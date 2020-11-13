Апельсиновый мармелад на агар-агаре, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным вариантом вкусного десерта. Делается он из трех ингредиентов. Десерт станет хорошей альтернативой покупным сладостям.

Из апельсинов выжимаем сок. Половину сока смешиваем с агар-агаром, оставляем в покое на двадцать пять-тридцать минут.



Оставшийся сок переливаем в сотейник, добавляем сахар, добавляем сок с агар-агаром, нагреваем до закипания, варим пять-семь минут, помешивая.