Как приготовить сухой бисквит?

Сухой бисквит – особая и одновременно очень простая выпечка, в процессе приготовления которой не используют жир и дрожжи. А это значит, что таким лакомством смогут порадовать себя даже те, кто следит за количеством съеденных калорий.

О том, как приготовить такую выпечку, расскажем дальше.

Что на десерт?

Сухие бисквиты пришли к нам от французских кондитеров, но долго не приживались, так как наши соотечественники отдавали предпочтение мягкой сдобе.

Но стоило распробовать французское лакомство, и от него уже никто не смог отказаться. Использовать его можно в качестве основы для тортов или наслаждаться первоначальным вкусом за чашкой любимого напитка.

Идеальной выпечка считается в том случае, если внутри она пористая и мягкая, а снаружи покрыта легкой, но плотной корочкой.

И мы, конечно же, поделимся с вами некоторыми секретами.

В первую очередь нужно внимательно следить за тем, чтобы желток был тщательно отделен. Ведь даже небольшое его количество не даст взбить яйца до нужного состояния.

Воздушность обеспечит такой простой процесс, как просеивание муки. Способствует этому результату и медленное размешивание ингредиентов.

От соды и разрыхлителя нужно отказаться, потому как это может привести к неравномерной пористости, и в разрезе могут быть заметными комочки, которые не удалось размешать.

На кефире

Готовится это лакомство достаточно быстро, потому рецепт отлично подходит тем, кому хочется вкусненького на скорую руку. Будут нужны:

мука – 80 г;

сахар – 150 г;

яичный белок – 6 шт.;

сок лимона – 1 ст.л.;

щепотка соли.

Очень важно вести себя с тестом аккуратно, чтобы не нарушить появление пузырьков в процессе подготовки.

Белки должны быть предварительно охлажденными, это обязательное условие.

Взбить их с соком лимона до появления пены, добавить половину сахара и взбивать до полного его растворения.

Соединить с мукой, к которой предварительно нужно добавить вторую половину сахара и соль. Аккуратно размешать и вылить в форму. Выпекать на протяжении получаса при температуре 180 градусов.

Украсить выпечку можно взбитыми сливками и фруктами.

С черносливом

Всего из нескольких простых продуктов можно приготовить вкусный торт, который обязательно оценят ваши близкие и гости. Потребуются:

мука – 150 г;

яйца – 3 шт.;

сахар – 120 г;

пудра – 2 ст.л.;

йогурт нежирный – 200 г;

чернослив.

Желтки растереть с сахаром до появления пены и увеличения в объеме. После постепенно добавить муку и замесить тесто.

Отдельно взбить белки. Можно добавить к ним несколько капель уксуса, это упростит процесс. Делать это нужно, пока не появятся устойчивые пики.

Очень аккуратно, чтобы не испортить пики, ввести получившуюся пену в подготовленную основой. Выложить в форму и выпекать 30 минут.

После остывания бисквит разрезать на два коржа, промазать взбитым йогуртом с сахарной пудрой, выложить предварительно запаренный в горячей воде и измельченный чернослив.

Савойский

Для него к ингредиентам добавляют крахмал. Это позволяет добиться большей пористости. Еще один плюс — в процессе нарезания выпечка не будет крошиться. Понадобятся:

яйца – 6 шт.;

сахар – 1 ст.;

крахмал – 50 г;

мука – 1 ст.;

ванилин.

Желтки растереть с сахаром. Соединить остальные сухие ингредиенты, ввести желтки и замесить. Белковую пену выложить в тесто и отправить в духовку на 1 час.

Сам по себе сухой бисквит – прекрасная основа для кулинарных экспериментов. Для прослойки можно приготовить большое количество ягодно-фруктовых начинок, а для пропитки подойдут крема на основе сметаны, сливок, сгущенки, сливочного сыра.

Если хочется придать тесту особой нотки, добавьте в процессе приготовления цедру лимона или апельсина, сухофрукты, кусочки шоколада, корицу или какао.

Угостите такой сдобой родных и гостей, и получите множество комплиментов. Приятного аппетита!