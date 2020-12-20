Как приготовить сочное мясо в духовке: 7 идеальных рецептов

Запекайте свинину, говядину и баранину в горшочках, фольге, рукаве и даже в банке.

Общие рекомендации

Берите куски мяса без костей: вырезка, филей, окорок. Что конкретно для вашего блюда спросить на рынке или в магазине, подскажет инфографика Лайфхакера. Кусок, запекаемый целиком, должен весить не больше 2–2,5 кг. Слишком большой может подгореть по краям, так и не пропёкшись в середине. Обычно для запекания 1 кг мяса требуется один час. Но некоторые виды мяса требуют больше времени, да и температура должна быть выше. Например, говядина более жёсткая и волокнистая, чем свинина, поэтому килограмм может запекаться полтора часа. Чтобы мясо получилось мягким и сочным, используйте маринад. Для свинины отлично подходит горчица и мёд, из специй — базилик, чеснок, хмели-сунели. Говядина прекрасно сочетается с кисло-сладкими соусами и прованскими травами. Используйте керамические формы или другую жаростойкую посуду. При запекании на противне лучше заворачивать мясо в фольгу или застилать его пергаментом.

1. Свинина по-французски

Мясо по-французски — изобретение советских хозяек, не имеющее ничего общего с кухней Франции. В каждой семье есть свой фирменный рецепт, вот один из самых простых и доступных.

Ингредиенты

1 кг свинины;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

6 картофелин;

3 помидора;

2 луковицы;

4 столовые ложки майонеза;

1 чайная ложка измельчённого сушёного базилика;

200 г твёрдого сыра;

подсолнечное масло для смазывания.

Приготовление

Свинина получается очень нежной, а картофель — ароматным.

Помойте, просушите и нарежьте свинину на медальоны толщиной около 1 см. При желании мясо можно слегка отбить. Каждый кусочек натрите солью и перцем. Дайте мясу постоять пару часов. Если есть возможность, пусть маринуется всю ночь, но в этом случае держите его в холодильнике.

Когда мясо подготовлено, очистите и нарежьте на тонкие кружки картофель. Так же поступите с томатами. Лук порежьте кольцами.

Майонез смешайте с базиликом. Сыр потрите на крупной тёрке.

Глубокий противень или форму для запекания смажьте подсолнечным маслом. Выложите слоями: свинину, лук, картофель, майонез, помидоры, сыр.

Выпекайте 60 минут при 180 °С.

2. Говядина с грибами в слоёном тесте

Праздничное блюдо а-ля говядина «Веллингтон», только попроще. Хрустящая корочка из теста снаружи и нежное сочное мясо внутри удивят ваших гостей.

Ингредиенты

1 кг говяжьей вырезки;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

1 луковица;

250 г шампиньонов;

400 г слоёного теста (лучше бездрожжевое);

1 яйцо;

оливковое масло для жарки;

Приготовление

Говяжье филе помойте, натрите солью с перцем и отложите.

В это время очистите и мелко порежьте лук и грибы. Обжарьте на оливковом масле лук. Когда он станет золотистым, добавьте грибы, посолите и потушите 2–3 минуты.

Слоёное тесто раскатайте в тонкий пласт толщиной около 2 мм. Переложите его на смазанный оливковым маслом или застеленный пекарской бумагой противень. В середину выложите половину остывших грибов и лука.

Промариновавшееся мясо обжарьте на оливковом масле: примерно по 5 минут с каждой стороны. Положите его на грибную начинку, а её остатками посыпьте говядину сверху.

Оберните мясо тестом так, чтобы получился рулет. Смажьте его взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 200 °С духовку на 40 минут.

3. Жаркое из баранины в горшочках

Мясо в горшочках — это всегда сытно, вкусно и оригинально. Отличное жаркое получается из нежирной баранины. Дополнить её можно любыми овощами, в данном случае используется картофель.

Ингредиенты

500 г баранины;

2 головки чеснока;

оливковое масло для жарки;

5 картофелин;

2 луковицы;

1 чайная ложка зиры;

соль — по вкусу;

1 чайная ложка сушёного укропа.

Приготовление

Мясо помойте и порежьте на куски примерно 2 × 2 см. Очистите и обжарьте в большом количестве масла зубчики чеснока. Когда чеснок отдаст аромат маслу, уберите его и обжарьте до золотистой корочки баранину.

Полуготовое мясо разложите по горшочкам. В каждый добавьте зиру. Затем положите кубики картошки и полукольца лука. Посолите, посыпьте укропом.

Поставьте горшочки в разогретую до 180 °С духовку на 40–45 минут.

4. Свинина-гармошка с овощами и сыром

Эффектное блюдо, которое удобно разрезать прямо на праздничном столе. Каждый гость получит ломоть мягкого мяса с овощной «шубой».

Ингредиенты

1,5 кг свиной корейки;

3 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки чёрного молотого перца;

1 столовая ложка молотой паприки;

3 зубчика чеснока;

1 помидор;

2 крупных шампиньона;

100 г твёрдого сыра.

Приготовление

Помойте и обсушите свинину. Сделайте поперечные разрезы, но не прорезайте мясо до конца. Должно получиться что-то вроде книжки со страницами толщиной около 1 см.

Выложите корейку в глубокую форму для запекания. Приготовьте маринад: смешайте оливковое масло, соль, перец, паприку и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно натрите им свинину, в том числе между страницами.

Помидор, грибы и сыр порежьте тонкими пластинами. Выложите по ломтику каждого из этих ингредиентов между страницами мясной книги.

Запечатайте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200 °С, на час. Затем снимите фольгу, убавьте температуру до 160 °С и выпекайте ещё полчаса. Во время приготовления выделяется довольно много сока. Слейте его перед подачей (можно использовать его для приготовления гарнира).

5. Говядина кусочками, запечённая в фольге

Очень простой рецепт тающего во рту мяса с пикантным послевкусием.

Ингредиенты

6 столовых ложек соевого соуса;

6 столовых ложек мёда;

3 зубчика чеснока;

1 чайная ложка прованских трав;

500 г говядины.

Приготовление

В сотейнике с толстым дном смешайте соевый соус, жидкий мёд, пропущенный через пресс чеснок и травы. Доведите до кипения, затем снимите с огня и слегка остудите.

Подготовленное мясо порежьте кусками толщиной не больше 2–3 см. Выложите говядину в получившийся соус и дайте постоять 10–15 минут.

На противне из фольги сделайте чашу с бортиками. Выложите в неё мясо, сверху запечатайте ещё одним листом фольги и сделайте в нём несколько проколов зубочисткой.

Выпекайте 30 минут в разогретой до 180 °С духовке.

6. Баранина с лимоном и грушами, запечённая в рукаве

Немного кислинки, немного сладости, и баранина превращается в практически ресторанное блюдо.

Ингредиенты

1,5 кг баранины;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 лимон;

3 груши.

Приготовление

Мясо помойте, удалите плёнки (если есть) и тщательно натрите солью, перцем и маслом. При желании можно использовать и другие специи на ваш вкус. Дайте мясу промариноваться 5–6 часов.

После этого по всему периметру куска мяса сделайте глубокие надрезы. Начините их тонкими ломтиками лимона и груш. Выложите всё это в рукав для запекания, запечатайте его.

Выпекайте в духовом шкафу 1,5 часа при температуре 160 °С.

7. Свинина на шпажках, запечённая в банке

Хочется шашлыка, а на природу никак не вырваться? Попробуйте приготовить свинину в стеклянной банке. Мясо получается ароматным и, в отличие от электрошашлычницы, сочным.

Ингредиенты

500 г свинины;

соль, перец, кинза — по вкусу;

4 луковицы;

1 л кефира;

1 чайная ложка жидкого дыма.

Приготовление

Нарежьте свинину на небольшие (примерно 2 × 4 см) куски, посолите, поперчите, добавьте рубленую кинзу, порезанную полукольцами луковицу и залейте кефиром. Оставьте минимум на 12 часов. Для этого рецепта можно использовать любое мясо и шашлычный маринад.

Когда мясо замаринуется, нанижите его на деревянные шпажки. Их длина должна быть около 20–23 см, чтобы уместились в банку.

Оставшиеся три луковицы мелко порежьте, выложите на дно трёхлитровой банки и залейте кипятком. Важно, чтобы банка была сухая, без трещин и изъянов. Добавьте жидкий дым и составьте внутрь шпажки с мясом. Поместится около пяти-шести штук.

Горлышко банки запечатайте фольгой. Поставьте банку на решётку духового шкафа. Духовка должна быть холодной. Затем установите температуру 220 °С и выпекайте 1,5 часа.

Оберните банку сухим полотенцем (от мокрого стекло может лопнуть), выньте из духовки, поставьте на деревянную разделочную доску и дайте немного остыть. Затем снимите фольгу и аккуратно извлеките шпажки с мясом.