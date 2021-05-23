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Ароматное, вкусное и сытное восточное блюдо «Дюшбара»

304Одним из самых вкусных блюд Азербайджана считается Дюшбара – суп с маленькими пельменями.

Однако Дюшбара в каждом регионе страны готовится и подается по-разному. Может отличаться форма и размер пельменей, приправы, овощи. Но объединяет всех их одно – прозрачный бульон для супа.

Мы вам рекомендуем приготовить Дюшбару, чтобы немного узнать о культуре другой страны. А еще это фантастически вкусно!

Какие ингредиенты будут нужны:

  • 600 г бараньих ребер;
  • 200 г сельдерея;
  • Две луковицы;
  • Одна морковка;
  • 3 л 200 мл воды;
  • Два лавровых листика;
  • Одно яйцо;
  • 400 г муки;
  • Соль и черный перец в зависимости от вкуса;
  • Пол кило бараньего фарша;
  • Шафран и кинза в зависимости от вкуса.

Переходим к процессу приготовления:

В первую очередь необходимо сварить бульон. Взять кастрюлю, положить в нее ребра, очищенную морковку, одну луковицу, лавровый лист, залить тремя литрами воды и поперчить по своему вкусу.

Ароматное, вкусное и сытное восточное блюдо «Дюшбара»

Поместить на огонь и после закипания сделать огонь минимальным. Варить 3,5 часа, не забывая убирать навар. Через 2 часа 30 минут посолить бульон. Когда бульон будет готов, его необходимо процедить и приправить щепоткой шафрана.

Ароматное, вкусное и сытное восточное блюдо «Дюшбара»

Теперь нужно замесить тесто. Соединить муку с водой, яйцом и щепоткой соли. Вымесить и оставить на полчаса.

В это время подготовить начинку: в фарш добавить мелко нашинкованный лук, порубленную кинзу, посолить, поперчить и перемешать.

Тесто тонко раскатать и вырезать из него кружки либо квадратики, размер которых будет около 2 см. Форму выбирайте сами. На тесто положите фарш и слепите крошечные пельмешки.

Ароматное, вкусное и сытное восточное блюдо «Дюшбара»

Еще раз вскипятить бульон, а затем огонь сделать средней интенсивности. Опустить в него пельмени, помешивать и варить примерно 5 минут после того, как они всплывут.

На этом этапе приготовления суп не должен сильно кипеть, иначе он может получиться мутным.

Разлить по тарелкам, украсить кинзой и подавать.

Ароматное, вкусное и сытное восточное блюдо «Дюшбара»

Приятного аппетита!

 

 

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