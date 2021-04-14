Творожный десерт Старая Рига

Десерт "Старая Рига" необыкновенно нежный и очень вкусный! Для всех любителей сладкого предлагаю приготовить отличный рецепт десерта из творога и ананасов. Он станет хорошей заменой жирным тортам и пирожным, а если хотите, чтобы десерт был менее калорийным, берите творог и сметану низкой жирности. По сути, это творожное суфле, которое подойдет взрослым и детям. Этот рецепт простого творожного лакомства не требует особых навыков для приготовления, поэтому им можно порадовать близких в обычный будний день, а также он станет отличным завершением праздничного обеда или ужина.
Ингредиенты (12 порции)
- Сметана200 г
- Сок ананасовый200 мл
- Творог400 г
- Вода200 мл
- Ананасы консервированные300 г
- Молоко сгущённое120 г
- Желатин20 г
Приготовление
Этап 1 / 10
Прежде всего, нужно подготовить желатин. Для этого в глубокую тарелку налейте 200 миллилитров прохладной воды и столько же ананасового сока из банки консервированных ананасов. Если сиропа оказалось меньше, то добавьте еще воды, чтобы общий объем получился 400 миллилитров. Всыпьте желатин, перемешайте и оставьте набухать примерно на 30 минут.
Этап 2 / 10
Достаньте консервированные ананасы и порубите средним кубиком. Откиньте на сито или дуршлаг, чтобы слить лишнюю влагу.
Этап 3 / 10
Возьмите подходящую по объему посуду, чтобы смешать все оставшиеся ингредиенты. А именно, сначала соединим творог, сметану и сгущенное молоко. Творог можно использовать любой жирности, мягкий, пастообразный, чтобы в готовом десерте не осталось крупинок, и получить нежную однородную консистенцию.
Этап 4 / 10
Для смешивания лучше всего подойдет погружной блендер или миксер, я в процессе приготовления использовала блендер. Пробейте массу до однородного состояния, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались, и не осталось никаких комочков.
Этап 5 / 10
Дождитесь полного набухания желатина, после нагрейте его на водяной бане или воспользуйтесь микроволновой печью, можно просто нагреть на плите, чтобы желатин полностью растворился в жидкости. Не доводите до кипения, это очень важно, иначе желатин потеряет свои свойства. Процедите через мелкое сито и влейте желатин к творожной массе.
Этап 6 / 10
Далее снова пробейте блендером, чтобы смесь стала гомогенной.
Этап 7 / 10
Добавьте в творожную массу рубленые ананасы и хорошенько перемешайте ложкой, чтобы фрукты равномерно распределились в толще десерта.
Этап 8 / 10
Осталось разлить десерт по формам. Лучше всего воспользоваться силиконовыми формочками для выпечки, из них очень легко извлечь готовый десерт, не повредив форму готового блюда. Но можно воспользоваться любой подходящей посудой. У меня силиконовая форма звездами, тогда получается сразу десерт красивыми порциями, и большая пластиковая миска с круглым дном, чтобы получился один большой творожный пирог, от которого будем отрезать кусочки.
Этап 9 / 10
Поставьте формы в холодильник минимум на 3,5 часа, а лучше сделать десерт с вечера, а утром подавать к столу. Переверните вашу форму с застывшим десертом на плоскую тарелку или блюдце, и он отлично отделится и останется на тарелке, а форму уберите.
Этап 10 / 10
Творожный десерт "Старая Рига" готов! Удивляйте и радуйте своих родных и гостей разнообразием блюд, таких простых в приготовлении и невероятно нежных и вкусных. Приятного аппетита!
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