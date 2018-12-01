Шампиньоны, фаршированные фаршем

Если вам удалось купить большие шампиньоны, обязательно приготовьте наше блюдо - фаршированные шампиньоны с фаршем. Фарш может быть любой, мы использовали говяжий. Такие шампиньоны получаются очень красивыми после приготовления и очень, очень вкусными.

Ингредиенты: шампиньоны — 3 шт.

говяжий фарш — 200 г.

розмарин — 4 иголки

устричный соус — 1 ст. л.

майонез — 1 ст. л.

тертый сыр

зерновая смесь — 1 ч. л.

кипяток — 1/2 стакана

Способ приготовления:





ШАГ 1.



Шампиньоны помыть, вырезать ножку и часть мякоти.

ШАГ 2.



Ножки грибов очень мелко нарежьте и выложите в миску.

ШАГ 3.



Добавьте мясной фарш.

ШАГ 4.



Положите мелко нарезанный розмарин.

ШАГ 5.



Влейте устричный соус, аккуратно хорошенько перемешайте.

ШАГ 6.



Нафаршируйте шапки шампиньонов полученным фаршем.

ШАГ 7.



Выложите грибы в огнеупорное блюдо, смажьте мясо майонезом. Влейте в емкость кипяток.

ШАГ 8.



Посыпьте грибы тертым сыром и зерновой смесью по вкусу.

ШАГ 9.



Поставьте форму с грибами в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 35-40 минут.