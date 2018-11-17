БУДЕТ ВКУСНО!

129 889 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Какой ужас эти жуткие чёрные перчатки!Салат из шампиньо...
  • ВкусныйПростой пирог из ...
  • seawife2007 ОЛЬГА
    Класс!Простой пирог из ...

Рулет из малосольного сала с зеленью и специями

304

Соленое или копченое сало — отличительная черта славянской или восточно-европейской кухонь. Китайцы, например, просто в ужас приходят от одного взгляда на него. Не смотря на свою, практически, всеядность, они не понимают таких вещей как соленая рыба или сало. В их понимании это все сырое. Ну, а мы полюбляем этот продукт, покупаем или готовим его часто у себя дома.

Сегодня вашему вниманию представляю рецепт рулета из сала с начинкой из зелени и специй. Для него нужно брать тонкое сало, можно с прослойками мяса. Толстое сало не свернется в красивый аккуратный рулет. Для его полного приготовления вам потребуется два дня.

Ингредиенты:

  • тонкое сало — 500гр;
  • крупная соль – 200гр;
  • сахар – 30гр;
  • молодой чеснок – 1 пучок;
  • укроп и петрушка;
  • смесь специй для сала — 1ст.л;
  • итальянские травы — 2ст.л;
  • паприка сухая — 2ст.л;
  • болгарский перец — 1шт;
  • острый перец — по вкусу.

rulet_iz_sala1

Приготовление рулетов из сала

  1. Сполосните сало холодной водой и хорошо просушите салфеткой.rulet_iz_sala2
  2. Крупную морскую соль смешайте с сахаром и пересыпьте смесью сало, сложите в контейнер. Положите сверху груз и уберите в холодильник. Сало будет просаливаться один день. Помните, что если в сале есть прослойки мяса, то важно не пересолить его.
    rulet_iz_sala3
  3. Через день достньте сало из холодильника, сполосните от соли и слегка просушите его бумажным полотенцем. Если в сале мясные прослойки, попробуйте на соль. Если вдруг вы почувствовали, что мясо чуть пересолено, можно замочить кусок на 1-2 часа в воде. Если у вас сало без мяса, то оно не вберет в себя лишнюю соль.rulet_iz_sala4
  4. Для зеленой и ароматной прослойки рулета из сала измельчите зелень и стебли молодого чеснока, петрушку и укроп. Смешайте эту массу с щепоткой соли и специями.rulet_iz_sala5
  5. В качестве сухих специй удобно использовать готовые подобранные правильно специи, они продаются в специализированных отделах магазинов или на рынке.rulet_iz_sala6
  6. Кусок сала разрежьте острым ножом как книжку, разложите на пищевой пленке. Можно слегка отбить сало молоточком.rulet_iz_sala7
  7. Сверху выложите зеленую начинку, к ней можно добавить полоски болгарского перца.rulet_iz_sala8
  8. Теперь плотно скрутите сало в рулет.rulet_iz_sala9
  9. Вместо зелени можно сделать прослойку из сухой молотой паприки.rulet_iz_sala10
  10. Поверхность рулета из сала хорошо присыпать сухими травами, например, смесью итальянских.rulet_iz_sala11
  11. Чтобы рулет держал форму, оберните его плотно пищевой пленкой и уберите на некоторое время в морозилку.rulet_iz_sala12
  12. Перед подачей на стол достаньте рулет из морозилки и нарежьте тонкими ломтиками. Храните рулеты из сала в морозильной камере, там они останутся свежими надолго, и сало не будет стареть.Малосольный рулет из сала с зеленью и специями

Малосольный рулет из сала с зеленью и специями

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
солимсалокулинария
4
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Влад Шастин, 13 лет, нарушение ритма сердца, врожденная полная атриовентрикулярная блокада, требуется замена электрокардиостимулятора, 324 249 ₽
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусфонд

Влад Шастин, 13 лет, нарушение ритма сердца, врожденная полная атриовентрикулярная блокада, требуется замена электрокардиостимулятора, 324 249 ₽

В Санкт-Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В Санкт-Петербурге командующий ЗВО наградил военнослужащих за заслуги в укреплении обороноспособности страны

Разумные и необоснованные ожидания от отношений
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Разумные и необоснованные ожидания от отношений

Одиночество вдвоем: четыре шага, как восстановить близость в отношениях
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Одиночество вдвоем: четыре шага, как восстановить близость в отношениях

Привет,Все отношения проходят через циклы, от азарта свиданий до брака и фазы «медового месяца». Как только пара выходит на стадию рутинн...
Живой шведский интерьер с обилием винтажного декора (58 кв. м)
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Живой шведский интерьер с обилием винтажного декора (58 кв. м)

Заметки с TransRussia-2021. Серое будущее автологистики
Материал, выбранный редакторами Миртесенproavto21

Заметки с TransRussia-2021. Серое будущее автологистики

Часто делаю из капусты вкуснятину на сковороде – и пирог и гарнир. На самом деле очень быстро
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Часто делаю из капусты вкуснятину на сковороде – и пирог и гарнир. На самом деле очень быстро

Жительница Австралии нашла змею в магазинном салате
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Жительница Австралии нашла змею в магазинном салате

«Сливочная уха» вкуснее, чем в ресторане за 30 минут. Делюсь рецептом вкусного, густого супа с красной рыбой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

«Сливочная уха» вкуснее, чем в ресторане за 30 минут. Делюсь рецептом вкусного, густого супа с красной рыбой

В Сети появилось фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении правнуков
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

В Сети появилось фото принца Филиппа и Елизаветы II в окружении правнуков

Букингемский дворец показал ранее не опубликованную фотографию Елизаветы II и принца Филиппа с правнуками. 9 апреля ушел из жизни супруг ...
So'g'diyona - Mash’al
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

So'g'diyona - Mash’al

Nvidia переведет GeForce RTX 3060 на новый графический процессор
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Nvidia переведет GeForce RTX 3060 на новый графический процессор

Эксперт Кравченко рассказал о крупнейших держателях госдолга РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Эксперт Кравченко рассказал о крупнейших держателях госдолга РФ

Масштабные учения спасателей прошли в Петербурге перед летним сезоном
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Масштабные учения спасателей прошли в Петербурге перед летним сезоном

Джесси Лингард: Куда теперь?
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Джесси Лингард: Куда теперь?

Галкин показал, как семья поздравила Пугачеву с днем рождения
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Галкин показал, как семья поздравила Пугачеву с днем рождения

Сегодня, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнилось 72 года. С днем рождения ее поздравил супруг Максим Галкин. В личном Instagram-аккаунте шо...
Джокович уступил Эвансу в третьем круге турнира ATP в Монте-Карло
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Джокович уступил Эвансу в третьем круге турнира ATP в Монте-Карло

Россиянам рассказали, как спасти промокший телефон
Материал, выбранный редакторами МиртесенRobotReview

Россиянам рассказали, как спасти промокший телефон

Нежнейшая Сырная Лепёшка
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Нежнейшая Сырная Лепёшка

МИД России сделал предупреждение планирующим поездки за рубеж россиянам
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

МИД России сделал предупреждение планирующим поездки за рубеж россиянам

МИД России предупредил об опасностях заграничных поездок
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

МИД России предупредил об опасностях заграничных поездок

Бренд Zara раскритиковали за неприличные позы детей в рекламе
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Бренд Zara раскритиковали за неприличные позы детей в рекламе

Правда или ложь: прививки от коронавируса сделают платными?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Правда или ложь: прививки от коронавируса сделают платными?

Корюшку по 1399 рублей за кило не желаете? «Пусть сами её едят за эти бабки!»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

Корюшку по 1399 рублей за кило не желаете? «Пусть сами её едят за эти бабки!»

Звезды мирового хоккея могут принять участие в матче на льду Невы
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Звезды мирового хоккея могут принять участие в матче на льду Невы

270 000 000 рублей: как выглядит самая дорогая машина России времен СССР
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтоп-кадр

270 000 000 рублей: как выглядит самая дорогая машина России времен СССР

В Китае начали изучать "темные схемы" покупки украинского завода "Мотор Сич"
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

В Китае начали изучать "темные схемы" покупки украинского завода "Мотор Сич"

Не прошло и двух дней. В Омске снова заметили выбросы ядовитого вещества
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Не прошло и двух дней. В Омске снова заметили выбросы ядовитого вещества

Бегуны и работы на сетях перекроют улицы в Петербурге. Ограничения ждут Октябрьскую набережную и Малый проспект П.С.
Материал, выбранный редакторами МиртесенФонтанка

Бегуны и работы на сетях перекроют улицы в Петербурге. Ограничения ждут Октябрьскую набережную и Малый проспект П.С.

Лодкам и катерам разрешат плавать по Иртышу с 1 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенОмск

Лодкам и катерам разрешат плавать по Иртышу с 1 мая

Новые санкции США вызвали ироничную реакцию бизнесмена Пригожина
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Новые санкции США вызвали ироничную реакцию бизнесмена Пригожина

Amazon снимает документальный фильм о Погба
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Amazon снимает документальный фильм о Погба

МИД предупредил о рисках для планирующих зарубежные поездки россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

МИД предупредил о рисках для планирующих зарубежные поездки россиян

Картина дня

наверх