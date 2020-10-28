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Смузи «Яблочный пирог»

Яблочный смузи это не только вкусный, но и очень полезный десерт. Попробуйте приготовить смузи, добавив корицу, йогурт, семена льна и кокосовое молоко. Уверены, вам понравится!

Смузи «Яблочный пирог»

Ингредиенты

  • Яблоко - 1 шт.
  • Корица - 2 ч.л.
  • Семена льна - 1 ч.л.
  • Кокосовое молоко - 1/2 ст.
  • Йогурт нежирный - 200 мл

Способ приготовления

  1. Вымойте и очистите яблоко.
  2. Нарежьте яблоко на кусочки.
  3. Сложите в блендер кусочки яблок, 2 чайные ложки корицы, 200 мл нежирного греческого йогурта, чайную ложку семян льна и полчашки кокосового молока.
  4. Взбивайте содержимое блендера до однородного состояния. 

Как подавать

Подавайте как полезный и вкусный десерт.

Приятного аппетита!

 

 

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