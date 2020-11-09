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Горячий шоколад с апельсином и корицей

Горячий шоколад с апельсином и корицей

Сначала горячее молоко настаивается с апельсиновой кожурой и впитывает потрясающий аромат цитруса. А уже затем к нему добавляется сок, шоколад и другие ингредиенты. Напиток получается оригинальным и просто бесподобным.

Время приготовления

Общее 45 мин.

10 мин.

Ингредиенты

Апельсин 1 штука

Молоко 360 мл

Тёмный шоколад 50 г

Молотая корица ¹⁄₂ ч. ложки

Сахар 1 ст. ложка

Какао-порошок 1 ст. ложка

Приготовление

  1. 1․

    С апельсина снимите кожуру и выложите в кастрюлю. Влейте молоко и доведите до кипения.

  2. 2․

    Снимите с плиты, накройте крышкой и оставьте на 30 минут.

  3. 3․

    Удалите кожуру. Добавьте кусочки шоколада, корицу, сахар и какао-порошок.

  4. 4․

    Поставьте на огонь и готовьте, часто помешивая.

  5. 5․

    Когда молоко начнёт закипать, а шоколад растворится, влейте 2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока.

  6. 6․

    Перемешайте и варите ещё 5 минут на слабом огне.

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