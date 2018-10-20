Яичница в луковых кольцах

Мой муж в первые годы совместной жизни любил "пожаловаться", как он, будучи холостяком, довольствовался на завтрак жареным луком с яйцами. А мне еще тогда подумалось: "А чем не завтрак?" Лук мы любим. Яйца на завтрак — классика. И я стала частенько прибегать к холостяцкому варианту завтрака и в семейной жизни. Карамельные луковые колечки, яйца, зелень, свежие овощи, хрустящий тост — это быстро, просто и очень вкусно!
ИНГРЕДИЕНТЫ
|1 шт.
|1 ст. л.
|½ ч. л.
|⅓ ч. л.
|1 шт.
Приготовим тефлоновую сковороду. Крупную луковицу очищаем и нарезаем кольцами, толщиной 1-1,5 см.
На сковороде разогреваем растительное масло. Укладываем кольца лука. Посыпаем сахаром и добавляем щепотку соли.
Жарим лук под крышкой на небольшом огне примерно по 2 минуты с каждой стороны до карамельного цвета.
Внутрь крупных колец лука разбиваем яйцо (для удобства можно сначала разбить яйцо в чашку, убедившись, что желток не поврежден, и переложить его на сковороду ложкой). Жарить под крышкой еще пару минут, пока желток не схватится.
Сразу подавать яйцо на стол, вместе с луковыми кольцами, а также зеленью, свежими помидорами и горячим тостом! Приятного аппетита и бодрости на весь день!
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