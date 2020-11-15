Жареная курица по-мароккански с ароматными приправами и острым чили получается очень сочной, с хрустящей корочкой. Это сытное и простое блюдо, в состав которого входит много всего полезного. Когда нужно приготовить ужин за 15 минут, лучше продукта, чем курица не найдёшь! Простые рецепты из куриного филе пригодятся любой хозяйке, ведь так часто случаются ситуации, когда архи необходимо накормить семью чем-нибудь вкусным, а времени в обрез. На гарнир к этому блюду советую приготовить рассыпчатый рис, булгур или кус-кус с овощами. Также советую заранее подготовить все ингредиенты — промыть, нарезать, измельчить. Чтобы всё делать быстро, курочка должна провести на сковородке не более 10-12 минут.

Жареная курица по-мароккански — ужин за 15 минут

Время приготовления: 15 минут

15 минут Количество порций: 2-3

Ингредиенты для курицы по-мароккански

400 г филе из куриной грудки или бёдер;

2 столовых ложки кукурузного крахмала;

8 крупных фиников;

1 горстка изюма;

50 г очищенных орехов;

½ стручка чили;

1 зубчик чеснока;

15 мл бальзамического уксуса;

15 мл соевого соуса;

½ чайной ложки молотой корицы;

по 1 веточке розмарина и тимьяна;

35 мл оливкового масла;

соль, перец, паприка.

Способ приготовления ароматной курицы по-мароккански

Куриное филе режем кубиками размером около двух сантиметров, очень мелко резать не нужно.

Для этого рецепта жареной курицы я взяла филе грудки, если используете куриные бёдра, то обязательно без кожи. Нарезанное мясо выкладываем на бумажное полотенце, обсушиваем, чтобы удалить излишки влаги.

Куриное филе режем кубиками

В полиэтиленовый пакет насыпаем кукурузный или картофельный крахмал, кладём нарезанную курицу. Пакет закрываем, встряхиваем, так крахмал покроет кусочки полностью, при жарке все соки останутся внутри.

Покрываем нарезанную курицу крахмалом

В сковороде нагреваем оливковое масло. В сильно разогретое масло выкладываем кусочки курицы, жарим до золотистой корочки, встряхиваем сковороду, чтобы мясо равномерно обжарилось со всех сторон.

Через 5 минут добавляем измельченный зубчик чеснока и половинку стручка чили, порезанного мелко. Если любите острое, то можно положить целый чили.

Финики и изюм кладём на минутку в кипяток, откидываем на дуршлаг, из фиников достаём косточки, режем мелко. Бросаем в сковороду финики и изюм.

Жарим курицу до золотистой корочки

Добавляем чеснок и чили

Бросаем в сковороду финики и изюм

Наливаем бальзамический уксус и соевый соус. Бальзамический уксус бывает разным, советую попробовать, если густой и концентрированный, то понадобится меньше, тогда лучше взять половину нормы по рецепту и добавить немного винного или яблочного.

Орехи разминаем скалкой. Добавляем в сковороду рубленые орешки, по вкусу солим, перчим. Кешью, арахис, лесные или грецкие орехи идеально подходят для этого рецепта, выбирайте по своему вкусу.

Добавляем листочки розмарина и тимьяна, насыпаем молотую корицу, готовим всё вместе на сильном огне 5-7 минут, встряхиваем сковороду, чтобы ингредиенты перемешивались.

Наливаем бальзамический уксус и соевый соус

Добавляем в сковороду рубленые орехи, по вкусу солим, перчим

Добавляем специи, готовим всё вместе

Жареная курица по-мароккански готова, сразу подаём на стол. Такое блюдо едят горчим, с пылу с жару. Приятного аппетита.

Жареная курица по-мароккански готова

Для приготовления многих рецептов лучше использовать сковороду вок, в ней жар распределяется по-другому, можно готовить с меньшим количеством масла.