Друзья дорогие, рецепт наш простой! Воздушный и нежный бисквит золотой! Основа для торта и просто так к чаю! Всегда несомненно в меню выручает! А еще удобно очень все продукты отмерять! И скажу вам между прочим, грамм не нужно нам считать! Взвешивать никто не любит, банку йогурта возьмем! Ровно семь у нас их будет! Быстро торт мы испечем!
Ингредиенты для «Бисквит "7 баночек"»:
- Йогурт (натуральный без добавок) — 125 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло оливковое — 125 мл
- Сахар — 2 бан.
- Мука пшеничная / Мука — 3 бан.
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Цедра лимона (тертая) — 1 ч. л.
- Сахарная пудра (для посыпки) — по вкусу
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 6
Рецепт «Бисквит "7 баночек"»:
Друзья, покупаем одну баночку 125мл йогурта и все продукты будем мерить ей.
Вылейте йогурт в большую миску, а баночку из под него, как я уже сказала, будем использовать в качестве мерной чашки, тщательно промыв ее под проточной водой
Добавьте в миску с йогуртом 3 баночки муки
2 баночки сахара
Разрыхлитель, ванильный сахар или ванилин, тертую цедру лимона
Далее добавляем яйца
Все перемешиваем миксером
Тонкой струйкой вливаем в тесто 1 баночку оливкового масла, перемешивая до однородности (получается консистенция густой сметаны)
Форму для бисквита смазываем оливковым маслом и слегка посыпаем мукой, выкладываем тесто и разравниваем поверхность лопаткой
Запекаем примерно минут 35 в предварительно разогретой духовке 180%, проверяем готовность зубочисткой)
Достаем бисквит из духовки, перекладываем на блюдо и даем остыть при комнатной температуре
Посыпаем сахарной пудрой и подаем. А так же можно приготовить торт.
Приятного аппетита!
Бисквит готов.
Приятного аппетита!
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