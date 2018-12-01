Шампиньоны, фаршированные фаршем

Если вам удалось купить большие шампиньоны, обязательно приготовьте наше блюдо - фаршированные шампиньоны с фаршем. Фарш может быть любой, мы использовали говяжий. Такие шампиньоны получаются очень красивыми после приготовления и очень, очень вкусными.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 3 шт.
- говяжий фарш — 200 г.
- розмарин — 4 иголки
- устричный соус — 1 ст. л.
- майонез — 1 ст. л.
- тертый сыр
- зерновая смесь — 1 ч. л.
- кипяток — 1/2 стакана
Способ приготовления:
ШАГ 1.
Шампиньоны помыть, вырезать ножку и часть мякоти.
Шампиньоны помыть, вырезать ножку и часть мякоти.
ШАГ 2.
Ножки грибов очень мелко нарежьте и выложите в миску.
Ножки грибов очень мелко нарежьте и выложите в миску.
ШАГ 3.
Добавьте мясной фарш.
Добавьте мясной фарш.
ШАГ 4.
Положите мелко нарезанный розмарин.
Положите мелко нарезанный розмарин.
ШАГ 5.
Влейте устричный соус, аккуратно хорошенько перемешайте.
Влейте устричный соус, аккуратно хорошенько перемешайте.
ШАГ 6.
Нафаршируйте шапки шампиньонов полученным фаршем.
Нафаршируйте шапки шампиньонов полученным фаршем.
ШАГ 7.
Выложите грибы в огнеупорное блюдо, смажьте мясо майонезом. Влейте в емкость кипяток.
Выложите грибы в огнеупорное блюдо, смажьте мясо майонезом. Влейте в емкость кипяток.
ШАГ 8.
Посыпьте грибы тертым сыром и зерновой смесью по вкусу.
Посыпьте грибы тертым сыром и зерновой смесью по вкусу.
ШАГ 9.
Поставьте форму с грибами в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 35-40 минут.
Поставьте форму с грибами в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 35-40 минут.
ШАГ 10.
Подайте грибы к столу. Приятного аппетита!
Подайте грибы к столу. Приятного аппетита!
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