Смузи «Яблочный пирог»

Яблочный смузи это не только вкусный, но и очень полезный десерт. Попробуйте приготовить смузи, добавив корицу, йогурт, семена льна и кокосовое молоко. Уверены, вам понравится!
Ингредиенты
- Яблоко - 1 шт.
- Корица - 2 ч.л.
- Семена льна - 1 ч.л.
- Кокосовое молоко - 1/2 ст.
- Йогурт нежирный - 200 мл
Способ приготовления
- Вымойте и очистите яблоко.
- Нарежьте яблоко на кусочки.
- Сложите в блендер кусочки яблок, 2 чайные ложки корицы, 200 мл нежирного греческого йогурта, чайную ложку семян льна и полчашки кокосового молока.
- Взбивайте содержимое блендера до однородного состояния.
Как подавать
Подавайте как полезный и вкусный десерт.
Приятного аппетита!
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