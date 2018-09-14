Пломбир — интересный крем для домашнего торта

Пирожные и торты – любимые лакомства многих сладкоежек. И такие десерты будут ещё более вкусными и аппетитными, если для их приготовления использовать нежный и воздушный крем «Пломбир». Узнайте, как можно его приготовить.

Что это за крем?

Все знают, что пломбир – это сливочное нежное мороженое родом из Франции, которое имеет молочную или сливочную основную составляющую. Также в состав входят яйца, придающие десерту лёгкий бежевый оттенок и воздушную консистенцию.

Крем «Пломбир» – это вариация кремовой составляющей, которая может использоваться для капкейков, пирожных, различных тортов. В классическом варианте основа представлена заварной массой, состоящей из сахара, молока и муки или крахмала. В состав в большинстве рецептов входят и сливки, для придания аромата и улучшения вкусовых качеств могут добавляться качественное сливочное масло, сгущённое молоко, ваниль.

Варианты приготовления

Как приготовить аппетитный и нежный крем «Пломбир» для торта или пирожных? Ниже рассмотрено несколько удачных вариантов.

Вариант первый

Этот рецепт позволит получить воздушный крем. Вам понадобится:

стакан сахара;

два стакана цельного молока;

ст. л. крахмала;

две ст. л. муки;

170 мл жирных сливок (не менее 33% жирности);

100 г сливочного масла;

пакетик ванилина или чуть-чуть ванильного экстракта.

Описание процесса:

Для начала нужно приготовить простейший заварной крем, который будет основой. Сахар соедините с крахмалом и мукой и либо тщательным образом перемешайте, либо просейте через сито, чтобы не образовывались комочки. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в молоко, помешивая его венчиком или ложкой. Смесь переливайте в толстодонный сотейник или кастрюльку, ставьте на медленный огонь и варите, активно и постоянно мешая, чтобы масса начала густеть. Снимайте её с плиты и оставляйте остывать, но не убирайте в холодильник. Масло заранее достаньте и холодильника, чтобы оно было мягким. Взбейте его с помощью миксера или блендера, а потом вводите в остывший заварной крем. Добавьте ванилин. Займитесь сливками. Их нужно взбивать до воздушной и устойчивой, неопадающей пены. Затем медленно и осторожно вводите сливки в заварной крем с маслом, чтобы сохранить пенистую консистенцию. Используйте такой крем «Пломбир» сразу либо охладите его, чтобы он слегка загустел, а потом смазывайте коржи или поверхность десерта.

Вариант второй

Отличный крем получится на сметане. Для приготовления потребуется:

600 мл сметаны (лучше использовать достаточно жирную и густую);

1,5 стакана сахара;

три крупных яйца;

250 г сливочного масла;

4-5 ст. л. муки.

Приготовление:

В любой ёмкости соедините сметану с сахаром, мукой, ванилином и яйцами. Венчиком или миксером, выбрав небольшую скорость, взбивайте массу буквально минуту. Перелейте смесь в кастрюльку и поставьте на самый медленный огонь, а лучше на водяную баню, чтобы компоненты не перегрелись и не свернулись. Постоянно мешайте состав, иначе яйца образуют комки. Томите массу до приобретения заметной густоты, снимайте с бани и остужайте. Масло должно быть мягким, поэтому следует заблаговременно достать его из холодильника. Взбейте продукт миксером, чтобы он немного посветлел и стал воздушным, приобрёл объём. Продолжайте взбивание масла на минимальной скорости и постепенно добавляйте сметанную составляющую. Всё, ваш пломбирный крем полностью готов, применять его можно сразу.

Вариант третий

В домашних условиях можно получить нежный и густой крем «Пломбир» со сгущённым молоком. Подготовьте следующие продукты:

120 граммов сгущённого молока;

400 мл жирных сливок;

160 г сахарной пудры;

ст. л. желатина;

пять ст. л. кипячёной воды;

пакетик ванилина по желанию.

Инструкция:

Первым делом замочите в прохладной воде желатин, чтобы он разбух. Затем его надо нагреть на небольшом огне до полного растворения. Сливки взбивайте миксером до появления воздушной пены, которая должна стать довольно устойчивой. Медленно всыпайте сахарную пудру. Продолжите процесс взбивания сливок, убавив скорость до минимальной, и медленно тоненькой струйкой вливайте сначала сгущёнку, а потом растворённый желатин. Немного охладите крем «Пломбир» в холодильнике, а когда он слегка загустеет, используйте. Далее десерт можно снова отправить на холод, чтобы крем загустел ещё больше.

Вариант четвёртый

Нежнейший крем получится из сыра маскарпоне. Вам будет нужно:

200 г маскарпоне;

250 мл жирных сливок;

100 г сахарной пудры;

по желанию ванилин.

Описание приготовления:

Отдельно от остальных компонентов взбивайте сливки. Они должны превратиться в воздушную массу с устойчивыми пиками. Маскарпоне тщательным образом перемешайте с сахарной пудрой, чтобы масса была полностью однородной. Делать это можно вилкой, ложкой или же миксером. Пришло время соединить две составляющих. Но делать это важно очень аккуратно, иначе взбитые сливки просто опадут, и тогда крем не будет достаточно воздушным. Поэтому осторожно перемешивайте компоненты лопаточкой или ложкой, перемещая массу снизу вверх.

Вариант пятый

Если вы любите шоколад, то вас точно впечатлит этот вариант крема «Пломбир». Список ингредиентов будет таким:

150 г сахарной пудры;

три куриных яйца;

пачка сливочного масла (200-250 г);

два полных стакана молока;

150 мл сливок;

две плитки тёмного или молочного шоколада;

пять ст. л. с горкой крахмала.

Инструкция:

Молоко доводится до кипения в толстодонной кастрюльке. Яйца взбейте с крахмалом и сахарной пудрой до приобретения однородной консистенции. В кастрюльку с только что вскипевшим молоком начинайте постепенно тонкой струйкой вливать сахарно-яичную смесь. Огонь убавляйте до минимума и варите состав, чтобы он загустел. Шоколад потрите на тёрке и добавляйте в молочно-сливочную массу, пока она горячая. Стружка должна полностью раствориться и смешаться с остальными ингредиентами. Сливки отдельно взбивайте миксером, чтобы они стали пенистыми и воздушными. Затем осторожно добавляйте их к остальным ингредиентом. Вводя сливки, сразу же перемешивайте состав венчиком, но не очень быстро, чтобы пузырьки не лопались, и пена не опадала. Готово! Можно использовать крем сразу или предварительно немного его остудить.

Рекомендации

Напоследок несколько советов хозяйкам:

Сливки должны быть достаточно жирными (минимум 30%), так как диетические сложно взбить должным образом. Кроме того, перед взбиванием продукт следует охладить. Смешивайте составляющие крема постепенно и медленно, чтобы добиться однородности и нежности, сохранив воздушную структуру взбитых сливок. Все продукты должны перед смешиванием быть примерно одинаковой температуры. При большой разнице компоненты могут в итоге расслоиться, испортив крем. Для аромата можно добавить немного коньяка или рома, лимонную цедру, ваниль.

Если вам очень хочется чего-то сладкого, воздушного и нежного, то приготовьте торт или пирожные и дополните десерт потрясающим кремом «Пломбир».