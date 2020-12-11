Пирожки с картошкой «Крестьянские»: вкус не передать словами

Бархатистое тонкое тесто с толстым слоем картофельной начинки. Нежнейшими получаются и тесто, и начинка!
Самые простые крестьянские ингредиенты, но пирожки просто тают во рту! Настолько получаются тоненькие и мягкие.
Ингредиенты
Для теста:
- 1 стакан теплого картофельного отвара
- 1 чайная ложка сухих дрожжей
- 1 столовая ложка сахара
- 0,5чайной ложки соли
- 2,5 стакана муки
Для начинки:
- 6-7 средних картофелин
- 2-3 луковицы
- 50 г сливочного масла
- Соль, молотый черный перец
- Масло растительное для жарки
Пошаговый рецепт
- Картофель очистить, нарезать ломтиками и отварить в подсоленной воде до готовности.
- Луковицу потушить на сливочном масле. С картофеля слить отвар (часть оставить для теста) и размять толкушкой.
- В отваре растворить дрожжи, сахар, соль. Всыпать 2 стакана муки и замесить мягкое липковатое тесто.
- Поставить в тепло на час. Затем всыпать оставшуюся муку и еще раз вымесить.
- Tесто разделить на 3 части, каждую сформовать колбаской. Нарезать поперек на кусочки.
- Каждый кусочек раскатать в кружок. На середину кружка выложить столовую ложку с горкой начинки.
- Края кружка поднять и защипать. Пирожок перевернуть швом вниз и приплюснуть до толщины около 5-7 мм.
- Пирожки выкладывать швом вниз в большое количество раскаленного масла. Быстро зарумянивать с обеих сторон.
- Готовые пирожки обсушить на салфетке от лишнего масла. Подавать горячими со сметанкой.
Приятного аппетита!
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