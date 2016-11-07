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Мясо по-капитански в духовке: сметается с тарелок за 5 минут! Быстро, просто и сытно

Рецепт этого блюда знаком большинству хозяек в сильно искаженном варианте, когда все ингредиенты выкладываются слоями и щедро поливаются майонезом. Беда в том, что этот соус существенно влияет на вкус продуктов и никак не предназначен для термической обработки!

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Оригинальный рецепт мяса по-капитански предусматривает запекание и подачу в порционных формах или небольших сковородках под молочным соусом бешамель. Рассказываем, как быстро и легко приготовить это вкуснейшее мясное блюдо без капли майонеза.

мясо по-капитански

Мясо по-капитански

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

  • 500 г свинины или говядины
  • 2 луковицы
  • 4–6 средних картофелин
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 100 г твердого сыра
  • соль, перец

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ СОУСА

  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. муки
  • 250 мл молока
  • соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Картофелины очисти и отвари целиком до полуготовности в слегка подсоленной воде.
  2. Пока картофель варится, приготовь соус бешамель. Для этого распусти в сотейнике сливочное масло, добавь в него муку и, не снимая с огня, хорошо перемешай. Когда образуется белая пена на поверхности, влей холодное молоко и посоли, продолжая размешивать. Прогревай соус до момента закипания, но не кипяти, а сразу же сними с огня.
    соус бешамель
  3. Мясо разделай на куски и хорошо отбей с двух сторон.
  4. Лук нарежь кольцами, картофель — кружочками. Сыр натри.
    картофель кружочками
  5. Правильнее это блюдо готовить в порционных формах для запекания, но за неимением таковых можно запечь мясо в одной большой емкости.
  6. Смажь форму растительным маслом, выложи слой лука, сверху отбивные. Слегка посоли и поперчи мясо, затем ровным слоем разложи ломтики картофеля.
    мясо по-капитански
  7. Щедро смажь картофель соусом и посыпь сыром. Помести формы в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20–25 минут.
    мясо по-капитански
    мясо по-капитански

От аромата, витающего на кухне, кружится голова и текут слюнки… Абсолютно беспроигрышное блюдо, уместное для любого повода: от ужина в тесном семейном кругу до массового праздничного застолья

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картофельСоусыМясные блюдавкусно поестькулинария
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