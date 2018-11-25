Суп с потрошками для Глеба Жеглова. "Литературная кухня"

Помните Глеба Жеглова? @Эх, сейчас бы супчику горяченького да с потрошками, а?! Шарапов, не отказался б ты от горяченького супчику да с потрошками?"

- Всем знакома эта фраза Глеба Егоровича Жеглова из легендарного и очень мною любимого фильма "Место встречи изменить нельзя". Очень рад тому ,что наконец нашел время и настроение приготовить такой отличный суп. И я совсем не шучу. Готов долго рассказывать, как я его люблю и петь ему дифирамбы, но перехожу к делу.

Я неоднократно сталкивался с мнением, что суп оттого простой, что готовится исключительно на самих субпродуктах. Дескать "закинул пупки да сердца и вари". Даже судя по названию, суп все же куриный и варить его следует на курином бульоне.

Бульон у меня был готовый. Сварил я его накануне из каркаса домашней курицы и пары ножек.

Нам понадобятся:

- субпродукты: желудки, сердце, печень - 300-500г.

- 1 морковка

- 2 луковицы

- 4-6 картофелин

- масло растительное

- чеснок зубчик-другой по вкусу

- зелень

- вермишель - 3 ст.л. с горкой.

Как готовить:

- продукты предварительно подготовить: желудки вымыть, отрезать все лишнее. С Сердечками поступить также. Снова промыть и нарезать. Не мельчить.

- Поместить желудки и сердца в воду, довести до кипения и варить 5-7 минут.

Слить

воду.Сполоснуть субпродукты под проточной водой.

(!)Важный момент: указанного времени будет достаточно лишь для магазинных субпродуктов.

Домашние желудочки и сердца следует варить больше- иначе будут твердыми.Как проверить?

Подцепить вилкой, достать и попробовать.Мне обычно хватает около получаса.

- Лук нарезать кубиком. Морковь натереть на крупной терке.- Теперь очередь пассеровать овощи в масле до красивого, румяного вида.- Картофель очистить и нарезать кубиком.

- В кастрюлю налить бульон и довести до кипения.

- В кипящий бульон добавить картофель, пупки и сердечки. Спустя 20 минут - кладем печенку лук и морковь.

- За 5 минут до окончания этих 20 минут добавить вермишель.

- Выключить огонь, выправить по вкусу на соль и перец. Добавить нарубленную зелень,

измельченный чеснок и лавровый лист. Чтобы не горчило, лавровый лист убрать спустя 5 минут.

- Дать настояться хотя бы час-другой. Этого времени хватит, чтобы поставить бутылку и стопки в морозилку.

Технические вопросы:

Замены и модификации:

Самое главное, что хотелось бы сказать в этом блоке: "Евреи, не жалейте заварки"! Нет, не это.

Народ ,постарайтесь найти домашние субпродукты. Купите\закажите на базаре, приобретите у

частников, попросите бабушку. В общем придумайте что-то. Разница между домашними и магазинными - колоссальная. Я специально сделал вначале несколько крупных снимков, чтобы было видно, что пупки по цвету - яркого, бордового цвета. Они категорически вкуснее магазинного продукта.

- Про замены дальше говорить не о чем, ибо все остальные продукты - более чем доступные.

- Опять же - не ленитесь и приготовьте бульон. Времени это займет - час-полтора, а результат улучшится.

Выводы:

Друзья, это тотальная победа. Это дабы не говорить win;). Да, я люблю супы, похлебки, солянки и прочие вторые блюда, но этот суп, несмотря на простоту - весьма крут.

Это суп моего детства и эмоции, возникающие в процессе поедания- самые благостные и теплые.

Ну а если к такому супу на стол поставить еще графинчик холодной водки (или кувшин компота из сухофруктов- тут уж кому как, я не навязываю) и хлебушка черного с кусочком сала и зубок чеснока с солью....