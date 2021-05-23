Ароматное, вкусное и сытное восточное блюдо «Дюшбара»

Одним из самых вкусных блюд Азербайджана считается Дюшбара – суп с маленькими пельменями.
Однако Дюшбара в каждом регионе страны готовится и подается по-разному. Может отличаться форма и размер пельменей, приправы, овощи. Но объединяет всех их одно – прозрачный бульон для супа.
Мы вам рекомендуем приготовить Дюшбару, чтобы немного узнать о культуре другой страны. А еще это фантастически вкусно!
Какие ингредиенты будут нужны:
- 600 г бараньих ребер;
- 200 г сельдерея;
- Две луковицы;
- Одна морковка;
- 3 л 200 мл воды;
- Два лавровых листика;
- Одно яйцо;
- 400 г муки;
- Соль и черный перец в зависимости от вкуса;
- Пол кило бараньего фарша;
- Шафран и кинза в зависимости от вкуса.
Переходим к процессу приготовления:
В первую очередь необходимо сварить бульон. Взять кастрюлю, положить в нее ребра, очищенную морковку, одну луковицу, лавровый лист, залить тремя литрами воды и поперчить по своему вкусу.
Поместить на огонь и после закипания сделать огонь минимальным. Варить 3,5 часа, не забывая убирать навар. Через 2 часа 30 минут посолить бульон. Когда бульон будет готов, его необходимо процедить и приправить щепоткой шафрана.
Теперь нужно замесить тесто. Соединить муку с водой, яйцом и щепоткой соли. Вымесить и оставить на полчаса.
В это время подготовить начинку: в фарш добавить мелко нашинкованный лук, порубленную кинзу, посолить, поперчить и перемешать.
Тесто тонко раскатать и вырезать из него кружки либо квадратики, размер которых будет около 2 см. Форму выбирайте сами. На тесто положите фарш и слепите крошечные пельмешки.
Еще раз вскипятить бульон, а затем огонь сделать средней интенсивности. Опустить в него пельмени, помешивать и варить примерно 5 минут после того, как они всплывут.
На этом этапе приготовления суп не должен сильно кипеть, иначе он может получиться мутным.
Разлить по тарелкам, украсить кинзой и подавать.
Приятного аппетита!
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