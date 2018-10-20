Яичница в луковых кольцах

Мой муж в первые годы совместной жизни любил "пожаловаться", как он, будучи холостяком, довольствовался на завтрак жареным луком с яйцами. А мне еще тогда подумалось: "А чем не завтрак?" Лук мы любим. Яйца на завтрак — классика. И я стала частенько прибегать к холостяцкому варианту завтрака и в семейной жизни. Карамельные луковые колечки, яйца, зелень, свежие овощи, хрустящий тост — это быстро, просто и очень вкусно!