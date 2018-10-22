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Бисквит "7 баночек"

Рецепт: Бисквит 7 баночек

Друзья дорогие, рецепт наш простой! Воздушный и нежный бисквит золотой! Основа для торта и просто так к чаю! Всегда несомненно в меню выручает! А еще удобно очень все продукты отмерять! И скажу вам между прочим, грамм не нужно нам считать! Взвешивать никто не любит, банку йогурта возьмем! Ровно семь у нас их будет! Быстро торт мы испечем!

Ингредиенты для «Бисквит "7 баночек"»:

  • Йогурт (натуральный без добавок) — 125 г
  • Яйцо куриное — 2 шт
  • Масло оливковое — 125 мл
  • Сахар — 2 бан.
  • Мука пшеничная / Мука — 3 бан.
  • Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
  • Ванильный сахар — 1 пакет.
  • Цедра лимона (тертая) — 1 ч. л.
  • Сахарная пудра (для посыпки) — по вкусу

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Рецепт «Бисквит "7 баночек"»:

Бисквит "7 баночек"

Друзья, покупаем одну баночку 125мл йогурта и все продукты будем мерить ей.

Бисквит "7 баночек"

Вылейте йогурт в большую миску, а баночку из под него, как я уже сказала, будем использовать в качестве мерной чашки, тщательно промыв ее под проточной водой

Бисквит "7 баночек"

Добавьте в миску с йогуртом 3 баночки муки

Бисквит "7 баночек"

2 баночки сахара

Бисквит "7 баночек"

Разрыхлитель, ванильный сахар или ванилин, тертую цедру лимона

Бисквит "7 баночек"

Далее добавляем яйца

Бисквит "7 баночек"

Все перемешиваем миксером

Бисквит "7 баночек"

Тонкой струйкой вливаем в тесто 1 баночку оливкового масла, перемешивая до однородности (получается консистенция густой сметаны)

Бисквит "7 баночек"

Форму для бисквита смазываем оливковым маслом и слегка посыпаем мукой, выкладываем тесто и разравниваем поверхность лопаткой

Бисквит "7 баночек"

Запекаем примерно минут 35 в предварительно разогретой духовке 180%, проверяем готовность зубочисткой)

Бисквит "7 баночек"

Достаем бисквит из духовки, перекладываем на блюдо и даем остыть при комнатной температуре

Бисквит "7 баночек"

Посыпаем сахарной пудрой и подаем. А так же можно приготовить торт.

Бисквит "7 баночек"

Приятного аппетита!

Бисквит готов.
Бисквит "7 баночек" 
Бисквит "7 баночек" 
Бисквит "7 баночек"
Приятного аппетита!
Бисквит "7 баночек" 
Бисквит "7 баночек"

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бисквитПудравыпечкакулинария
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