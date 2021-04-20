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Шарики с куриной начинкой

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В детстве я очень любила помогать маме сматывать клубки ниток для вязания. И когда я впервые увидела этот рецепт, на душе стало тепло и приятно. Конечно же я поспешила приготовить мясные шарики с начинкой. Оказалось, что они не только выглядят красиво, но и на вкус великолепные. Так что рецепт сразу попал в записную книжку.

Оригинальную закуску в виде клубочков из слоеного теста можно приготовить с любым мясом. Мне больше всего нравится куриное филе. Но с одним фаршем блюдо получилось бы скучным. Чтобы шарики были более сочными и нежными, я фарширую их яично-сырной начинкой. Рассказываю подробнее…

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто 500 г
Куриный фарш 300 г
Лук 1 шт.
Яйцо 3 шт.
Твердый сыр 100 г
Мускатный орех 0,5 ч. л.
Подсолнечное масло 2–3 ст. л.
Зелень 0,5 пуч.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

 

Приготовление

  1. Нарежьте лук маленькими кубиками и обжарьте на разогретом подсолнечном масле до золотистого цвета.Шарики с куриной начинкой
  • Добавьте к фаршу жареный лук, 1 яичный белок, мускатный орех, соль и перец. Тщательно перемешайте массу руками.Шарики с куриной начинкой
  • Отварите 2 яйца, остудите и мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной терке, а зелень измельчите. Смешайте ингредиенты вместе.
    Шарики с куриной начинкой
  • Разделите фарш на 4 (или больше) частей. Из каждой сформируйте лепешку, а на центр выложите яично-сырную начинку. Соберите края лепешки внутрь и сделайте шарик.Шарики с куриной начинкой
  • Раскатайте размороженное тесто в одном направлении, затем нарежьте его на тонкие полоски вдоль длинной стороны.Шарики с куриной начинкой
  • Обмотайте полосками теста мясные шарики так, чтобы они напоминали клубки. Выложите заготовки на противень, смазанный подсолнечным маслом.Шарики с куриной начинкой
  • Взбейте желток и смажьте им клубочки. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте шарики в течение 40–50 минут.Шарики с куриной начинкой

    Я подаю мясные клубочки в хрустящем тесте с домашним сметанным соусом с чесноком и зеленью. В полосочки теста также можно завернуть кусочки говядины, предварительно отбив их. А внутрь поместить чернослив. Такая закуска достойна праздничного стола.

     

     

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выпечка
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Шарики с куриной начинкой

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