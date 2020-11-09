Горячий шоколад с апельсином и корицей

Сначала горячее молоко настаивается с апельсиновой кожурой и впитывает потрясающий аромат цитруса. А уже затем к нему добавляется сок, шоколад и другие ингредиенты. Напиток получается оригинальным и просто бесподобным.
Время приготовления
Общее 45 мин.
10 мин.
Ингредиенты
Апельсин 1 штука
Молоко 360 мл
Тёмный шоколад 50 г
Молотая корица ¹⁄₂ ч. ложки
Сахар 1 ст. ложка
Какао-порошок 1 ст. ложка
Приготовление
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1․
С апельсина снимите кожуру и выложите в кастрюлю. Влейте молоко и доведите до кипения.
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2․
Снимите с плиты, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
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3․
Удалите кожуру. Добавьте кусочки шоколада, корицу, сахар и какао-порошок.
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4․
Поставьте на огонь и готовьте, часто помешивая.
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5․
Когда молоко начнёт закипать, а шоколад растворится, влейте 2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока.
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6․
Перемешайте и варите ещё 5 минут на слабом огне.
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