Простая еда: репянка/репница/репня. Похлебка из репы с перловой крупой

Как определить свою истинную национальную принадлежность? Например, во мне течет русская, украинская, казачья, а ещё еврейская, польская, может быть шорская и алтайская кровь (судя по разрезу глаз моего отца, гы-гы-гы). Первое письменное упоминание моей фамилии - Тарабрин, датируется 1590 годом, происходит она от слова "тараборить", т.е. много болтать, причем далеко не всегда по существу, что я с успехом и делаю. Я дрожу, как осенний лист на ветру, когда попадаю на Алтай, я люблю мясо марала, лосятину, считаю самой вкусной рыбой на свете горного хариуса, обожаю борщ, вареники, сало, пироги, блины, чёрный хлеб, квас, квашенную капусту, но с таким же удовольствием отведаю хумуса с фалафелем, закусив гефилте фиш куском халы. Так какой же крови во мне больше?

Неделю назад я бродил по супермаркету, скучающе разглядывая полки с продуктами. Не то чутьём, не то боковым зрением, я заприметил какие то клубни. То ли это была мелкая кольраби, то ли зеленая редька такая плоская уродилась. Ба! Да это же РЕПА! Я репу последний раз в глаза видел лет 20 назад, на огороде у бабушки. От жадности я схватил 3 килограмма. Руки дрожали! По подбородку текла слюна! Взгляд был дик и придурковат. Я русский, бляха-муха!

Первым делом я почистил пару-тройку репок, порезал их тонкими кружками, посолил, сдобрил нерафинированным подсолнечным маслом и тут же съел. Урча! Ни с кем не поделившись!

Потом уже сделал салат, взяв в равных частях репу, дайкон и морковь. Спонсор поставки дайкона и моркови - тёща и её огород, за что ей большое спасибо. Заправка: лимонный сок, мёд, растительное масло, соль. И маленький зелёный чили. Сочно, свежо, вкусно!

Насытившись репой в свежем виде пришла пора её термической обработки. Просто парить мне показалось скучным, а вот приготовить что-то истинно русское, например, похлебку - очень даже. Сказано - сделано.

Итак, похлебка из репы и перловки.

500 г. репы

2 картофелины

2 средних морковки

2 средних репчатых луковицы

1/2 стакана перловой крупы

Соль и черный перец - по вкусу

Душистый перец - 5 горошин

Лавровый лист - 2 шт.

Хлопья чили - по вкусу

Куриный бульон - 2,5 литра

Перловую крупу промыть и замочить в прохладной воде на час, а лучше на все 8 часов. Затем промыть еще раз и дать воде стечь.

Куриный бульон у меня есть всегда. Есть и обычный, есть и постный (на килевых костях), есть красный. В замороженном виде. Поэтому я взял постный куриный бульон, но можно взять и простую воду, и овощной или мясной бульон.

Дальше все проще пареной репы.

Луки морковь порезать средним кубиком.

Я буду и пассеровать овощи, и варить похлебку и томить её в печи в одной и той же посудине. Спасибо МеталПосуде - у меня такая посудина имеется. Вообще, я обычно после тестирования и написания обзора посуду возвращаю. Но с этой расстаться не смог, хороша! Ладно, окончим рекламно-хвалебную часть и вернемся к похлебке.

Разогреваем в сотейнике пару столовых ложек растительного масла и забрасываем лук с морковью. Обжариваем на среднем огне до прозрачности лука. Как таковая карамелизация мне не нужна, в данном случае пассеровка закладывает первый кирпич в фундамент вкуса будущей похлебки.

Вода с перловой крупы стекла, я обсушил её на полотенце и забросил в пассеровку. Буду обжаривать все вместе минут 5 на среднем огне, пока крупа не станет прозрачной, впитав в себя масло и вкус пассеровки.

Репу тщательно мою, срезаю вершок и корневище, но не чищу. Режу кубиком того же размера, что и морковь.

Закидываю репу в сотейник.

Одну картофелину, что покрупнее, режу кубиком и кладу в холодную воду, чтоб не темнел. Вторую кладу целиком в сотейник и заливаю куриным бульоном. Варю похлебку 40 минут, до мягкости репы. Достаю картофелину и разминаю вилкой в пюре, подлив немного бульона. Отправляю обратно. Так похлебка будет гуще, насыщеннее и вкуснее. Добавляю оставшийся картофель, лавровый лист, душистый перец, щепотку хлопьев чили. Солю и перчу. Варю еще минут 20, пока духовка разогреется до 170С. Все это время похлебка булькает на ниже среднего огне, без явного кипения, это важно. Тогда после часа варки, гуща выглядит вот так:

Ставлю сотейник в печь, закрываю дверцу и отключаю духовку. Страдаю еще около часа в томительном ожидании.

Потом достаю, наливаю, укропом посыпаю, эх, хорошо б сметанки, да не оказалось. Но и без неё это очень вкусно, сытно и полезно. Есть в такой похлебке, что-то родное, доброе. Простое и вкусное.