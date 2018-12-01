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Шампиньоны, фаршированные фаршем

Если вам удалось купить большие шампиньоны, обязательно приготовьте наше блюдо - фаршированные шампиньоны с фаршем. Фарш может быть любой, мы использовали говяжий. Такие шампиньоны получаются очень красивыми после приготовления и очень, очень вкусными.
 

Шампиньоны, фаршированные фаршем

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 3 шт.
  • говяжий фарш — 200 г.
  • розмарин — 4 иголки
  • устричный соус — 1 ст. л.
  • майонез — 1 ст. л.
  • тертый сыр
  • зерновая смесь — 1 ч. л.
  • кипяток — 1/2 стакана
Способ приготовления:

Шампиньоны помыть, вырезать ножку и часть мякоти.
ШАГ 1.

Шампиньоны помыть, вырезать ножку и часть мякоти.
 
Ножки грибов очень мелко нарежьте и выложите в миску.
ШАГ 2.

Ножки грибов очень мелко нарежьте и выложите в миску.
 
Добавьте мясной фарш.
ШАГ 3.

Добавьте мясной фарш.
 
Положите мелко нарезанный розмарин.
ШАГ 4.

Положите мелко нарезанный розмарин.
 
Влейте устричный соус, аккуратно хорошенько перемешайте.
ШАГ 5.

Влейте устричный соус, аккуратно хорошенько перемешайте.
 
Нафаршируйте шапки шампиньонов полученным фаршем.
ШАГ 6.

Нафаршируйте шапки шампиньонов полученным фаршем.
 
Выложите грибы в огнеупорное блюдо, смажьте мясо майонезом. Влейте в емкость кипяток.
ШАГ 7.

Выложите грибы в огнеупорное блюдо, смажьте мясо майонезом. Влейте в емкость кипяток.
 
Посыпьте грибы тертым сыром и зерновой смесью по вкусу.
ШАГ 8.

Посыпьте грибы тертым сыром и зерновой смесью по вкусу.
 
Поставьте форму с грибами в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 35-40 минут.
ШАГ 9.

Поставьте форму с грибами в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 35-40 минут.
 
Подайте грибы к столу. Приятного аппетита!
ШАГ 10.

Подайте грибы к столу. Приятного аппетита!
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шампиньоныЗакускимясные блюдакулинария
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