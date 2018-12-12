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Салат с куриной печенью и корейской морковью

Салат с куриной печенью и корейской морковью

Печень – ценный продукт питания для человека. Перед хозяйками стоит задача: сделать печень аппетитной путем сочетания с другими продуктами. Салат с куриной печенью и корейской морковью решает эту проблему: острая восточная закуска и похрустывающие огурчики дополняют субпродукт, делая блюдо свежим и похрустывающим. Наиболее интересное сочетание получается именно с острой морковью, а не свежей или отварной. Приготовить корейскую морковь можно самостоятельно. Это несложно, понадобится лишь специальная смесь приправ, которая есть в любом магазине. 

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени;
  • 300 г корейской моркови;
  • 100-150 г репчатого лука;
  • 150 г соленых (маринованных или квашенных) огурцов;
  • немного зелени укропа;
  • соль по вкусу;
  • 2-3 ст.л. майонеза для заправки
  • немного растительного масла для жарки.

ингредиенты для салата с печенью и корейской морковью

Рецепт салата с куриной печенью, корейской морковью и солеными огурцами.

 

1. Нарезаем лук полукольцами. Можно мельче, но полукольца красиво смотрятся в салате. Чтобы глаза не слезились, смачиваем нож в холодной воде или что-нибудь жуем.

нарезаем лук полукольцами

2. Лук слегка обжариваем в масле до прозрачности.

лук слегка обжариваем

3. Куриную печень промываем и нарезаем небольшими равномерными кусочками. Куриная печень предпочтительнее говяжьей.

Хотя она более калорийна, в ней содержится больше белка, витаминов, аминокислот и других питательных веществ. А еще она быстрее усваивается организмом и приятнее на вкус.

куриную печень промываем и нарезаем

4. Добавляем на сковороду печень, солим и перчим. Обжаренная печень получается очень ароматной, сочной более сытной.

Но тем, кто следит за фигурой, можно видоизменить рецепт – отварить печень, а не обжарить. Варка – это способ приготовления блюда с наименьшим числом калорий, чего нельзя сказать об обжаривании в масле. Кусочки для отваривания не следует резать слишком мелко, иначе они получатся суховатыми. Печень варится целиком. Чтобы понять, готов ли субпродукт, его протыкают ножом или вилкой. Если из надреза вытекает прозрачный бульон, то печень готова. Если появляется красноватая жидкость, нужно еще немного поварить. Главное не перестараться, так как переваренная печень становится жесткой. В среднем отваривание занимает 15-20 минут.

добавляем печен, солим и перчим

5. Итак, обжариваем печень до мягкости на среднем огне примерно 8-10 минут. Перемешиваем, чтобы все прожарилось одинаково. Когда все кусочки приобретут светлый оттенок, а по кухне поплывет приятный запах, снимаем сковороду с огня.

обжариваем печень до мягкости

6. Нарезаем соленые огурцы мелкими брусочками.
Домашняя консервация – это хлопотное дело, и многие предпочитают покупать готовый продукт. По вкусу он будет уступать домашним огурчикам, но по нескольким признакам можно отличить неплохую консервацию. Хорошо, если огурцы можно рассмотреть в емкости: они должны быть одинакового размера, цельные, упругие, без плодоножек, равномерного зеленого или оливкового цвета. Дальше читаем состав: чем меньше консервантов – тем лучше. С ароматизаторами и красителями лучше не брать – эти ингредиенты запрещаются. Обратите внимание на дату производства: изготовление летом указывает на свежее сырье. Срок годности магазинной консервации не превышает 2 лет.

нарезаем соленые огурцы

7. Перекладываем все ингредиенты в глубокую миску.

перекладываем все в миску

8. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем. Вместо майонеза можно заправить салат сметаной. Заправки много не нужно, достаточно всего 2-3 ложки. Корейская морковь идет в салат вместе с соком, да еще и масло с обжаренной печени придает вкус.

заправляем и перемешиваем

9. Нарезаем свежий укроп и посыпаем им салат. Зелень – обязательный ингредиент во многих салатах, супах и гарнирах. Она увеличивает полезность блюда в несколько раз, насыщая его витаминами, а также упрощает усвоение пищи.

нарезаем укроп

10. Самый вкусный печеночный салат с корейской морковью готов. Приятного аппетита!

вкусный салат с печенью и острой морковью

салат с солеными огурцами и корейской морковью пошагово с фото

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салатыкулинария
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