Готовлю знаменитый кулич "Краффин": долго не черствеет и остаётся свежим и на третий день

Сегодня у меня куличи-краффины. Ох уж эти изгибы, слои, а между ними столько начинки! В дополнительной рекламе они не нуждаются! Аромат и вкус просто волшебный!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Снимаем цедру с апельсина и лимона при помощи мелкой тёрки и только ярко-жёлтую и ярко-оранжевую часть, белую не трём.

Ну, а теперь займёмся приготовлением теста. Приготовим опару. Для этого в тёплое молоко (приблизительно 35-40 градусов) добавляем 1 ч.л. сахара и 7 г сухих дрожжей. Перемешиваем венчиком, накрываем пищевой плёнкой и даём постоять 10-15 минут в тёплом месте.

А в это время в большую миску вбиваем 1 яйцо и 2 желтка, всыпаем 100 г сахара, пакетик ванилина, щепотку соли и взбиваем до пышности. По времени это занимает не больше 2-х минут.

Далее в яичную массу вливаем 50 г растопленного и полностью остывшего сливочного масла, а также добавляем цедру апельсина и лимона. Перемешиваем на низких оборотах миксера.

Теперь в тесто вливаем готовую опару. Лопаткой счищаем со стенок миски остатки теста и соединяем аккуратными движениями опару с яичной массой.

Далее всыпаем 350 г просеянной муки и замешиваем тесто. Муки больше не подсыпаем. Тесто получается очень-очень мягкое и немного может прилипать к рукам.

Миску и тесто смазываем растительным маслом. Накрываем пищевой плёнкой и ставим в тёплое место на 1-1,5 часа для увеличения в объёме в 2 раза. Я ставлю тесто в слегка разогретую духовку, дверцу закрываю.

Через 1,5 часа тесто готово к работе. Оно очень хорошо поднялось. Стол слегка присыпаем мукой, выкладываем тесто и разделяем его на 2 равные части. Одну часть пока кладём в пакет, чтобы не заветривалось, а вторую тонко раскатываем в прямоугольник.

Далее тесто смазываем размягчённым сливочным маслом. А теперь самое интересное и вкусное – это начинка. В начинку можно класть любые цукаты, сухофрукты и орехи, которые вам нравятся. Я кладу сушёную клюкву, вяленую вишню, цукаты (при этом у меня здесь ассорти) и ещё равномерно распределяю миндальные лепестки.

Туго скручиваем тесто в рулон. Защипываем с двух сторон края. И теперь рулетик разрезаем вдоль, не прорезая до конца 2 см. Сворачиваем одну часть рулета улиткой так, чтобы разрез был снаружи. Затем продолжаем скручиваем таким образом вторую часть.

Выпекать куличи я буду в бумажных формах, диаметр моих форм 11 см. Если будете выпекать куличи в железных формах, то бока простелите либо пергаментной бумагой, либо смажьте формы растительным маслом.

Аккуратно переносим краффины в формы, накрываем их тонким полотенцем и даём постоять в тёплом месте 30-40 минут.

После того, как куличи поднялись, разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем их 25-35 минут. Обычно через 20 минут я прикрываю куличи сверху фольгой, чтобы они не сильно подрумянились и даю им ещё 10-15 минут допечься.

Достаю краффины из духовки и даю полностью остыть прямо в форме. А перед подачей на стол, вытаскиваю их из форм и присыпаю сверху сахарной пудрой.

Я считаю, что краффины самодостаточны, очень красивы и необычны внешне и обмазывать их глазурью не нужно.

Посмотрите, какая красота скрывается внутри краффинов – изгибы, слои и много начинки! А вкус и аромат просто восхитительны! Если вы ещё не пробовали такие куличи – вы многое потеряли! Пасхальный кулич «Краффин» вам точно понравится!

С наступающими Вас праздниками! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто»❤️.

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ИНГРЕДИЕНТЫ (на 2 кулича):

молоко - 110 мл

дрожжи сухие - 7 г

яйца - 1 шт.

желтки - 2 шт.

соль - щепотка

сахар - 100 г

ванилин - 1 пакетик (1,5 г)

сливочное масло - 50 г

мука - 350 г

цедра 1 лимона

цедра 1 апельсина

Для слоения:

сливочное масло - 60 г

цукаты - 100 г

клюква сушёная - 50 г

вишня вяленая - 50 г

миндальные лепестки - 50 г

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