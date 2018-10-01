Шашлык в банке: как приготовить сочное мясо без мангала и у себя дома

Шашлык в банке. От одного только упоминания о шашлыке сразу начинают течь слюнки. Но что же делать, если выход на природу запланирован еще нескоро, а попробовать кусок сочного мяса на шампуре хочется уже сейчас. Попробуйте сделать шашлык в банке прямо дома. От одного только упоминания о шашлыке сразу начинают течь слюнки. Но что же делать, если выход на природу запланирован еще нескоро, а попробовать кусок сочного мяса на шампуре хочется уже сейчас. Попробуйте сделать шашлык в банке прямо дома.

Подготовьте мясо для шашлыка в банке.

Шашлык должен готовиться 60-80 минут.

Шашлык в банке.

Домашний шашлык.

Необходимые ингредиенты:• Свинина – 1 кг;• Бекон – 250 гр;• Лук – 3 шт;• Лимонный сок – 3-4 ст. л;• Соль;• Специи.Сначала необходимо замариновать мясо. Порежьте свинину на кусочки, уложите в емкость. Добавьте соль, любимые специи, лимонный сок. Нарежьте лук кольцами и перемешайте с мясом. Оставьте мариноваться на полчаса.За это время нарежьте тонкими слайсами бекон, подготовьте две 3-литровые банки и деревянные шпажки.Далее необходимо нанизать мясо на шпажки, чередуя его с луком и беконом.В каждую банку вертикально поставьте 4-5 «шампуров». Отверстие банки закройте фольгой.Важно! Снаружи банка должна быть сухой.Банки поставьте в холодную духовку (чтобы они не треснули от разницы температур) и установите ее на 180-200 градусов. Время приготовления 60-80 минут.Когда мясо будет готово, не спешите сразу доставать банки. Выключите духовку и дайте им еще минут пять постоять.Шашлык готов! Приятного аппетита!