4 салата без майонеза: новогодний стол по-корейски

Почти все привычные нашей кухне салаты готовятся с добавлением майонеза. Это и оливье, и Шуба, и Мимоза и ряд других вкусных, но уже слишком привычных блюд. Для новогоднего стола можно придумать что-то и поинтереснее: вот рецепты сразу четырех вкуснейших корейских салатов, ни один из которых не требует ни капли майонеза.

Первой сделаем чуть острую капусту по-азиатски. Нам понадобится одна морковь, половина кочана молодой капусты, половина столовой ложки томатной пасты, 1 красный болгарский перец, 2 огурца, 30 миллилитров соевого соуса, половина чайной ложки паприки, чайная ложка для корейской моркови и столовая ложка уксуса. Капусту мелко нарезаем в глубокую миску и солим.

Морковь пропускаем через терку для корейской моркови, огурцы и болгарский перец просто некрупно режем. Также ножом измельчаем чеснок и сразу его обжариваем в растительном масле несколько секунд. Следом добавляем на сковороду томатную пасту, затем морковь, посыпаем паприкой, перцем, кунжутом, заливаем соевым соусом и добавляем приправ для корейской моркови.

Сверху кладем огурец и болгарский перец, обжариваем минуту. Перекладываем овощи к капусте, перемешиваем и салат готов.

Второй салат, овощное корейское ассорти, делается еще проще.

Мелко нарезаем в глубокую миску половину кочана капусты, один огурец, редьку, красный лук, морковь и 4 зубчика чеснока, причем чеснок кладем в центр. На чеснок высыпаем по чайной ложке кориандра и паприки, черного перца кладем по вкусу. Теперь разогреваем 80 миллилитров растительного масла и выливаем его на чеснок.

Сверху кладем мелко нарезанный зеленый лук, немного сахара и столовую ложку 9% уксуса. Осталось только тщательно перемешать салат.

Морковь по-корейски и салат из огурцов по-корейски делаются почти так же. Вы найдете подробное описание этих салатов в видеорецепте ниже:

На все четыре салата требуются только самые простые ингредиенты. Готовить их вполне можно и одновременно.