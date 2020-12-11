Пирожки с картошкой «Крестьянские»: вкус не передать словами

Бархатистое тонкое тесто с толстым слоем картофельной начинки. Нежнейшими получаются и тесто, и начинка!

Самые простые крестьянские ингредиенты, но пирожки просто тают во рту! Настолько получаются тоненькие и мягкие.

Ингредиенты

Для теста:

1 стакан теплого картофельного отвара

1 чайная ложка сухих дрожжей

1 столовая ложка сахара

0,5чайной ложки соли

2,5 стакана муки

Для начинки:

6-7 средних картофелин

2-3 луковицы

50 г сливочного масла

Соль, молотый черный перец

Масло растительное для жарки

Пошаговый рецепт

Картофель очистить, нарезать ломтиками и отварить в подсоленной воде до готовности. Луковицу потушить на сливочном масле. С картофеля слить отвар (часть оставить для теста) и размять толкушкой. В отваре растворить дрожжи, сахар, соль. Всыпать 2 стакана муки и замесить мягкое липковатое тесто. Поставить в тепло на час. Затем всыпать оставшуюся муку и еще раз вымесить. Tесто разделить на 3 части, каждую сформовать колбаской. Нарезать поперек на кусочки. Каждый кусочек раскатать в кружок. На середину кружка выложить столовую ложку с горкой начинки. Края кружка поднять и защипать. Пирожок перевернуть швом вниз и приплюснуть до толщины около 5-7 мм. Пирожки выкладывать швом вниз в большое количество раскаленного масла. Быстро зарумянивать с обеих сторон. Готовые пирожки обсушить на салфетке от лишнего масла. Подавать горячими со сметанкой.

Приятного аппетита!