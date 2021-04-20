Шарики с куриной начинкой

В детстве я очень любила помогать маме сматывать клубки ниток для вязания. И когда я впервые увидела этот рецепт, на душе стало тепло и приятно. Конечно же я поспешила приготовить мясные шарики с начинкой. Оказалось, что они не только выглядят красиво, но и на вкус великолепные. Так что рецепт сразу попал в записную книжку.
Оригинальную закуску в виде клубочков из слоеного теста можно приготовить с любым мясом. Мне больше всего нравится куриное филе. Но с одним фаршем блюдо получилось бы скучным. Чтобы шарики были более сочными и нежными, я фарширую их яично-сырной начинкой. Рассказываю подробнее…
Ингредиенты
|Слоеное бездрожжевое тесто
|500 г
|Куриный фарш
|300 г
|Лук
|1 шт.
|Яйцо
|3 шт.
|Твердый сыр
|100 г
|Мускатный орех
|0,5 ч. л.
|Подсолнечное масло
|2–3 ст. л.
|Зелень
|0,5 пуч.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Нарежьте лук маленькими кубиками и обжарьте на разогретом подсолнечном масле до золотистого цвета.
- Добавьте к фаршу жареный лук, 1 яичный белок, мускатный орех, соль и перец. Тщательно перемешайте массу руками.
- Отварите 2 яйца, остудите и мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке, а зелень измельчите. Смешайте ингредиенты вместе.
- Разделите фарш на 4 (или больше) частей. Из каждой сформируйте лепешку, а на центр выложите яично-сырную начинку. Соберите края лепешки внутрь и сделайте шарик.
- Раскатайте размороженное тесто в одном направлении, затем нарежьте его на тонкие полоски вдоль длинной стороны.
- Обмотайте полосками теста мясные шарики так, чтобы они напоминали клубки. Выложите заготовки на противень, смазанный подсолнечным маслом.
- Взбейте желток и смажьте им клубочки. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте шарики в течение 40–50 минут.
Я подаю мясные клубочки в хрустящем тесте с домашним сметанным соусом с чесноком и зеленью. В полосочки теста также можно завернуть кусочки говядины, предварительно отбив их. А внутрь поместить чернослив. Такая закуска достойна праздничного стола.
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