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Апельсиновый мармелад на агар-агаре

Апельсиновый мармелад на агар-агаре

Апельсиновый мармелад на агар-агаре, приготовленный в домашних условиях, станет прекрасным вариантом вкусного десерта. Делается он из трех ингредиентов. Десерт станет хорошей альтернативой покупным сладостям.

Ингредиенты

  • Апельсины — 2 шт. (для получения 200 грамм апельсинового сока)
  •  Агар-агар — 1 ч.л.
  • Сахар — 100 г

Шаги

  1. Из апельсинов выжимаем сок. Половину сока смешиваем с агар-агаром, оставляем в покое на двадцать пять-тридцать минут.
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  2. Оставшийся сок переливаем в сотейник, добавляем сахар, добавляем сок с агар-агаром, нагреваем до закипания, варим пять-семь минут, помешивая.

  3. Горячую смесь переливаем в формочки, отправляем в холодильник на час.
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