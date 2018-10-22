Друзья дорогие, рецепт наш простой! Воздушный и нежный бисквит золотой! Основа для торта и просто так к чаю! Всегда несомненно в меню выручает! А еще удобно очень все продукты отмерять! И скажу вам между прочим, грамм не нужно нам считать! Взвешивать никто не любит, банку йогурта возьмем! Ровно семь у нас их будет! Быстро торт мы испечем!

Ингредиенты для «Бисквит "7 баночек"»:

Йогурт (натуральный без добавок) — 125 г

Яйцо куриное — 2 шт

Масло оливковое — 125 мл

Сахар — 2 бан.

Мука пшеничная / Мука — 3 бан.

Разрыхлитель теста — 2 ч. л.

Ванильный сахар — 1 пакет.

Цедра лимона (тертая) — 1 ч. л.

Сахарная пудра (для посыпки) — по вкусу

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Рецепт «Бисквит "7 баночек"»:

Друзья, покупаем одну баночку 125мл йогурта и все продукты будем мерить ей.

Вылейте йогурт в большую миску, а баночку из под него, как я уже сказала, будем использовать в качестве мерной чашки, тщательно промыв ее под проточной водой

Добавьте в миску с йогуртом 3 баночки муки

2 баночки сахара

Разрыхлитель, ванильный сахар или ванилин, тертую цедру лимона

Далее добавляем яйца

Все перемешиваем миксером

Тонкой струйкой вливаем в тесто 1 баночку оливкового масла, перемешивая до однородности (получается консистенция густой сметаны)

Форму для бисквита смазываем оливковым маслом и слегка посыпаем мукой, выкладываем тесто и разравниваем поверхность лопаткой

Запекаем примерно минут 35 в предварительно разогретой духовке 180%, проверяем готовность зубочисткой)

Достаем бисквит из духовки, перекладываем на блюдо и даем остыть при комнатной температуре

Посыпаем сахарной пудрой и подаем. А так же можно приготовить торт.

Приятного аппетита!

Бисквит готов.







Приятного аппетита!



