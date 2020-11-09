Горячий шоколад с апельсином и корицей

Сначала горячее молоко настаивается с апельсиновой кожурой и впитывает потрясающий аромат цитруса. А уже затем к нему добавляется сок, шоколад и другие ингредиенты. Напиток получается оригинальным и просто бесподобным.

Время приготовления

Общее 45 мин.

10 мин.

Ингредиенты

Апельсин 1 штука

Молоко 360 мл

Тёмный шоколад 50 г

Молотая корица ¹⁄₂ ч. ложки

Сахар 1 ст. ложка

Какао-порошок 1 ст. ложка

Приготовление