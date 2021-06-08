Песочное печенье с вишней «Глаза совы»

Песочное печенье с сочной вишней, ореховым воздушным безе и очень-очень нежным и рассыпчатым тестом.
Ингредиенты:
- Масло сливочное - 180 г
- Мука пшеничная - 400 г
- Соль - 0,5 ч. л.
- Яичные желтки - 2 шт.
- Сметана - 3 ст. л.
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Вишня (без косточек) - 400 г
Для безе:
- Яичные белки - 2 шт.
- Сахар - 120 г
- Орехи грецкие - 100 г
- Лимонный сок - 1 ч. л.
Приготовление печенья:
- Муку просеять, добавить соль, разрыхлитель, размешать венчиком. Порезанное на кусочки сливочное масло растираем с мукой в масляную крошку. Желтки, сметану и ванильный сахар добавляем в крошку.
- Замешиваем тесто. Тесто заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут (можно оставить на ночь).
- Яичные белки, сахар и лимонный сок взбиваем в густую, плотную массу.
- Добавляем ко взбитым белкам молотые орехи, перемешиваем лопаткой.
- Тесто достаем из холодильника, делим на три части и раскатываем в прямоугольник. Немного отступив от края, выкладываем вишню с одной и с другой стороны в ряд, плотно друг к другу.
- Накрываем вишню тестом, заворачиваем в рулеты, прищипываем края. Выкладываем печенье на противень, предварительно застеленный бумагой для выпечки.
- Верх печенья обильно смазываем ореховой белковой массой и выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.
- Готовое печенье оставляем до полного остывания, а затем нарезаем на порционные кусочки.
Приятного аппетита!
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