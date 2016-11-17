"Перья" в томатном соусе

Самая распространенная, простая и, наверное, самая любимая паста в Италии.

Летом, когда помидоров полно, естественно, что и соус готовят из свежих помидор, а зимой используют концентрированный томатный сок. Вот и я в своем рецепте использую 1 литр этого сока. Нужно сказать, что сок этот довольно густой и здесь называется "пассатой”, как если бы немножко разбавить томатную пасту водой. Подобный сок продается в России в пакетах от фирмы Пармалат и называется Поми или Помито.

Так вот для 4-х человек возьмем следующие ингредиенты:

300-400 гр. пасты типа "перья"

4 ст.л. оливкового масла

1 большая белая луковица

1 л. томатного соуса

2-3 зубчика чеснока,

Чуточку сахара, соль по вкусу,

Несколько листиков свежего базилика,

И конечно же тертый пармезан для завершения "картины"

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В глубокой сковороде на оливковом масле обжариваем раздавленный чеснок до золотистого цвета и выкидываем его. Лук очень мелко порезать и положить в сковороду, пассеровать...когда он станет слегка золотистым влить томат, посыпать сахаром, я кладу половинку чайной ложки и тушить, помешивая каждые 5 минут, на медленном огне - минут 40, чтобы часть жидкости выпарилась и соус обрел довольно густую консистенцию.

Когда соус почти готов, положить несколько листиков базилика, или сухих итальянских трав, снять с огня и накрыть крышкой. */*

Перья отварить до готовности смешать с соусом и подавать к столу присыпав тертым пармезаном.

Приятного аппетита!

*/* Остатки соуса можно использовать для лазаньи или запекания овощей, а можно поставить в холодильник и использовать в течение 3-х дней.

*******Место для улыбки*******

Думала, ему только ceкc нужен... Оказывается, ему еще и жрать подавай!

*******

— Бабушка, а кровь вкусная?

— Да откуда же мне знать, деточка?

— Папа сказал, что ты ему всю кровь выпила.

— Мозгов нет у твоего папы!

— Конечно...мозги ты ему еще летом съела.