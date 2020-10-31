Ирландские картофельные лепешки

Признаюсь честно, давно ничего вкуснее из обычной картошки я не пробовала! Очень классный рецепт, простой и вкусный! Ирландцы обожают эти лепешки, начинку попробуйте, как в рецепте.

У меня горячая, отварная картошка. Добавляем соль по вкусу, немного горячего молока и сливочного масла. Измельчаем толкушкой, делаем картофельное пюре. Если возьмете холодный картофель, его будет достаточно натереть на мелкой терке. А еще, я добавляю в пюре немного мускатного ореха.

Рецепт:

картофель отварной 600 гр,

сливочное масло 50 гр,

молоко (горячее) 2-3 ст.лож,

мука 100-120 гр,

соль,

тимьян,

мускатный орех,

грудинка (бекон) 50 гр,

грецкие орехи 20-40 гр.

Когда картофель остынет, вводим муку. Уходит от 100 до 120 гр, зависит от влажности картошки.

Замешиваем мягкое тесто. Обычно все тесто делю на пять равных частей округляю каждую заготовку.

На подготовленном противне (застелен пергаментом) формируем небольшие лепешки. В центре каждой делаем небольшое углубление руками.

Лепешки посыпаем свежим тимьяном, слегка. Выкладываем в цент начинку, ирландцы обожают добавлять грецкие орехи со сливочным маслом (немного). Еще у меня небольшой кусочек грудинки, мелко порежем и тоже используем для начинки.

Выпекаем в разогретой духовке минут 30, при температуре 200 градусов.

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.