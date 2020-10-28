Смузи «Яблочный пирог»

Яблочный смузи это не только вкусный, но и очень полезный десерт. Попробуйте приготовить смузи, добавив корицу, йогурт, семена льна и кокосовое молоко. Уверены, вам понравится!

Ингредиенты

Яблоко - 1 шт.

Корица - 2 ч.л.

Семена льна - 1 ч.л.

Кокосовое молоко - 1/2 ст.

Йогурт нежирный - 200 мл

Способ приготовления

Вымойте и очистите яблоко. Нарежьте яблоко на кусочки. Сложите в блендер кусочки яблок, 2 чайные ложки корицы, 200 мл нежирного греческого йогурта, чайную ложку семян льна и полчашки кокосового молока. Взбивайте содержимое блендера до однородного состояния.

Как подавать

Подавайте как полезный и вкусный десерт.

Приятного аппетита!