Заливаем блины кремом и превращаем в нежный пирог. На вкус сплошная начинка

Самые обычные тонкие блины в два счета можно превратить в нежный пирог, нужно только добавить к ним вареной сгущенки и залить легким кремом. Теста в таком пироге почти не чувствуется, на вкус получается будто одна сплошная начинка.

Для блинов нам понадобится два стакана молока, стакан муки, по столовой ложке растительного и сливочного масла, 2 яйца, чайная ложка сахара, щепотка соли. Начинку сделаем из банки вареной сгущенки, 3 яиц, 100 миллилитров молока, кокосовой стружки, соли и сахара.

В глубокой миске смешиваем 2 яйца, щепотку соли, сахар. Взбиваем все венчиком. Затем наливаем стакан молока и вводим муку, не прекращая взбивать все венчиком. После муки вливаем оставшееся молоко и сразу по ложке растопленного сливочного и растительного масла. Тесто готово, жарим из него блины как обычно.

Но это был только первый этап. Теперь нам нужно приготовить заливку. Снова разбиваем в отдельную миску два яйца, добавляем щепотку соли и сахара, вливаем 100 миллилитров молока. На каждый блинчик выкладываем вареную сгущенку и сворачиваем его трубочкой.

Их в свою очередь располагаем в форме для выпекания и поливаем заливкой. Ставим заготовку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут и пирог готов.

Видеорецепт:

Опционально в самом конце можно полить пирог растопленным шоколадом, или просто подать его с шариком ванильного мороженого.