Шарики с куриной начинкой

В детстве я очень любила помогать маме сматывать клубки ниток для вязания. И когда я впервые увидела этот рецепт, на душе стало тепло и приятно. Конечно же я поспешила приготовить мясные шарики с начинкой. Оказалось, что они не только выглядят красиво, но и на вкус великолепные. Так что рецепт сразу попал в записную книжку.

Оригинальную закуску в виде клубочков из слоеного теста можно приготовить с любым мясом. Мне больше всего нравится куриное филе. Но с одним фаршем блюдо получилось бы скучным. Чтобы шарики были более сочными и нежными, я фарширую их яично-сырной начинкой. Рассказываю подробнее…

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто 500 г Куриный фарш 300 г Лук 1 шт. Яйцо 3 шт. Твердый сыр 100 г Мускатный орех 0,5 ч. л. Подсолнечное масло 2–3 ст. л. Зелень 0,5 пуч. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Нарежьте лук маленькими кубиками и обжарьте на разогретом подсолнечном масле до золотистого цвета.