберите на некоторое время в морозилку. Перед подачей на стол достаньте рулет из морозилки и нарежьте тонкими ломтиками. Храните рулеты из сала в морозильной камере, там они останутся свежими надолго, и сало не будет стареть.

Приятного аппетита!