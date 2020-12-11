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Пирожки с картошкой «Крестьянские»: вкус не передать словами

Пирожки с картошкой «Крестьянские»: вкус не передать словами

Бархатистое тонкое тесто с толстым слоем картофельной начинки. Нежнейшими получаются и тесто, и начинка!

Самые простые крестьянские ингредиенты, но пирожки просто тают во рту! Настолько получаются тоненькие и мягкие.

Ингредиенты

Для теста:

  • 1 стакан теплого картофельного отвара
  • 1 чайная ложка сухих дрожжей
  • 1 столовая ложка сахара
  • 0,5чайной ложки соли
  • 2,5 стакана муки

Для начинки:

  • 6-7 средних картофелин
  • 2-3 луковицы
  • 50 г сливочного масла
  • Соль, молотый черный перец
  • Масло растительное для жарки

Пирожки с картошкой «Крестьянские»: вкус не передать словами

Пошаговый рецепт

  1. Картофель очистить, нарезать ломтиками и отварить в подсоленной воде до готовности.
  2. Луковицу потушить на сливочном масле. С картофеля слить отвар (часть оставить для теста) и размять толкушкой.
  3. В отваре растворить дрожжи, сахар, соль. Всыпать 2 стакана муки и замесить мягкое липковатое тесто.
  4. Поставить в тепло на час. Затем всыпать оставшуюся муку и еще раз вымесить.
  5. Tесто разделить на 3 части, каждую сформовать колбаской. Нарезать поперек на кусочки.
  6. Каждый кусочек раскатать в кружок. На середину кружка выложить столовую ложку с горкой начинки.
  7. Края кружка поднять и защипать. Пирожок перевернуть швом вниз и приплюснуть до толщины около 5-7 мм.
  8. Пирожки выкладывать швом вниз в большое количество раскаленного масла.
    Быстро зарумянивать с обеих сторон.
  9. Готовые пирожки обсушить на салфетке от лишнего масла. Подавать горячими со сметанкой.

Приятного аппетита!

 

 

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