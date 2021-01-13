Шашлык дома без мангала и духовки

Ингредиенты

куриное филе -250 гр.

свинина – 400 гр.

репчатый лук – 1 шт.

картофель – 2 шт.

шампиньоны – 6 шт.

копченная паприка – ½ ч.л.

приправа для курицы – 1 ч.л.

приправа для мяса – ½ ч.л.

чаман-пажитник – ½ ч.л.

соевый соус – 1 ст.л.

черный перец

соль

Пошаговый рецепт приготовления

Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки, длиной примерно 5 см.

Небольшой репчатый лук измельчаем при помощи блендера и половину его добавляем к кусочкам филе.

Далее добавляем специи: копченную паприку, приправу для курицы, соль, черный молотый перец и соевый соус.

Всё тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на 2-3 часа.

Далее берем свинину и нарезаем на такие же порционные кусочки.

К ним добавляем вторую половину измельченного лука, приправу для мяса, чаман-пажитник, соль и черный перец по вкусу.

Тщательно перемешиваем и отпраляем в холодильник также на несколько часов.

По истечению времени, начинаем нанизывать куриное филе и шампиньоны по очереди.

Затем на следующий шампур нанизываем чередуя кусочек лука, свинину, кусочек картофеля.

Так как, на дворе зима, то будем готовить шашлыки дома в шашлычнице.

Куриное филе готовиться за 20 минут, свинина за 40 минут.

Шашлыки получаются сочными и ароматными.

Видео рецепт

Всем приятного аппетита!